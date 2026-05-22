Kal Ka Rashifal: शनिवार को सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर, इन 3 राशियों के घर आएगी खुशहाली, भूलकर भी न करें ये गलती!
Kal ka Rashifal: शनिवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 23 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.
Kal ka Rashifal: 23 मई 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार बौद्धिक कार्यों में सफलता और आकस्मिक धन लाभ के योग लेकर आने वाला है. कल पूरा दिन और देर रात 28:29:45 (अगले दिन तड़के 04:29 मिनट) तक अष्टमी तिथि रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल देर रात 26:10:04 (तड़के 02:10 मिनट) तक मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी.
विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सुबह 06:13 तक ध्रुव योग और उसके बाद व्याघात योग का निर्माण हो रहा है. कल वृषभ राशि के जातकों को शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, वहीं कन्या राशि वालों की आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी.
कल चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में गोचर करेंगे, जिससे सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, कल शाम 04:43 बजे तक भद्रा (विष्टि करण) का साया रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचें.
आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.
मेष राशि (Aries)
कल आपके भीतर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जिसके लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी.
- Career: कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. काफी प्रयासों के बाद भी सफलता की संभावना कम है और काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा.
- Finance: कल आपकी व्यावसायिक लागत में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन साथ ही दूर की यात्रा से लाभप्रदता बढ़ने के भी योग हैं.
- Family/Health: शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृष राशि (Taurus)
कल आपकी पढ़ने-लिखने और बौद्धिक कार्यों में रुचि काफी बढ़ेगी, जिससे शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे.
- Finance: सुख-सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी. कल आपकी कोई संपत्ति अचानक पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है.
- Family/Love: वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी और माता का सानिध्य व सहयोग मिलेगा. घर में किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है.
- Caution: मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी, लेकिन धैर्यशीलता में कमी आ सकती है. अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों को कल अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. अकारण क्रोध आने से वाद-विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं.
- Career/Finance: किसी मित्र की सहायता से कल आपको अधिक आय उत्पन्न करने के नए साधन मिल सकते हैं. हालाँकि, खर्चों की अधिकता कल आपकी चिंता बढ़ा सकती है.
- Education: कल शिक्षा संबंधी कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. स्वभाव में चिड़चिड़ाहट रहने के कारण मानसिक परेशानियां महसूस होंगी.
- Caution: वाहन के रखरखाव और मेंटेनेंस पर आपका खर्च कल बढ़ सकता है.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
कल आपको बेहद संयमित रहने की आवश्यकता है. अपने अनावश्यक क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं.
- Career: कल आपकी नौकरी में बदलाव या कार्यस्थल के परिवर्तन के मजबूत योग बन रहे हैं, जिसके कारण मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी.
- Family: अतीत से जुड़ा कोई पुराना व्यक्ति कल अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा.
- Caution: आने वाले समय में आपकी लागत और खर्चे बढ़ने वाले हैं, बजट का ध्यान रखें. धर्म के प्रति भक्ति भावना जागृत होगी.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
कल आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा. सुख-सुविधाओं के निर्माण और भौतिक प्रगति के कार्यों में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी.
- Career: शैक्षिक प्रयासों में लगे जातकों को कल बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
- Family: आपका परिवार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा. पूरे परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं.
- Caution: निराशा और असंतोष की भावना के कारण घर में तनाव का माहौल निर्मित हो सकता है, धैर्य न खोएं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
कल कन्या राशि वालों में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा रहेगा. नौकरी बदलने या स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना बन रही है.
- Career/Finance: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा. आपकी आय और आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी.
- Social: संगीत, कला और रचनात्मक क्षेत्रों के प्रति आपकी और आम जनता की रुचि बढ़ेगी. निवेश के लिए समय अनुकूल है.
- Caution: कल अति उत्साही होने से बचें. भाइयों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सेहत के प्रति सचेत रहें.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
कल तुला राशि के जातकों के स्वभाव में क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है, इसलिए खुद को संयमित रखने का प्रयास करें.
- Business/Finance: किसी मित्र के सहयोग से कल आपके व्यवसाय में बड़ा बदलाव आ सकता है. मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उससे धन आगमन के मार्ग भी मजबूत होंगे.
- Family: जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कल का दिन पारिवारिक छुट्टियों या कहीं बाहर घूमने जाने के लिए बेहद उपयुक्त है.
- Caution: जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण महसूस हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम के प्रति अधिकारियों का नजरिया अलग रह सकता है. पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के मन में कल आशा और निराशा के मिश्रित भाव बने रहेंगे. हालांकि, आपकी वाणी का स्वर बेहद मधुर रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे.
- Business: किसी मित्र की मदद से कल व्यापार के नए और बेहतरीन अवसर मिलना संभव है. लाभ के मौके बढ़ेंगे और आप संपत्ति (प्रॉपर्टी) में निवेश कर सकते हैं.
- Family: भाई-बहनों का हर कदम पर पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी.
- Advice: व्यवसाय में कुछ चीजें अचानक जटिल हो सकती हैं, इसलिए सूझबूझ से काम लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
कल का दिन आपके लिए मानसिक शांति और संतुष्टि लेकर आने वाला है, जिससे मन शांत रहेगा. परिवार में भी बेहतर सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा.
- Finance: व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, खर्चों और वाहन की लागत में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं.
- Family: छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी.
- Caution: आत्मविश्वास की अधिकता और जिद्दी स्वभाव के कारण जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. खान-पान में सावधानी बरतें, पेट के विकार या संतान को कष्ट होने की संभावना है.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों की कल संगीत, कला और रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि काफी बढ़ सकती है.
- Finance: कल किसी मित्र के विशेष सहयोग से आपको बड़ा आर्थिक लाभ (धन लाभ) होना संभव है. मित्रों का साथ बना रहेगा.
- Family: धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. परिवार के साथ किसी पूजा स्थल या देव स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा.
- Caution: आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भाइयों से वैचारिक मतभेदों से बचें.
- शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
कल यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोच में करेंगे, तो आपको असीम खुशी और मानसिक संतोष की अनुभूति होगी.
- Finance: किसी पुराने दोस्त की मदद से कल आपको पैसे कमाने के कुछ नए और अनोखे तरीके मिल सकते हैं, जिससे आप अधिक पैसा कमाने में सफल रहेंगे.
- Family/Health: आपकी माताजी की सेहत में कल बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और वे बेहतर महसूस करेंगी.
- Caution: आपको कल अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. व्यस्तता के कारण आपकी दिनचर्या और रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है. दूसरों से बात करते समय निष्पक्ष रहें और गुस्सा करने से बचें. अपने स्कूल या कॉलेज के काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
कल मीन राशि के जातक जहाँ एक तरफ आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, वहीं दूसरी ओर किसी बात को लेकर मन थोड़ा चिंतित भी रह सकता है.
- Career: यदि कल आपका नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू या साक्षात्कार है, तो आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है.
- Finance/Social: पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिनसे मिलकर मन प्रसन्न होगा. कल आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.
- Caution: पारिवारिक समस्याओं के कारण मन थोड़ा परेशान हो सकता है, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें और ज्यादा चिंता करने से बचें, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
ये भी पढ़ें: Shani ki Sadesati, Dhaiya: कुंडली के इन भावों में आते ही शुरू होती है शनि की ढैय्या, जानें इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL