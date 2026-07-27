Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): मंगलवार, 28 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा और दिनभर विश्कुम्भ योग (रात 23:33:24 तक) का प्रभाव बना रहेगा.

मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा-आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. ग्रहों और नक्षत्रों की इस विशेष चाल से कई राशि के जातकों को अचानक धन लाभ और करियर में बड़ी तरक्की मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

कल का पंचांग (28 जुलाई 2026, मंगलवार)

तिथि: शुक्ल पक्ष चतुर्दशी (शाम 18:21:36 तक)

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी (शाम 18:21:36 तक) नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 13:12:15 तक)

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 13:12:15 तक) करण: वणिज (शाम 18:21:36 तक)

वणिज (शाम 18:21:36 तक) योग: विश्कुम्भ योग (रात 23:33:24 तक)

विश्कुम्भ योग (रात 23:33:24 तक) वार: मंगलवार (हनुमान जी का दिन)

मंगलवार (हनुमान जी का दिन) पक्ष: आषाढ़ शुक्ल पक्ष

मेष राशि (Aries) - सावधान रहें

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन आनंदमय रहेगा, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी.

धन व व्यापार: आपका उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि, यदि आपने बिजनेस में पार्टनरशिप की है तो धोखे का शिकार हो सकते हैं. किसी भी नए काम में एक्सपर्ट की सलाह के बिना आगे न बढ़ें.

परिवार व समाज: आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन वे इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आप खरे उतरेंगे और परिवार के लोग आपकी दी गई सलाह पर अमल करेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन खर्चों पर लगाम लगानी होगी.

आर्थिक स्थिति व निवेश: बेतहाशा खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च करें. भविष्य को लेकर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट (निवेश) की योजना बन सकती है. आपका डूबा हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं.

परिवार व सरकारी काम: परिवार में किसी बात पर कहासुनी हो सकती है; गलती होने पर तुरंत माफी मांग लें. सरकारी काम में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन रिश्तों में सुधार और कला-कौशल में वृद्धि कराने वाला रहेगा.

रिश्ते व लव लाइफ: किसी की सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें. ससुराल पक्ष से रिश्तों में आई खटास दूर होगी. कल आपका मूड काफी रोमांटिक रहेगा और पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.

माता-पिता व कला: कला-कौशल में सुधार आएगा, जिससे आपको कोई पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है. माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालें. किसी भी मामले में बिना सोचे-समझे हां न कहें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा उलझनों और दिखावे से दूर रहने का संकेत दे रहा है.

खर्च व संपत्ति: दिखावे के चक्कर में भारी धन खर्च हो सकता है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी. हालांकि, नया घर या दुकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह शुभ साबित होगा.

भविष्य की योजनाएं: जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कार्यशैली में किए गए बदलाव आने वाले समय में आपको बेहतरीन परिणाम देंगे.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन राजनीति और सामाजिक जीवन में संभलकर रहने की जरूरत है.

व्यापार व जिम्मेदारी: व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ परेशानी आ सकती है. ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम मिलेगा. अपने सगे-संबंधियों पर काम को लेकर अत्यधिक निर्भर न रहें.

राजनीति व विवाद: राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों की छवि उनका कोई साथी बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है. किसी भी वाद-विवाद से दूर रहें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा. उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

सरकारी काम व बिजनेस: बिजनेस करने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा. लंबे समय से अटका हुआ सरकारी काम थोड़ी मेहनत के बाद पूरा हो सकता है. फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद न करें.

परिवार व सेहत: माताजी के साथ विचार न मिलने से वाद-विवाद हो सकता है. सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार और आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला रहेगा.

शेयर मार्केट व आर्थिक स्थिति: अपनी सूझबूझ से आप समय पर सही फैसला लेकर नुकसान से बचेंगे. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बड़ा लाभ मिलने का योग है. आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा.

नौकरी व जीवनसाथी: नौकरीपेशा लोगों को मनपसंद काम मिल सकता है. आपके जीवनसाथी को कोई नई नौकरी मिल सकती है. विरोधियों की चालें नाकाम रहेंगी और सारे रिश्ते बेहतर होंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का रहेगा.

लव लाइफ व खुशियां: प्रेम और सहयोग की भावना मन में बनी रहेगी. सिंगल लोगों की उनके खास व्यक्ति (प्यार) से मुलाकात हो सकती है. परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है.

शिक्षा व मित्र: विद्यार्थियों को विषय बदलने के लिए अध्यापकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए. दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में समय बीतेगा. अपनों से बात करते समय वाणी पर संयम रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन मान-सम्मान में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है.

करियर व टीमवर्क: कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के जरिए बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे. वाणी की सौम्यता से आपको मान-सम्मान मिलेगा. उधार के लेन-देन से बचें.

परिवार व सलाह: पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें. आपकी किसी पुरानी गलती का खुलासा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें. जीवनसाथी की सलाह पर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन सकारात्मक परिणाम और खुशखबरी लेकर आने वाला है.

धन व नौकरी: पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी. जो लोग नौकरी की तलाश में परेशान थे, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

परिवार व संतान: भाई-बहनों के साथ मेलजोल बनाकर रखें. संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे घर में खुशियां आएंगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मौज-मस्ती, ज्ञान और धार्मिक गतिविधियों से भरा रहेगा.

तकनीक व शिक्षा: तकनीकी कामों में आप आगे रहेंगे. छात्र अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे. आप किसी जरूरतमंद की मदद और दान-धर्म के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.

सावधानी: कार्यक्षेत्र में अपनी आंख और कान खुले रखें. कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करने की योजना बना सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला फल देने वाला रहेगा. संयम से काम लें.

व्यापार व नौकरी: बिजनेस से जुड़े फैसले गुस्से या आवेश में आकर न लें. अपने बिजनेस पार्टनर पर पूरी नजर रखें. नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा.

सुख-सुविधा व सरकारी मामले: सुख-साधनों में बढ़ोतरी होगी. ससुराल पक्ष से धन उधार मांगेंगे तो आसानी से मिल जाएगा. सरकारी क्षेत्र में कोई वाद-विवाद की स्थिति बने तो बिल्कुल शांत रहें.

FAQs

1. 28 जुलाई 2026 को किन राशियों को अचानक धन लाभ होगा?

उत्तर: कल तुला, मकर, वृषभ और मेष राशि के जातकों को अटका हुआ धन मिलने, निवेश से लाभ होने और आर्थिक स्थिति में सुधार के मजबूत योग हैं.

2. 28 जुलाई को किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है?

उत्तर: कल मेष, सिंह और कुंभ राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा. सिंह को विवादों और कुंभ राशि वालों को ऑफिस में षड्यंत्र से बचने की सलाह दी जाती है.

3. 28 जुलाई को लव लाइफ के मामले में किन राशियों के लिए दिन खास है?

उत्तर: कल वृश्चिक और मिथुन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ बेहद शानदार रहेगी. वृश्चिक राशि के सिंगल लोगों को नया पार्टनर मिल सकता है.



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