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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: प्रमोशन और बड़े क्लाइंट से बदल सकता है करियर

Aaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: प्रमोशन और बड़े क्लाइंट से बदल सकता है करियर

Capricorn Horoscope Today: क्या डिजिटल मार्केटिंग से कारोबार को फायदा होगा? क्या ऑफिस में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के संकेत हैं? जानिए मकर राशि वालों के लिए आज क्या खास होने वाला है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा पंचम भाव में होने से अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रचार के जरिए कारोबार को नई गति मिलेगी और ग्राहकों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं.

यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो परिवार या करीबी लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें. उनके सहयोग से समस्याओं का समाधान निकल सकता है. हालांकि किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, इसलिए शाम के समय दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को कम प्रयास में बड़े और वीआईपी क्लाइंट मिलने की संभावना है, जिससे उनके लक्ष्य आसानी से पूरे हो सकते हैं.

कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत, लगन और समय पर काम पूरा करने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी. शानदार प्रदर्शन के चलते वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. डिजिटल माध्यमों से होने वाली आय बढ़ सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. माता और संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. शाम को दोस्तों के साथ समय बिताने या हल्की सैर करने से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन सफलता की कुंजी बनेगा. उनकी सलाह के अनुसार पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को अनाज या वस्त्र दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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