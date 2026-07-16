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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 17 July 2026: कल विनायक चतुर्थी पर मकर और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी विवाद होंगे हल

Kal Ka Rashifal 17 July 2026: कल विनायक चतुर्थी पर मकर और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी विवाद होंगे हल

Kal Ka Rashifal 17 July 2026: शुक्रवार को इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन राशि का कल का भविष्यफल, करियर-बिजनेस का हाल और सेहत के जरूरी उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 17 July 2026: शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या खास लेकर आने वाला है? कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे वरद विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है. कल के दिन किस राशि की किस्मत चमकेगी और किसे सावधान रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से सभी 12 राशियों का कल का भविष्यफल.

17 जुलाई 2026 के मुख्य पंचांग:

  • दिनांक व मास: 17 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष
  • मुख्य तिथि: तृतीया (सुबह 06:30:07 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी जो अगले दिन तड़के 28:44:53 तक रहेगी).
  • नक्षत्र: मघा नक्षत्र (शाम 18:35:40 तक, इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा).
  • कल का योग: व्यतीपात योग (रात्रि 22:45:53 तक रहेगा).
  • वार: शुक्रवार (लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष दिन).

आइए, विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन करियर, व्यापार, धन और सेहत के मामले में क्या परिणाम लेकर आ रहा है.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है. आप अपने शौक और विलासिता की चीजों पर अच्छा-खासा धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें.

करियर व व्यापार: नौकरी में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में काम आएगी. किसी से भी कोई गोपनीय या जरूरी जानकारी शेयर करने से बचें.

पारिवारिक जीवन: घर के जरूरी सामानों की खरीदारी हो सकती है. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से खटपट होने की आशंका है, अपनी वाणी पर संयम रखें. विरोधियों की बातों में न आएं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शानदार और बढ़िया रहने वाला है. आपको अपने पुराने अनुभवों का पूरा फायदा कार्यक्षेत्र में मिलेगा.

आर्थिक स्थिति व संपत्ति: प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो कल उसके पूरा होने की प्रबल संभावना है.

परिवार व लव लाइफ: परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से सभी सदस्य खुश रहेंगे. संतान को मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. सिंगल लोगों की कल अपने पार्टनर से मुलाकात संभव है.

मिथुन राशि (Gemini)

कल आपको अपने कामों को थोड़ा संभलकर करने की आवश्यकता है. मेहनत से बिल्कुल जी न चुराएं और अपने भीतर के आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं.

करियर व सफलता: कल आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी. हालांकि, बातचीत के दौरान सावधानी रखें, आपकी किसी बात का कोई बुरा मान सकता है.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन में चल रही पुरानी समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी. किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आपका मन बेहद प्रसन्न होगा.

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाले है. सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर सगे-संबंधियों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा.

आर्थिक लाभ: आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने से मन खुश रहेगा. लेन-देन से संबंधित मामलों को लेकर कल किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. जीवनसाथी की ओर से उपहार मिल सकता है.

परिवार व यात्रा: घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधाएं कल दूर हो जाएंगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि (Leo) - सावधान रहें

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन काफी खर्चों से भरा रहने वाला है. बढ़ते खर्चों के कारण मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन बेवजह तनाव लेने से बचें.

करियर व सलाह: कार्यक्षेत्र में तरक्की की राह में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन किसी सहयोगी से कोई भी बात बहुत सोच-समझकर बोलें. काम को योजना बनाकर पूरा करें.

सावधानी: कल किसी भी अजनबी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, अन्यथा धोखा हो सकता है. अपने जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें.

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए परोपकार और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए रहेगा. आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने सभी कामों को समय पर पूरा करेंगे.

करियर व राजनीति: राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद या नई जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है. संतान के करियर से जुड़ी जो समस्याएं चल रही थीं, वे कल दूर होंगी.

सलाह व रिश्ते: कल किसी से भी बेवजह सलाह लेने से बचें और अपनी आय के स्रोतों पर पूरा ध्यान दें. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. सरकारी क्षेत्रों से जुड़े काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा.

करियर व आर्थिक: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कल कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में सावधान रहें; जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर बाद में पछतावा हो सकता है.

संपत्ति व कानूनी मामले: कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो कल उसमें आपको जीत मिल सकती है. आप किसी नई जमीन-जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सम्मान और नई पहचान मिलेगी.

करियर व यात्रा: कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी जरूरी काम के सिलसिले में अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. बॉस से कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए कल दफ्तर में चुप रहना ही बेहतर होगा.

लव लाइफ व सलाह: प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे. कल किसी दूसरे व्यक्ति के कहने में आकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

धनु राशि (Sagittarius) - सावधान रहें

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा टेंशन और मानसिक चिंताओं से भरा रह सकता है. विरोधी आपको परेशान करने या आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सतर्क रहें.

आर्थिक व करियर: आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन काम से जी न चुराएं और संयम बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन: माता जी कल आपको कोई बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी दे सकती हैं, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है. आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी.

करियर व रिश्ते: वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को लेकर सहयोगियों से खुलकर बातचीत कर सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है.

स्वास्थ्य व सावधानी: कल आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा. यदि आप किसी विरोधी की बातों में आए, तो वे आपके बने-बनाए कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. पुराने मित्र से मुलाकात होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं.

करियर व शिक्षा: सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा.

सलाह व आर्थिक: संतान के करियर को लेकर चल रही टेंशन दूर होगी. कल आप अपने मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे. आप अपने पुराने कर्जों को उतारने की पूरी कोशिश करेंगे.

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए सुखमय और आनंद से भरा रहने वाला है. आप अपने मधुर व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, जिससे मित्रों की संख्या बढ़ेगी.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपका बोलबाला रहेगा और आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. तरक्की की राह में आ रही सभी बाधाएं कल दूर हो जाएंगी.

पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों का आपको हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा. घर में किसी अतिथि या प्रिय रिश्तेदार का आगमन हो सकता है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- Aniruddha Vinayaka Chaturthi 2026: 17 जुलाई को विनायक चतुर्थी पर बन रहा दुर्लभ रवि योग, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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