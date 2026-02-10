हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Virgo Rashifal 10 February 2026: कन्या राशिफल ऑफिस में मिल सकती है कोई बड़ी ज़िम्मेदारी, परिवार के साथ समय बिताने से बढ़ेगा प्यार

Virgo Horoscope 10 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. ध्रुव योग के प्रभाव से आपके द्वारा किए गए पिछले प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है. रिश्तेदारों और भाई-बहनों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं. आज आत्मचिंतन (Self-reflection) करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय लाभ प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. आपके जीवन के प्रति बढ़ता उत्साह आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा. आज आपको किसी जरूरतमंद की शारीरिक या भावनात्मक मदद करनी चाहिए, इससे आपको आत्मिक सुख और मानसिक मजबूती मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आज आपके परिश्रम का उचित परिणाम हासिल होगा. व्यापारियों के लिए सलाह है कि वे आज "विरोधाभासी प्रवृत्ति" वाले लोगों यानी नकारात्मक आलोचना करने वालों से दूरी बनाए रखें. अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम और विस्तार पर लगाएं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, और निवेश के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "जिम्मेदारी" भरा है. वर्कप्लेस पर आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या पद मिल सकता है. ध्यान रखें कि ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) के निजी मामलों में दखल न दें, वरना विवाद हो सकता है. अपने काम को सहजता से पूरा करें और दिन को सकारात्मक रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रहे पढ़ाई के तनाव के बीच आज कोई अच्छी खबर (जैसे परीक्षा परिणाम या एडमिशन संबंधी सूचना) मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. अपनी एकाग्रता बनाए रखें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ हंसी-मजाक और मनोरंजन में समय बीतेगा. प्रेम संबंधों (Love Relations) की बात करें तो आज पार्टनर के साथ जोश और उत्साह बना रहेगा. एक-दूसरे को भावनात्मक सहारा देना आपके रिश्ते को और गहरा करेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक: 3)
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी.
  • अचूक उपाय: आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. पक्षियों के लिए दाना-पानी का प्रबंध करना आपके लिए शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. तीसरे भाव का चंद्रमा कन्या राशि को कैसे प्रभावित करता है?
    तीसरा भाव साहस, संवाद और छोटे भाई-बहनों का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं और आपको अपनों से आर्थिक या नैतिक मदद मिलती है.

2. आज बिजनेस में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए? 
     उन लोगों से बचें जो आपके आइडियाज को बिना सोचे-समझे नकारते हैं या काम में अड़चनें पैदा करते हैं. आज केवल अपने अनुभव और भरोसेमंद सलाहकारों की बात सुनें.

3. क्या आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना सही है?
    जी हाँ, ध्रुव योग और लाभ के चौघड़िया (12:15 - 02:00 PM) को देखते हुए आज नई शुरुआत करना आपके लिए सफल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Embed widget