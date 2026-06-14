Hariyali Amavasya Surya Grahan 2026: साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. खास बात यह है कि इस दिन सावन मास की हरी-भरी 'हरियाली अमावस्या' भी है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा.

माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले करीब 90 दिनों तक रहता है. ऐसे में यह ग्रहण कुछ खास राशियों के लिए तरक्की, नए अवसर और बंपर धन लाभ के योग लेकर आ रहा है.

आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण से किन राशियों के जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है.

इन राशियों के लिए आ सकती है बड़ी खुशखबरी

मिथुन राशि (Gemini): मिलेंगे नए अवसर और प्रमोशन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण बेहद शुभ साबित हो सकता है. नौकरी और बिजनेस में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

करियर में ग्रोथ: ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या सैलरी हाइक की बात आगे बढ़ सकती है.

ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या सैलरी हाइक की बात आगे बढ़ सकती है. नए मौके: कुछ नया सीखने या नए प्रोजेक्ट्स से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद होगा.

कुछ नया सीखने या नए प्रोजेक्ट्स से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद होगा. उपाय: ग्रहण के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer): सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान

कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे.

सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. लोग आपकी सलाह का सम्मान करेंगे.

समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. लोग आपकी सलाह का सम्मान करेंगे. आर्थिक लाभ: निवेश या किसी पुराने काम से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

निवेश या किसी पुराने काम से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. उपाय: इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और चीनी (शक्कर) का दान करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

कन्या राशि (Virgo): रुके हुए काम होंगे पूरे, रिश्तों में आएगी मिठास

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है.

रुके हुए कार्य: जो काम पिछले काफी समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे और उनमें सफलता मिलेगी.

जो काम पिछले काफी समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे और उनमें सफलता मिलेगी. पारिवारिक जीवन: पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आएगी. काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी.

पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आएगी. काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. उपाय: भगवान गणेश जी की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को पानी या शीतल पेय का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius): होगा बड़ा धन लाभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाला है.

आर्थिक उन्नति: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, तो वह अब दूर होगी.

धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, तो वह अब दूर होगी. बिजनेस व यात्रा: बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राओं से बड़ा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राओं से बड़ा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. उपाय: भगवान गणेश जी की आराधना करें और पीली सरसों का दान करें.

मीन राशि (Pisces): कामों में आएगी तेजी



मीन राशि के जातकों के जीवन में यह सूर्य ग्रहण कई अच्छे और बड़े बदलाव लेकर आ सकता है.

त्वरित सफलता: आने वाले दिनों में आपके सोचे हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे.

आने वाले दिनों में आपके सोचे हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. भविष्य की योजनाएं: इस दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसले भविष्य में बड़ा फायदा देंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है.

इस दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसले भविष्य में बड़ा फायदा देंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है. उपाय: नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करें और मौसमी फलों का दान करना शुभ रहेगा.

भारत में प्रभाव और सूतक काल

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान (visible) नहीं होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहाँ इसका सूतक काल मान्य नहीं होता है. इसलिए इस दिन हरियाली अमावस्या की पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. आप सामान्य रूप से दान-पुण्य और पूजा कर सकते हैं.

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