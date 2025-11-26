हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 27 नवंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 27 नवंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर 2025 का दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

कल के दिन दिन घरेलू खुशी बढ़ाएगा. घर में नए मेहमान का योग है और परिवार संग समय अच्छा बीतेगा. कामकाज की टेंशन कम होगी और कोई इच्छा पूरी होकर मन हल्का करेगी. बोलचाल में सावधानी ज़रूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

सुविधा और आराम में बढ़ोतरी दिखेगी. पारिवारिक तनाव घटेगा, लेकिन काम अधिक रहने से थकान रहेगी. पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश करेगी. माता-पिता के साथ ज़रूरी चर्चा होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

पुराने रुके कार्य आगे बढ़ेंगे. किसी गलती का पछतावा परेशान कर सकता है. धार्मिक रुचि बढ़ेगी और परिवार प्रसन्न रहेगा. जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा. संतान को सम्मान मिलने की संभावना है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ घर में शुभ कार्य का योग है. भाईयों का सहयोग काम आसान करेगा. खर्चों को नियंत्रित करना ज़रूरी है. विद्यार्थी मानसिक बोझ से राहत पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

तरक्की के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. पुराना रोग फिर परेशान कर सकता है, लापरवाही मत करो. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार संग अच्छा समय बीतेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

दिन पहले से बेहतर रहेगा. पारिवारिक मुद्दों पर माता-पिता मदद करेंगे. ईर्ष्या दूर रखें. संतान को नौकरी का अवसर मिल सकता है. नया घर देख सकते हैं. यात्रा में सामान ध्यान से रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: मां दुर्गा मंत्र का जाप करें.

तुला राशि (Libra Horoscope)

तनाव बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नए काम सोच-समझकर शुरू करें. भाग्य साथ देगा और समाज में पहचान बढ़ेगी. संतान की पढ़ाई तनाव दे सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी मां को चावल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

तरक्की के मौके बनेंगे. सेहत पर ध्यान जरूरी है. बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी. सीनियर्स की बातों में अनावश्यक न उलझें. बच्चों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. यात्रा में सावधानी रखें. जीवनसाथी की सेहत कमजोर पड़ सकती है. भविष्य के लिए निवेश की योजना बनेगी. संतान को पुरस्कार मिलने का योग है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: तुलसी का दीप जलाएं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

ऊर्जा बनी रहेगी. बिजनेस को लेकर परिजनों से सलाह काम आएगी. दांपत्य जीवन में तनाव संभव है. प्रॉपर्टी विवाद सुलझ सकता है. नौकरी की तलाश वालों को अच्छी खबर मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: काली उड़द दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

अधूरे काम पूरे होंगे. मित्रों के साथ योजना बनेगी. विद्यार्थी बोझ से राहत पाएंगे. दूर यात्रा का योग है. बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा. परिवार की समस्या मिलकर सुलझानी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

परोपकार और धर्म में रूचि बढ़ेगी. सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक संबंध सुधरेंगे. लेन-देन सावधानी से करें. संयम रखें. माता-पिता का आशीर्वाद रुका काम पूरा कराएगा.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: फिरोज़ी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों को 27 नवंबर 2025 को किन चीज़ों में लाभ मिल सकता है?

मकर राशि वालों में ऊर्जा बनी रहेगी। बिजनेस को लेकर परिजनों की सलाह काम आएगी और प्रॉपर्टी विवाद सुलझ सकता है। नौकरी की तलाश वालों को अच्छी खबर मिलेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
शहर
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
Advertisement

वीडियोज

Orry Drug Case: ड्रग्‍स-केस में ऑरी के अलावा इन बड़े बॉलीवुड हस्तियों के नाम शामिल
Orry Drug Case: 252 करोड़ के ड्रग्‍स-केस में पुलिस के सामने पेश नहीं हुए Orry! |Drug Case
Orry Drug Case: 252 करोड़ के ड्रग्‍स-केस में कैसे फंसा ऑरी? रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
King of Steel Laxmi Mittal UK छोड़ने जा रहे हैं ! जानिए Super Rich Tax का असली कारण| Paisa Live
JNU में ABVP का प्रदर्शन! नक्सलवाद के विरोध में पुतला फूंका | ABVP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
शहर
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Constitution Day 2025: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
यूटिलिटी
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget