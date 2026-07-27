Vrishabh August Rashifal 2026: वृषभ राशिफल अगस्त 2026 बुध के प्रभाव से बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे
Taurus August Horoscope 2026: वृषभ राशि, जानिए इस महीने आपका व्यापार, नौकरी, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा. जानें कौन से ग्रह लाएंगे धन लाभ और किन्हें स्वास्थ्य में बरतनी होगी विशेष सावधानी!
Vrishabh Rashifal August 2026: अगस्त 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. जहां एक ओर व्यापार में मुनाफा और लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सेहत और नौकरी के मामले में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. जानिए ग्रह-नक्षत्रों का पूरा लेखा-जोखा.
पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि वाले के लिए अगस्त के महीने में पारिवारिक जीवन में प्रसन्न रहेगे चौथे भाव के स्वामी सूर्य 17 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेगे बुध और मंगल की युति से संवाद करने का तरीके में बदलाव होगा जिसे थोड़ी विवाद बन सकता है.अन्य ग्रहों के सहयोग मिलने के कारण माह के मध्य से परिवार में सभी सदस्य प्रसन्न रहेगे मां के स्वस्थ्य पर ध्यान दे समय पर उनके स्वास्थ्य का जांच करवाए.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में उन्नति होगा,बुध बिजनेश के लिए अच्छे स्थति में है वाणी का प्रभाव मजबूत बनेगा मार्किट में आपकी छवि बनेगी, व्यापार में गति देने प्रयत्न करे सफलता मिलेगी बिजनेश में पूंजी का निवेश का प्लान किए है धन का लाभ होगा,नौकरी मिला जुला रहेगा राहु एकादश भाव में है तथा शनि वक्री अवस्था में है कार्य में लापरवाही नहीं करे साथ ही दुसरे पर भरोसा नहीं करे .
शिक्षा तथा करियर विद्यार्थी पढाई पर फोकस रखे सहपाठी से कोई खास मदद नहीं मिलेगा कॉलेज में पढाई कर रहे है अपने परियोजना पर ध्यान दे अध्यापक सहयोग करेगे, टेक्निकल क्षेत्र की पढाई कर रहे है लापरवाही नहीं करे,सिलेबस पर ध्यान दे,नौकरी में आपका प्रभाव मिला जुला रहेगा शनि वक्री है कार्य क्षेत्र में आलस नहीं करे अधिकारी के साथ मिलकर रहे ,
प्रेम जीवन: लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेगे,शुक्र पंचम भाव में रहेगे पार्टनर के साथ इंजॉय तथा रोमांस में वृद्धि होगी पार्टनर के भावना को समझने का कोशिश करे शनि के कारण बिच बिच में विवाद हो सकता है.वैवाहिक जीवन में एक दुसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी साथ ही रूमानियत पल बीतेगा जीवन साथी से धन का लाभ होगा .
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी राशि के स्वामी शुक्र नीच राशि में है साथ ही शनि वक्री है मंगल और बुध दुसरे भाव में है गुरु अस्त है पेट सम्बंधित परेशान बनेगी, मुंह के छाले बन सकते है,शुक्र के प्रभाव के कारण गर्भवती महिलाएं अपने स्वस्थ्य पर ध्यान दे ब्लडप्रेशर तथा छाती के दर्द से परेशान रह सकते है .
लकी नंबर : 7
लकी कलर: भूरा
उपाय
- शुक्रवार को मंदिर में दही का दान करे .
- सिद्धिकुंजिका स्त्रोत का पाठ करे .
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