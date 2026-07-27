Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 July 2026: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, आय और सफलता दोनों बढ़ेंगी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन शुभ और लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और बौद्धिक संतुलन में वृद्धि होगी. जिन कार्यों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिंता बनी हुई थी, उनमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्य का पूरा साथ मिलने से बड़े और लाभदायक सौदे आपके पक्ष में आ सकते हैं. व्यापार में अपेक्षा से अधिक आमदनी होने की संभावना है. यदि आप कारोबार के साथ-साथ किसी नए वित्तीय निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है. नई योजनाओं और अवसरों पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि यह समय विस्तार और प्रगति का संकेत दे रहा है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर किसी जटिल समस्या का समाधान निकालने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी. यदि आपके वरिष्ठ आपसे अधिक जिम्मेदारी या मेहनत की अपेक्षा रखते हैं, तो पहल करके अपनी क्षमता दिखाएं. इससे उनका विश्वास और मजबूत होगा.

ऑफिस में सीनियर और सहकर्मियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें. आपका शालीन और सकारात्मक रवैया भविष्य में नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर दिला सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के साथ-साथ निवेश के नए अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना और दीर्घकालिक योजना बनाना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशियों का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जावान, स्वस्थ और उत्साहित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन बनाए रखने से आपकी कार्यक्षमता और बेहतर होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता का संकेत दे रहा है. परीक्षा या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और अच्छे अंक प्राप्त होने से परिवार के बड़े सदस्यों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिलेगा. यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को सफेद चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करेगा, करियर और व्यापार में सफलता दिलाएगा तथा परिवार में सुख-समृद्धि बनाए रखने में सहायक होगा.

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