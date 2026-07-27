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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: रुके काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ

Aquarius Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों की रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. 

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से व्यापार में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ेंगे. यदि बाजार में आपकी कोई पेमेंट अटकी हुई थी, तो सुनफा योग के प्रभाव से उसके मिलने की संभावना है, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करना आसान होगा.

व्यापार में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ लिए गए निर्णय आपको अपेक्षित लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी. अपनी कार्यकुशलता को लगातार निखारने का प्रयास करें, क्योंकि यही भविष्य में उन्नति का आधार बनेगा.

हालांकि दोपहर बाद किसी सहकर्मी की समस्या के कारण आपका काम कुछ प्रभावित हो सकता है. आधिकारिक यात्रा के बाद दोबारा यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए समय और कार्यों की पहले से योजना बनाकर चलें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. रुकी हुई धनराशि मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा और पुराने कार्य पूरे करने में आसानी होगी. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए प्राप्त धन का सही उपयोग करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आप जीवन के छोटे-छोटे सुखों का आनंद लेंगे. परोपकार और अच्छे कर्मों की भावना आपके सम्मान में वृद्धि करेगी. प्रेम संबंधों में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें. ऐसा कोई वादा न करें जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो, क्योंकि इससे रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी. अधिक भागदौड़ के बीच खुद को थकान से बचाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय महत्वपूर्ण है. अब टालमटोल छोड़कर नियमित रूप से रिवीजन और याद करने का अभ्यास शुरू करें. अनुशासित तैयारी ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को भूरे रंग का अनाज (जैसे गेहूं) या गुड़ का दान करें. यह उपाय रुके हुए कार्यों में गति, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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