Aaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: प्रमोशन और बड़े क्लाइंट से बदल सकता है करियर

Aaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा पंचम भाव में होने से अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रचार के जरिए कारोबार को नई गति मिलेगी और ग्राहकों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं.

यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो परिवार या करीबी लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें. उनके सहयोग से समस्याओं का समाधान निकल सकता है. हालांकि किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, इसलिए शाम के समय दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को कम प्रयास में बड़े और वीआईपी क्लाइंट मिलने की संभावना है, जिससे उनके लक्ष्य आसानी से पूरे हो सकते हैं.

कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत, लगन और समय पर काम पूरा करने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी. शानदार प्रदर्शन के चलते वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. डिजिटल माध्यमों से होने वाली आय बढ़ सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. माता और संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. शाम को दोस्तों के साथ समय बिताने या हल्की सैर करने से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन सफलता की कुंजी बनेगा. उनकी सलाह के अनुसार पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को अनाज या वस्त्र दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.

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