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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकल का राशिफल 8 अप्रैल 2026: इन 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी, पैसा लगाने से पहले सोचें! बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

कल का राशिफल 8 अप्रैल 2026: इन 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी, पैसा लगाने से पहले सोचें! बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal 8 April 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातक को होगा धन का लाभ, जानिए मेष से मीन राशियों का बुधवार का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 8 April 2026: 8 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन राशियों का बुधवार का भविष्यफल?

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मेष राशि (Aries Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है. आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और आर्थिक उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. व्यापार में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.

करियर: काम में प्रगति होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे.
लव लाइफ: परिवार का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृष राशि (Taurus Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सरकारी कामों में लाभ मिलेगा. बिजनेस में नए आइडिया आपको आगे बढ़ाएंगे. सेहत के प्रति सचेत रहनेे की जरूरत है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ चीजें बिगड़ सकती हैं. गुस्से पर काबू रखें. 

करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
आर्थिक स्थिति: लाभ के अवसर मिलेंगे.
लव लाइफ: रिश्तों में समझदारी बनाए रखें.
स्वास्थ्य: ठीक रहेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन भाग्य का साथ देने वाला रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कोर्ट-कचहरी के मामले से बचकर रहे. घर-परिवार में घुटनों का दर्द सता सकता है. 

करियर: कार्यक्षेत्र में राजनीति से बचकर रहें.
आर्थिक स्थिति: मुनाफा होने के संकेत हैं.
लव लाइफ: परिवार के साथ समय बिताएंगे.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल आपको जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. बिजनेस में सोच-समझकर निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. मनी मैनेजमेंट की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. 

करियर: महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: सामान्य रहेगी.
लव लाइफ: जीवनसाथी से संबंध बेहतर होंगे.
स्वास्थ्य: लापरवाही से बचें.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन साझेदारी में काम करने के लिए अच्छा रहेगा. आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. दांपत्य जीवन में सुधार आएगा. किसी भी तरह के गैर कानूनी कामों से दूर रहें. पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा.

करियर: साझेदारी में लाभ मिलेगा.
आर्थिक स्थिति: स्थिर रहेगी.
लव लाइफ: रिश्तों में मधुरता आएगी.
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन सेवा और परोपकार में बीतेगा. नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और परिवार में समस्याओं का समाधान होगा. किसी रिश्तेदार के घर जाना हो सकता है. परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. दिखावे से दूर रहे. ऑफिस में आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा.

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण रखें.
लव लाइफ: रिश्तों में संतुलन रहेगा.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कौशल में निखार आएगा. पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं. करियर में नए अवसर मिलने के साथ लोगों का सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. जंक फूड खाने से बचें. 

करियर: नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.
आर्थिक स्थिति: अच्छा लाभ होगा.
लव लाइफ: प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है. हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. यह समय आपके लिए खुद पर काम करने का है, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने पर दिक्कत आपको ही होगी. किसी से भी झूठ बोलने से बचें.

करियर: काम खुद संभालें, दूसरों पर निर्भर न रहें.
आर्थिक स्थिति: निवेश के लिए अच्छा समय.
लव लाइफ: बोलचाल में संयम रखें.
स्वास्थ्य: ठीक रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल का दिन सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. काम काज में मन लगा रहेगा. खर्च ज्यादा हो सकता है. किसी दोस्त की पैसों से मदद कर सकते हैं. निवेश के मामले में सोच-समझकर फैसला लें.

करियर: बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.
आर्थिक स्थिति: स्थिरता बनी रहेगी.
लव लाइफ: भाईचारे की भावना बढ़ेगी.
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope 8 April 2026)

8 का दिन अप्रैल सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. व्यापार में लाभ मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में बोरियत महसूस होगी. किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने से पहले घरवालों के साथ बातचीत करें. 

करियर: मेहनत का फल मिलेगा.
आर्थिक स्थिति: लाभ के योग हैं.
लव लाइफ: परिवार के साथ समय बिताएं.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है.

करियर: नए प्रयासों में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ सकता है.
लव लाइफ: रिश्तों में मजबूती आएगी.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope 8 April 2026)

8 अप्रैल आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें. परिवार में तालमेल बनाकर चलें. किसी भी चीज को लेकर ओवरथिंक करने से बचें. 

करियर: नौकरी की तलाश में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.
आर्थिक स्थिति: बजट बनाकर चलें.
लव लाइफ: तनाव से बचें.
स्वास्थ्य: आराम जरूरी है.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

8 अप्रैल 2026 का दिन किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा?

8 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी. ग्रहों की चाल के अनुसार यह दिन शुभ फल देने वाला है.

8 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

8 अप्रैल का दिन मेष राशि वालों के लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आएगा. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और आर्थिक उन्नति के नए अवसर मिलेंगे.

8 अप्रैल 2026 को वृष राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

8 अप्रैल को वृष राशि वालों को सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए गुस्से पर काबू रखें.

8 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है?

8 अप्रैल का दिन मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का साथ देने वाला रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

8 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों को किन कार्यों से बचना चाहिए?

8 अप्रैल को कर्क राशि वालों को जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा. मनी मैनेजमेंट की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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