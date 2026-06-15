Kal Ka Rashifal, 16 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. कल शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल सुबह 08:41 के बाद वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह बुद्ध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य देव के साथ उनका अद्भुत संयोग बनेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल मंगलवार का दिन करियर और व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल मंगलवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि.

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि. नक्षत्र: शाम 07:08 तक मृगशिरा, इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

शाम 07:08 तक मृगशिरा, इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).

सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने से छोटों की संगति और गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. वृद्धि योग बनने से नौकरीपेशा लोगों की कल ऑफिस में सीनियर्स और बॉस के साथ एक बड़ी रणनीतिक मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके काम के साथ-साथ सैलरी हाइक (Salary Hike) को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी.

बिजनेस: जो बिजनेसमैन कल स्टॉक मार्केट (Stock Market) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वे थोड़ा ठहर जाएं. पूरी सावधानी और रिसर्च के साथ ही कदम उठाएं. विदेशी लेनदेन या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में तेजी आएगी, इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन (Documentation) को पूरी तरह दुरुस्त रखें. कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

करियर: ऑफिस में सभी के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत और मधुर रहेंगे, जिससे आपको अच्छा धन लाभ और करियर ग्रोथ मिल सकती है. हालांकि, काम को कल पर टालने और भूलने की आदत में तुरंत सुधार लाएं, वर्कप्लेस पर पेंडेंसी बढ़ाना नुकसानदेह साबित होगा.

यूथ: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी कल नकारात्मक, मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, वरना वे आपके करियर पाथ में बड़ी बाधा खड़ी कर सकते हैं. छोटे भाई-बहनों की जरूरतें पूरी करें.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपने नैतिक मूल्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जो बिजनेसमैन अपने पुराने काम के साथ न्यू बिजनेस स्टार्टअप (New Business Startup) शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कल एक बेहतर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम को हायर करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए.

बिजनेस: कल की विकट परिस्थितियों में भी भाग्य का एक सकारात्मक स्ट्रोक आपको मार्केट में अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से काफी आगे रखेगा. यदि आप व्यापार में बड़ा निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो बाजार की परिस्थितियों का सटीक आकलन करने के बाद ही कदम बढ़ाएं.

करियर: वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाकर अपने प्रोफेशनल नेटवर्क (Professional Network) को एक्सपैंड करें. नौकरीपेशा लोग कल बॉस द्वारा दिए गए कठिन उद्देश्यों और टारगेट्स को पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे हर जगह आपकी तारीफ होगी. परिश्रम बढ़ाने की जरूरत है.

फैमिली व पॉलिटिक्स: राजनीति से जुड़े लोगों की कल कोई बड़ी राजनीतिक इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे रुतबा बढ़ेगा. अभिभावकों को संतान की ओर से चल रही बड़ी चिंताओं से राहत मिलेगी, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में संचार करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा और हर काम में बड़ी सफलता मिलेगी. यदि आप अपनी कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए न्यू फ्रेंचाइजी (New Franchise Model) लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच डील फाइनल करें, परिणाम शुभ रहेंगे.

Business: कल मार्केट में आपकी साख और गुडविल तेजी से बढ़ेगी. कोई नया बड़ा क्लाइंट आपके काम करने के जुनून को देखकर आपके साथ जुड़ना चाहेगा. एक जिम्मेदार बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़कर अपने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनें और उन्हें दूर करें.

करियर: ऑफिस में कल टीमवर्क के साथ काम करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. टीम को मोटिवेट करने के साथ ही खुद को भी एक्टिव रखें, क्योंकि कार्यस्थल पर 'काम ज्यादा और समय कम' जैसी नौबत आ सकती है. जो लोग जॉब स्विच (Job Switch) करना चाहते हैं, वे कल अपने पुराने संपर्कों से बात करें; कोई छिपी हुई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है.

सलाह: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को फेल होने के डर (Fear of Failure) से बाहर निकलने के लिए कल केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए. बीमार रिश्तेदारों का हाल-चाल जरूर लें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल नए संपर्कों की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. नौकरीपेशा लोगों को कल सलाह दी जाती है कि वे अपने काम को कल पर टालने या भूलने की आदत में तुरंत सुधार लाएं, ऑफिस में पेंडेंसी बढ़ाना आपके अप्रेजल को रोक सकता है.

बिजनेस: जो लोग कल स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, वे फिलहाल रुक जाएं. पूरी सावधानी के साथ सोच-समझकर कदम उठाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. विदेशी लेनदेन, ग्लोबल क्लाइंट्स या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बिजनेस (Export-Import Business) में तेजी आएगी, इसलिए अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें.

करियर: वृद्धि योग के प्रभाव से कल नौकरीपेशा लोगों की ऑफिस में उच्च अधिकारियों और सीनियर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके काम के साथ-साथ सैलरी स्ट्रक्चर को बढ़ाए जाने पर सकारात्मक चर्चा होगी. कार्यस्थल पर सभी से संबंध अच्छे रहेंगे.

फैमिली: घर में छोटे भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलें. यदि उन्हें किसी प्रकार की मदद या गाइडेंस की जरूरत है, तो अपनी ओर से पूरा सहयोग दें. शाम को परिवार के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपके लिए फाइनेंशियली बेहद प्रॉफिटेबल रहने वाला है. व्यापारियों को कल आफ्टर-सेल्स सपोर्ट (After-Sales Support) पर विशेष फोकस करना चाहिए; कस्टमर्स की समस्याओं को तुरंत सुनने और सुलझाने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक नया चैटबॉट या सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करें, जिससे साख बढ़ेगी.

बिजनेस: कल मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स पर आपकी बड़ी जीत होगी, लेकिन भूलकर भी अपनी गुप्त व्यापारिक रणनीतियों, बड़ी डील्स और बिजनेस प्लान्स को किसी अजनबी व्यक्ति से शेयर न करें. अपनी सूझबूझ से आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेंगे.

करियर: वर्कप्लेस पर जो कार्य काफी लंबे समय से अटके या रुके हुए थे, कल उन्हें पूरा करने पर अपना पूरा फोकस लगाएं. ऑफिस में स्मार्ट और पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, जिससे आपके भीतर की नेगेटिविटी दूर होगी. नौकरीपेशा लोग बच्चों की परवरिश को लेकर थोड़े गंभीर नजर आएंगे.

छात्र: प्रतियोगी छात्रों के द्वारा पिछले दिनों की गई कड़ी मेहनत का कल उन्हें शानदार फल मिल सकता है; परीक्षाओं में आपकी उम्मीद के मुताबिक अपेक्षित परिणाम (Expected Exam Results) मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल ऑफिस में कोई आपके खिलाफ गुप्त साजिश या षड्यंत्र रच सकता है, इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट रखें. प्रेम संबंधों में चल रहे युवक-युवतियों को कल एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा, अन्यथा छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग (Misunderstanding) के चलते अलगाव तक की नौबत आ सकती है.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल क्रिएटिव सेक्टर्स में बहुत बड़ा मौका है. यदि आप डिजाइन, डिजिटल कंटेंट या फैशन इंडस्ट्री (Fashion Industry) से जुड़े हैं, तो आपके ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी होगी. वृद्धि योग के प्रभाव से कल आपको विदेशी बाजारों या अदर कंट्रीज से बड़ा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. ग्राहकों के प्रति व्यवहार सुधारें.

करियर: कार्यस्थल पर केवल सोचने के बजाय कल आपको अधिक मेहनती और एक्शन-ओरिएंटेड बनना होगा. एक्टिव रहें, वरना काम में लापरवाही आपके करियर ग्राफ को गिरा सकती है. ऑफिस में सीनियर्स और बॉस से बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलेगी. धैर्य से काम लें.

छात्र: छात्रों का मन कल पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है, जिससे वे अपने फील्ड में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे; मेडिटेशन का सहारा लें. पेरेंट्स के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 2

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके भीतर एक नई आध्यात्मिक चेतना जागेगी, जिससे मन शांत रहेगा. बॉस के सामने ऑफिस मीटिंग में हवा में बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय हमेशा सॉलिड फैक्ट्स, डेटा और परफॉर्मेंस चार्ट्स (Performance Charts) रखें; आपकी यही तैयारी कल प्रमोशन की कुंजी बनेगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, ताकि ग्राहक बार-बार आपकी दुकान या वेबसाइट पर आएं. यदि कल कोई बड़ी बिजनेस डील साइन करने जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच का समय सबसे अनुकूल रहेगा. यदि वेबसाइट की स्पीड स्लो है या पेमेंट गेटवे में दिक्कत है, तो उसे तुरंत ठीक करें; टेक्निकल ग्लिच मुनाफा रोक सकता है.

करियर: ऑफिस में कल आपकी बातों और आइडियाज को सर्वोच्च वरीयता मिलेगी. सीनियर्स से लेकर बॉस तक आपकी योजनाओं पर सहमति जताएंगे. कार्यस्थल पर अत्यधिक चुस्ती-फुर्ती के साथ अपने सारे पेंडिंग काम निपटाएं ताकि वीकेंड या शाम को समय पर घर पहुंच सकें.

यूथ व पॉलिटिक्स: राजनीति से जुड़े लोगों को कल विरोधी पार्टियों के द्वारा कोई बड़ा प्रलोभन या ऑफर दिया जा सकता है, सावधान रहें. खिलाड़ियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता और मेहनत का पूरा इस्तेमाल करना होगा.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल पक्ष से कोई थोड़ा परेशान करने वाला समाचार मिल सकता है. वर्कप्लेस पर कल अपने महत्वपूर्ण काम स्वयं ही निपटाएं, किसी अन्य कलीग या जूनियर के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें; अपनी जिम्मेदारी पर लिए गए प्रोजेक्ट्स को खुद फाइनल करने की कोशिश करें.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल खुद को अपग्रेड करने का दिन है. यदि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं और डिजिटल चैनल्स (Digital Marketing Channels) पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है. मार्केट में किसी भी प्रकार का लेन-देन बहुत सजग होकर करें, कोई करीबी व्यक्ति ही फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों पर कल अचानक आलस्य हावी हो सकता है, जिससे बचें. खाली बैठे रहने से आपकी क्रिएटिविटी प्रभावित होगी, इसलिए अपने कामों को पेंडिंग न छोड़ें ताकि अगले दिन रिलैक्स महसूस कर सकें.

सावधान: कल ऑफिस या समाज में किसी भी प्रकार की अननेसेसरी डिबेट (व्यर्थ की बहस) से पूरी तरह बचें. लाइफ पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है, शांत रहें. राजनीति से जुड़े लोगों का झुकाव कल किसी दूसरी बड़ी पार्टी की तरफ बढ़ सकता है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में गजब की मजबूती और मधुरता आएगी. वृद्धि योग के प्रभाव से कल छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग को उनके भाग्य और कर्म (Luck & Hard Work) दोनों का फल एक साथ मिलेगा, जिससे आपको मनचाही सफलता हासिल होगी.

बिजनेस: कल दिन की शुरुआत व्यापार के लिहाज से थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन डे-एंडिंग तक सिचुएशन पूरी तरह आपके फेवर में हो जाएगी और आपको अच्छा-खासा मुनाफा भी होगा. अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कस्टमर रिव्यूज और ऑनलाइन रेपुटेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करें. नियमों का उल्लंघन न करें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में न तो किसी के खिलाफ गंदी राजनीति करनी है और न ही किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है, केवल अपने काम से काम रखें. कार्यस्थल पर मनमुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ दोबारा प्रयास करें. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट वालों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

सलाह: यदि आप अपने परिवार के मुखिया हैं, तो कल घर के विवादित और संवेदनशील मामलों को बहुत सूझबूझ, गंभीरता और सहनशीलता के साथ हल करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल अत्यधिक काम के दबाव के कारण थोड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच में ब्रेक जरूर लें. ऑफिस में कल पूरी तरह टीमवर्क का दिन (Teamwork & Collaboration) है; कलीग्स के साथ मिलकर काम करिए, कोई बहुत बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट कल कलेक्टिव एफर्ट से आसानी से क्लियर हो जाएगा.

बिजनेस: व्यापारियों को कल किसी भी प्रकार की व्यर्थ की डिबेट या बहसबाजी से पूरी तरह बचना होगा, अन्यथा मार्केट में आपकी साख खराब हो सकती है. कल किसी भी नए अनटेस्टेड काम या बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें, समय अनुकूल न होने से परिणाम उम्मीद के विपरीत मिल सकते हैं. ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए उनके टाइम-ज़ोन के हिसाब से सर्विस कस्टमाइज करें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना सता सकती है; इससे बचने के लिए कल सुबह ही अपनी एक टू-डू लिस्ट (To-Do List) बनाएं और उस पर कड़ाई से अमल करें. काम पर पूरा फोकस बनाए रखें ताकि आपकी किसी छोटी लापरवाही से कंपनी का बड़ा नुकसान न हो.

यूथ: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी कल अपने-अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत किसी प्रतिष्ठित पुरस्कार या स्कॉलरशिप से सम्मानित किए जा सकते हैं, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा.

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल छात्रों की पढ़ाई और एकाग्रता बहुत शानदार रहेगी. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोग कल अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) का पूरा उपयोग करें; सीनियर मैनेजमेंट के साथ होने वाली हाई-लेवल मीटिंग में आपकी राय और स्ट्रेटेजी को विशेष महत्व दिया जाएगा.

बिजनेस: विदेशी व्यापार या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले लोग कल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी गलत व्यक्ति का सहारा बिल्कुल न लें. व्यापारियों को कल किसी भी प्रकार की नई अनप्लांड योजना की शुरुआत करने से बचना चाहिए, वरना स्ट्रेटेजी विफल होने की आशंका है. मन को शांत रखने के लिए प्रभु का ध्यान करें.

करियर: करियर के क्षेत्र में कल आपको एक नई और बड़ी उम्मीद दिखाई देगी; अपनी इसी उम्मीद को साकार करने के लिए अपनी पूरी जी-जान लगा दीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. टाइम मैनेजमेंट के लिए कल डिजिटल कैलेंडर का प्रयोग करें. ऑफिस में अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं, प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा.

सलाह: छात्रों को अपने अगले बड़े एग्जाम्स के लिए अभी से कठोर मेहनत शुरू कर देनी चाहिए. कल आपका झुकाव पूजा-पाठ, दान-धर्म जैसे सत्कर्मों की तरफ अधिक रहेगा; अपनी क्षमतानुसार किसी जरूरतमंद को अन्न दान जरूर करें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल कुछ पारिवारिक समस्याएं या घरेलू विवाद आपके मानसिक सुकून को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं. कल आपको 'फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस' (सवाल पूछने के डर) से पूरी तरह बाहर निकलना होगा; ऑफिस हो या क्लासरूम, जब तक आप अपनी बात खुलकर नहीं रखेंगे, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे.

बिजनेस: ग्रह गोचर विपरीत होने से कल व्यापारियों को अत्यधिक अलर्ट रहना होगा, वरना देश-विदेश की कोई बड़ी फ्रेंचाइजी या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से छिन सकता है. कल बहुत सोच-समझकर ही कोई नया निवेश या बड़ा सौदा करें, जल्दबाजी में पैसा डूबने की आशंका है. यदि आपकी कंपनी में रिटर्न और रिफंड रेट्स बढ़ रहे हैं, तो पैकेजिंग और शिपिंग पार्टनर की तुरंत जांच करें. खर्चे बढ़ेंगे, बजट बनाकर चलें.

करियर: कार्यस्थल पर कल दूसरों के साथ बहुत नाप-तौलकर व्यवहार करें, क्योंकि जूनियर्स या सब-ऑर्डिनेट्स के साथ किसी बात पर तीखी कहासुनी होने की आशंका है; अपने क्रोध और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें. ऑफिस में कल किसी न्यू टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर (New Tech Integration) को हैंडल करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इसे सीखने में संकोच न करें, यह आपके भविष्य के लिए गेम-चेंजर साबित होगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8

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