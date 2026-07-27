Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से व्यापार में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ेंगे. यदि बाजार में आपकी कोई पेमेंट अटकी हुई थी, तो सुनफा योग के प्रभाव से उसके मिलने की संभावना है, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करना आसान होगा.

व्यापार में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ लिए गए निर्णय आपको अपेक्षित लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी. अपनी कार्यकुशलता को लगातार निखारने का प्रयास करें, क्योंकि यही भविष्य में उन्नति का आधार बनेगा.

हालांकि दोपहर बाद किसी सहकर्मी की समस्या के कारण आपका काम कुछ प्रभावित हो सकता है. आधिकारिक यात्रा के बाद दोबारा यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए समय और कार्यों की पहले से योजना बनाकर चलें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. रुकी हुई धनराशि मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा और पुराने कार्य पूरे करने में आसानी होगी. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए प्राप्त धन का सही उपयोग करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आप जीवन के छोटे-छोटे सुखों का आनंद लेंगे. परोपकार और अच्छे कर्मों की भावना आपके सम्मान में वृद्धि करेगी. प्रेम संबंधों में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें. ऐसा कोई वादा न करें जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो, क्योंकि इससे रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी. अधिक भागदौड़ के बीच खुद को थकान से बचाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय महत्वपूर्ण है. अब टालमटोल छोड़कर नियमित रूप से रिवीजन और याद करने का अभ्यास शुरू करें. अनुशासित तैयारी ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को भूरे रंग का अनाज (जैसे गेहूं) या गुड़ का दान करें. यह उपाय रुके हुए कार्यों में गति, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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