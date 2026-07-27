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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShani Vakri 2026: 27 जुलाई से बदलने जा रही है शनिदेव की चाल, जानें अगले 138 दिन किन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान!

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से बदलने जा रही है शनिदेव की चाल, जानें अगले 138 दिन किन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान!

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनि देव मीन राशि में 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं. इस बदलाव का देश-दुनिया, अर्थव्यवस्था और सभी राशियों पर गहरा असर पड़ेगा। पढ़ें अपना राशिफल और उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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Shani Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्मफलदाता माने जाने वाले शनि देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 27 जुलाई 2026 से शनि देव मीन राशि में रहते हुए वक्री यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे. शनि की यह वक्री अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक, यानी कुल 138 दिनों तक रहेगी.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शनि सबसे धीमी गति से गोचर करने वाले ग्रह हैं. वे 29 मार्च 2025 को कुंभ से निकलकर मीन राशि में आए थे. अब 138 दिनों की इस लंबी वक्री अवधि का असर न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक घटनाओं पर भी देखने को मिलेगा.

शनि के वक्री होने का मुख्य विवरण

विवरण तिथि / स्थिति
वक्री होने की तिथि 27 जुलाई 2026
मार्ग होने की तिथि 11 दिसंबर 2026
कुल वक्री अवधि 138 दिन
वर्तमान राशि मीन राशि

देश-दुनिया और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वक्री शनि का प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देगा:

वैश्विक और कूटनीतिक बदलाव: अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और कूटनीतिक समझौतों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं. देशों का ध्यान सीमा सुरक्षा और आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने पर रहेगा.

अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी और शेयर बाजार में अचानक उछाल आने की संभावना है. भारतीय बाजारों में तेजी से व्यापार बढ़ेगा.

मौसम और प्राकृतिक आपदाएं: अत्यधिक बारिश, भूस्खलन, भूकंप, बर्फबारी, अग्नि कांड और वायुयान दुर्घटनाओं जैसी प्राकृतिक व अनचाही घटनाओं की आशंका बनी रहेगी.

राजनीतिक हलचल: सरकार और मंत्रिमंडल में चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सत्ता संगठन और बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपनी सेहत व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा.

मनोरंजन व खेल जगत: खेल, फिल्म, गायन और मनोरंजन क्षेत्र से दुखद समाचार मिल सकते हैं.

वक्री शनि का शुभ और अशुभ प्रभाव

  • शुभ प्रभाव: अटके हुए काम पूरे होंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर या प्रमोशन हो सकता है. बिजनेस में नए स्थान पर काम शुरू करने के योग बनेंगे.

  • अशुभ प्रभाव: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, पैर या हड्डी में चोट की आशंका रहेगी. साढ़ेसाती से प्रभावित लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और कामकाज में बार-बार रुकावटें आ सकती हैं.

शनि देव के प्रकोप से बचने के अचूक उपाय

हनुमान जी की पूजा: मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें. हनुमान चालीसा, शनि चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें.

दीपक और छाया दान: शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मंत्र जप: रुद्राक्ष की माला से 108 बार ॐ शं शनैश्चराय नमः का जप करें.

दान-पुण्य: गरीब, वृद्ध और असहाय लोगों को भोजन कराएं. काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं. शनिवार को लोहे की वस्तुओं और तेल का दान करें.

पशु-पक्षियों की सेवा: पक्षियों और पशुओं के लिए दाने, हरे चारे और पानी का प्रबंध करें.

वक्री शनि के दौरान किसी असहाय व्यक्ति को परेशान न करें. मांस और मदिरा के सेवन से पूर्णतः बचें. कमजोर व्यक्तियों का अपमान और अनैतिक कार्य करने से बचें.

आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं शनि के वक्री का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव.

मेष राशि: करियर की बात करें तो नौकरीपेशा लोगों के लिए शनि का वक्री होना अनुकूल माना जा रहा है. इस दौरान तमाम कठिनाइयों के बावजूद आप अपने काम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे. 

वृषभ राशि: करियर में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. हम पारिवारिक वृद्धि में भी ऐसे ही परिणाम देखते हैं. वृषभ राशि वालों पर काम का भारी बोझ हो सकता है जिससे उनकी ऊर्जा और समय बर्बाद हो सकता है. 

मिथुन राशि: अपनी वर्तमान नौकरी में कुछ बेहतरीन अवसर गँवा सकते हैं. इस बात की भी संभावना है कि कार्यस्थल पर आपका सम्मान कम हो जाए और आपकी मेहनत की सराहना नहीं की जाएगी. 

कर्क राशि: आपका जीवन अचानक विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है. जैसा कि आप अपने करियर पर विचार कर रहे हैं, इस दौरान आप अपने कार्यस्थल पर अच्छे अवसरों से चूक सकते हैं. 

सिंह राशि: पेशेवर माहौल में आपको काम के सिलसिले में अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपको पसंद नहीं आएगी. सिंह राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है. 

कन्या राशि: आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है.जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यावसायिक प्रयासों की कमी के कारण प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. 

तुला राशि: आपके आर्थिक जीवन में धन की कमी की समस्या हो सकती है और इसका कारण बजट का पालन न कर पाना है. अपने प्रेम जीवन में इन लोगों को भावनात्मक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है . 
 वृश्चिक राशि: अपने परिवार पर ध्यान दें. इन लोगों को अपने जीवन में गिरावट महसूस हो सकती है. इसके अतिरिक्त, आपका आराम भी सीमित हो सकता है. आर्थिक जीवन में यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि: आपका अधिकांश समय यात्रा करने में भी व्यतीत होगा. इसलिए इन लोगों को अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए. आर्थिक तौर पर घरेलू कामकाज के कारण आपके ख़र्चे बढ़ सकते हैं.

मकर राशि : आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे. इसके अलावा आप अपनी आर्थिक स्थिति पर भी काम कर रहे हैं. आपको को अपने शब्दों के चयन में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है. 

कुंभ राशि: अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. वहीं दूसरी ओर आपको अनावश्यक खर्च वाली अनावश्यक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं. अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ होगा.
 
मीन राशि: इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने और सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत है. मीन राशि में शनि के वक्री होने से आपको आर्थिक जीवन में लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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