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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरChandra Gochar 2026: अप्रैल में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र बदलेगा! जानें मेष से मीन राशि पर असर?

Chandra Gochar 2026: अप्रैल में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र बदलेगा! जानें मेष से मीन राशि पर असर?

Chandra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध मन से होता है, इस महीने चंद्रमा कुल 19 बार अपना नक्षत्र बदलेगा, जिसका प्रभाव मेष से मीन राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Apr 2026 04:05 PM (IST)
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Chandra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध मन से होता है, इसलिए इसका गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. चंद्रमा प्रत्येक दिन अपना नक्षत्र बदलता है, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन, सोच और निर्णयों पर पड़ता है. ज्योतिष के मुताबिक, जब चंद्रमा शुभ नक्षत्र में होता है, तो धन लाभ, सफलता और नए अवसर की प्राप्ति होती है.

वहीं चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को तनाव, उलझन और खर्च की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अप्रैल 2026 में चंद्रमा कुल 19 बार नक्षत्र बदलेगा. महीने की शुरुआत में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, जबकि 30 अप्रैल को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेगा. ऐसे में यह महीना मेष से मीन राशियों के लिए नए अनुभव लेकर आएगा.

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चंद्रमा गोचर का राशियों पर प्रभाव

मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है. धन लाभ के साथ वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. सरकारी काम पूरे होंगे. करियर में आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा. इस दौरान नौकरी में परिवर्तन करने से लाभ मिल सकता है.  

वृषभ राशि (Taurus)
चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव दिखाएगा. यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्त्रोत बनेंगे, जो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. कामकाज में सम्मान मिलने के साथ रिलेशनशिप में पार्टनर का सहयोग मिलेगा. निवेश के मामले लाभ के संकेत मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना नए-नए अवसरों से भरा रहने वाला है. नौकरी और व्यापार में तरक्की हो सकती है. धन के मामले में बढ़ोतरी होगी. प्रेम जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मेहनत का अच्छा परिणाम हासिल होगा.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. खर्च बढ़ने के साथ काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक तनाव की समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय सफलता से भरा रहने वाला है. करियर में ग्रो करने का मौका मिलेगा. पैसों के मामलें लाभ के संकेत मिल सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और साथ ही नई जिम्मेदारियों के कारण वर्क लोड बढ़ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के लिए यह समय काफी शुभ रहने वाला है. रुके हुए काम पूरे होने के साथ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नौकरी में प्रमोशन के शुभ संकेत मिल सकते हैं. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. 

तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों को इश महीने मिलाजुला परिणाम मिल सकते हैं. काम में बनी बाधा दूर होगी. खर्चों पर कंट्रोल करके चलना सीखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है. इस दौरान किसी भी तरह के फैसले लेने से पहले परिवार वालों से राय जरूर मांगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी माना जाता है. पैसा और करियर के मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचें. नौकरी में सीनियर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करने का काम करे. पैतृक संपत्ति के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. 

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों चंद्रमा गोचर के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. काम में रुकावट और तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. खर्च बढ़ने के साथ व्यापार में बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के लिए यह समय नए मौके लेकर आ सकता है. आय में वृद्धि होने के साथ करियर में सफलता मिलेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहने के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहने वाला है. कुछ काम सफल होते दिखाई देंगे तो धन के मामले में पैसे अटक सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और अपने फैसले सोच-समझकर लें. 

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के लोगों को इस महीने जमकर मेहनत करने की जरूरत है. खर्च बढ़ने के साथ मन थोड़ा परेशान रहेगा. जल्दबाजी के काम से दूर रहें. सेहत के मामले में सतर्कता बरतें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 05 Apr 2026 04:05 PM (IST)
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