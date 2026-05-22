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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani ki Sadesati, Dhaiya: कुंडली के इन भावों में आते ही शुरू होती है शनि की ढैय्या, जानें इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय

Shani ki Sadesati, Dhaiya: कुंडली के इन भावों में आते ही शुरू होती है शनि की ढैय्या, जानें इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय

Shani ki Sadesati: क्या आप पर भी है शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या? जानें तीनों चरणों का असली प्रभाव और कष्टों से मुक्ति के अचूक पौराणिक ज्योतिषीय उपाय.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 22 May 2026 11:00 AM (IST)
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Shani ki Sadesati: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को हमारे जीवन का संचालक माना गया है, लेकिन इन सभी ग्रहों में न्यायपति शनि देव को सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. अक्सर लोग 'शनि की साढ़ेसाती' या 'ढैय्या' का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या यह अवधि केवल कष्ट देती है?

पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार, शनि भक्षक नहीं बल्कि इंसान के कर्मों के आधार पर फल देने वाले रक्षक और सृष्टि के संतुलन चक्र के नियामक हैं.

क्या होती है शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि की ये दोनों अवधियां उनके गोचर (Transit) पर आधारित होती हैं:

  • शनि की साढ़ेसाती: जब गोचर में शनि देव आपकी जन्मराशि (चन्द्र राशि) से बारहवें (12वें), प्रथम (1st) और द्वितीय (2nd) भाव से गुजरते हैं, तो इस कुल 7.5 वर्ष की अवधि को साढ़ेसाती कहा जाता है.
  • शनि की ढैय्या: जब गोचर का शनि जन्म चंद्रमा से चतुर्थ (4थे) या अष्टम (8वें) भाव में प्रवेश करता है, तो ढाई साल की 'ढैय्या' का आरंभ होता है

क्या आप जानते हैं? सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है: बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में. लेकिन जिनकी आयु 90 वर्ष से अधिक होती है, वे चार बार इसका सामना करते हैं, जहां चौथी साढ़ेसाती जातक को 'मोक्ष' प्रदान करती है.

ज्योतिषाचार्यों का स्पष्ट कहना है कि साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. यह पूरी तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा और उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है. 

साढ़ेसाती के 3 चरण: जानें कहां और कैसा होता है असर

शनि देव जब तीन राशियों से गुजरते हैं, तो उनका प्रभाव शरीर के अलग-अलग हिस्सों और जीवन के चक्र पर पड़ता है:

  • प्रथम चरण (मस्तक पर प्रभाव): इस चरण में शनि मस्तक पर रहते हैं. इस अवधि में जातक की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, आय की तुलना में व्यय अधिक होते हैं और मानसिक चिंताओं में वृद्धि होती है.  

  • द्वितीय चरण (हृदय पर प्रभाव): जब शनि जन्मराशि (चन्द्र) पर गोचर करते हैं, तो इसे दूसरा चरण कहते हैं और यह हृदय पर प्रभाव डालता है. इस दौरान पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, कार्यों में बार-बार बाधाएं आती हैं और सगे-संबंधी कष्ट देते हैं.  

  • तृतीय चरण (पैर पर प्रभाव): जब शनि जन्मराशि से द्वितीय भाव में आते हैं, तो यह पैर पर उतरता हुआ प्रभाव डालता है. इसमें भौतिक सुखों में कमी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वाद-विवाद के योग और संतान से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं.  

शनि को क्यों माना जाता है 'न्याय का देवता'?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, शनि देव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं. भारतीय दर्शन में उन्हें 'कर्मफलदाता' का दर्जा प्राप्त है. इसका अर्थ है कि शनि किसी के साथ पक्षपात नहीं करते; वे व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर अनुशासित करते हैं.

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि की अवधारणा समाज को ईमानदारी, कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और नैतिकता की सीख देती है. यह समय व्यक्ति को मानसिक रूप से परिपक्व और मजबूत बनाने का अवसर होता है.


Shani ki Sadesati, Dhaiya: कुंडली के इन भावों में आते ही शुरू होती है शनि की ढैय्या, जानें इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय

शनि कष्ट निवारण के अचूक और प्रामाणिक उपाय

आप शनि जनित कष्टों, मानसिक तनाव या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो शास्त्रों में वर्णित इन उपायों को अपना सकते हैं:

1. तन्त्रोक्त मंत्र और रुद्राक्ष धारण
अचूक मंत्र: शनिवार के दिन रुद्राक्ष की माला पर शनि के तन्त्रोक्त मंत्र का 108 बार जाप करें:

"प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः"   
(यह मंत्र बिना उत्कीलन के भी तुरंत फलीभूत हो जाता है).  

रुद्राक्ष कवच: साढ़ेसाती के कष्टों से मुक्ति के लिए 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करें. पढ़ाई में सफलता के लिए 4, 5, 6, 7 मुखी और गणेश रुद्राक्ष का लॉकेट पहनें.  

2. शनिवार का व्रत और पूजा विधि
शनि की शांति हेतु कम से कम 19 शनिवार के व्रत रखना सर्वमान्य है.  

  • इस दिन प्रातः स्नान के बाद पश्चिम की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष पर कृष्ण तिल और लौंग मिश्रित जल अर्पित करें.  
  • शनि देव की लौह प्रतिमा की पूजा करें, शनिवार व्रत कथा का पाठ करें और स्वयं सूर्यास्त के पश्चात् ही भोजन ग्रहण करें.  

3. हनुमान जी की आराधना (मंगल और शनि का मेल)

शनि दोषों की शांति के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या संकटमोचक हनुमत् स्तोत्र का पाठ बेहद लाभकारी है. यदि कुंडली में मंगल बलवान हो, तो जातक अपने पराक्रम और आत्मबल से शनि के प्रकोप को आसानी से सहन कर जाता है. इसलिए हनुमान जी की पूजा से मंगल और शनि दोनों जनित दोष शांत होते हैं.  

4. गंभीर कष्ट और शारीरिक व्याधि से मुक्ति का उपाय

शुक्रवार को सवा पाव या सवा किलो काले चने पानी में भिगो दें. शनिवार को इन्हें निकालकर काले कपड़े में बांध लें और साथ में एक कच्चा कोयला, एक रुपये का सिक्का व चुटकी भर काले तिल रख लें. इसे अपने सिर के ऊपर से वार (फिरा) कर यमुना जी में विसर्जित करें. यह क्रिया 5 से 8 बार करने से सभी प्रकार के शनि कष्ट दूर हो जाते हैं.  

क्या साढ़ेसाती हमेशा अशुभ होती है? 

यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि साढ़ेसाती हमेशा निराशा और असंतोष ही लाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शनि योगकारक हैं, तो इस बात की कोई संभावना नहीं बनती कि शनि व्यक्ति को परेशान करेंगे. साढ़ेसाती व्यक्ति को कर्मशील बनाती है. यह हठी और अभिमानी व्यक्तियों से मेहनत करवाकर उनके अहंकार को नष्ट करती है. बहुत से व्यक्ति साढ़ेसाती के प्रभाव से ही अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं.

साल 2026 में इन 3 राशियों पर है 'शनि की साढ़ेसाती'

साल 2026 में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं, जिसके कारण कुल 5 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इन राशियों का विवरण और यह प्रभाव कब तक रहेगा, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

मेष राशि (Mesh Rashi):

  • स्थिति: मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है.
  • कब तक रहेगी: यह प्रभाव 31 मई 2032 तक रहेगा.

मीन राशि (Meen Rashi):

  • स्थिति: मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण चल रहा है.
  • कब तक रहेगी: यह अवधि 08 अगस्त 2029 तक जारी रहेगी.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi):

  • स्थिति: कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम यानी तीसरा चरण चल रहा है.
  • कब तक रहेगी: कुंभ राशि वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि यह 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी.

साल 2026 में इन 2 राशियों पर है 'शनि की ढैय्या'

साल 2026 में शनि के मीन राशि में होने के कारण निम्नलिखित दो राशियों पर शनि की ढैय्या का असर है:

  • सिंह राशि (Singh Rashi)
  • धनु राशि (Dhanu Rashi)

कब तक रहेगी ढैय्या: इन दोनों ही राशियों के जातकों पर ढैय्या का यह प्रभाव 3 जून 2027 तक रहेगा, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस अवधि में जातकों को कार्यों में देरी, मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.  यह समय व्यक्ति को बेहद अनुशासित, मेहनती और धैर्यवान भी बनाता है.

भारत के 3 चमत्कारी शनि सिद्धपीठ: दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट

अगर जीवन में परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, तो देश के इन तीन सबसे जागृत और प्राचीन शनि धामों के दर्शन जरूर करने चाहिए:

शनि शिंगणापुर (महाराष्ट्र): यहां स्वयंभू शनि देव का अद्भुत चमत्कार है. इस गाँव के घरों में कोई ताला नहीं लगाता और आज तक यहाँ कोई चोरी नहीं कर पाया है. यहाँ तेल का स्नान करवाने से तुरंत शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है.  

शनिश्चरा मंदिर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश): मान्यता है कि यह अलौकिक सिद्धपीठ हनुमान जी द्वारा लंका से फेंका हुआ पर्वत है. शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ लोग शनि देव पर तेल चढ़ाकर, अपने पहने हुए कपड़े और जूते वहीं छोड़कर (दरिद्रता का त्याग कर) नए वस्त्र पहनकर लौटते हैं.  

कोकिला वन (उत्तर प्रदेश): यह सिद्धपीठ नंदगांव के पास स्थित है. द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं शनिदेव को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस वन की परिक्रमा और शनि की पूजा करेगा, उसे श्रीकृष्ण की कृपा से शनिकृत कष्टों से मुक्ति मिलेगी.  

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 22 May 2026 11:00 AM (IST)
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