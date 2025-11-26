Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

कल के दिन दिन घरेलू खुशी बढ़ाएगा. घर में नए मेहमान का योग है और परिवार संग समय अच्छा बीतेगा. कामकाज की टेंशन कम होगी और कोई इच्छा पूरी होकर मन हल्का करेगी. बोलचाल में सावधानी ज़रूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

सुविधा और आराम में बढ़ोतरी दिखेगी. पारिवारिक तनाव घटेगा, लेकिन काम अधिक रहने से थकान रहेगी. पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश करेगी. माता-पिता के साथ ज़रूरी चर्चा होगी.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

पुराने रुके कार्य आगे बढ़ेंगे. किसी गलती का पछतावा परेशान कर सकता है. धार्मिक रुचि बढ़ेगी और परिवार प्रसन्न रहेगा. जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा. संतान को सम्मान मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ घर में शुभ कार्य का योग है. भाईयों का सहयोग काम आसान करेगा. खर्चों को नियंत्रित करना ज़रूरी है. विद्यार्थी मानसिक बोझ से राहत पाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

तरक्की के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. पुराना रोग फिर परेशान कर सकता है, लापरवाही मत करो. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार संग अच्छा समय बीतेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

दिन पहले से बेहतर रहेगा. पारिवारिक मुद्दों पर माता-पिता मदद करेंगे. ईर्ष्या दूर रखें. संतान को नौकरी का अवसर मिल सकता है. नया घर देख सकते हैं. यात्रा में सामान ध्यान से रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: मां दुर्गा मंत्र का जाप करें.

तनाव बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नए काम सोच-समझकर शुरू करें. भाग्य साथ देगा और समाज में पहचान बढ़ेगी. संतान की पढ़ाई तनाव दे सकती है.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: देवी मां को चावल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

तरक्की के मौके बनेंगे. सेहत पर ध्यान जरूरी है. बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी. सीनियर्स की बातों में अनावश्यक न उलझें. बच्चों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. यात्रा में सावधानी रखें. जीवनसाथी की सेहत कमजोर पड़ सकती है. भविष्य के लिए निवेश की योजना बनेगी. संतान को पुरस्कार मिलने का योग है.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: तुलसी का दीप जलाएं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

ऊर्जा बनी रहेगी. बिजनेस को लेकर परिजनों से सलाह काम आएगी. दांपत्य जीवन में तनाव संभव है. प्रॉपर्टी विवाद सुलझ सकता है. नौकरी की तलाश वालों को अच्छी खबर मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: ग्रे

ग्रे उपाय: काली उड़द दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

अधूरे काम पूरे होंगे. मित्रों के साथ योजना बनेगी. विद्यार्थी बोझ से राहत पाएंगे. दूर यात्रा का योग है. बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा. परिवार की समस्या मिलकर सुलझानी होगी.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

परोपकार और धर्म में रूचि बढ़ेगी. सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक संबंध सुधरेंगे. लेन-देन सावधानी से करें. संयम रखें. माता-पिता का आशीर्वाद रुका काम पूरा कराएगा.

भाग्यशाली अंक: 12

12 भाग्यशाली रंग: फिरोज़ी

फिरोज़ी उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.