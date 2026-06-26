Weekly Love Horoscope 28 June-4 July 2026: कर्क, तुला को प्यार में मिलेगा सरप्राइज तो मेष-सिंह वालों की चाहत होगी पूरी, देखें साप्ताहिक लव राशिफल
Weekly Horoscope (28 June to 4 July 2026): क्या चमकेगा आपका भाग्य या लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां? जानिए मेष से मीन राशि का सटीक साप्ताहिक राशिफल, शुभ अंक, रंग और ग्रहों के दोष दूर करने के अचूक उपाय.
Weekly Horoscope (28 June to 4 July 2026): साप्ताहिक लव राशिफल (28 जून- 4 जुलाई 2026) प्यार के मामले में यह हफ्ता किस राशि के लिए रोमांस से भरपूर रहेगा और किसे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है? इस सप्ताह ग्रहों के गोचर से कई राशियों के प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, तो कुछ को पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा. आप सिंगल हैं, तो क्या इस हफ्ते आपके जीवन में किसी खास की एंट्री होने वाली है?
आइए, मेष से लेकर मीन राशि तक के सितारों का पूरा हाल विस्तार से जानते हैं.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में हल्की-फुल्की रोमांटिकता का माहौल बना रहेगा. आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा. घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलेगा. पार्टनर के साथ आपकी समझदारी घर के माहौल को और भी शांत बनाएगी. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन की संभावना है, जिससे घर में खुशहाली आएगी.
- लव लाइफ: इस सप्ताह आप रोमांटिक विचारों से भरे रहेंगे और अपना दिन अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए बिताएंगे. यह उस व्यक्ति के प्रति अपने प्यार का इज़हार करने का एकदम सही समय है जिससे आप प्यार करते हैं. इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं. आप अपनी चंचलता बढ़ाने और अपने प्रेम जीवन को आनंदमय बनाने के तरीके खोजेंगे. यह वह समय है जब आप देखेंगे कि आपका रिश्ता और भी गहरा और सार्थक हो गया है.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी नई शुरुआत का संदेश दे रहा है. आपके मन में भी प्यार और रोमांस की भावनाएं जागृत होंगी. सोशल गैदरिंग या दोस्तों के जरिए आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. सलाह है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि अपनी अच्छी बातों और व्यक्तित्व से उन्हें प्रभावित करें.
- प्रेम जीवन: इस दौरान आपके और आपके प्रिय के बीच भावनात्मक जुड़ाव में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. साथ में क्वालिटी टाइम बिताना आपके लिए सबसे प्राथमिकता वाला काम होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- शुभ दिन: शुक्रवार
- प्रेम जीवन के उपाय: अपने प्रेम जीवन को और अधिक मधुर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें या सफेद वस्त्र धारण करें. अपने बेडरूम में गुलाब के ताजे फूलों का इस्तेमाल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है. प्रतिदिन सुबह अपने पार्टनर का नाम लेकर एक मिठाई ग्रहण करें, इससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है.
वृषभ साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: परिवार का माहौल इस सप्ताह काफी हार्मोनियस और खुशनुमा रहेगा. घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन आपको नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए प्रेरित करेगा. पारिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा तैयार हो सकती है.
- लव लाइफ: जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद ही खास है. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे. आपका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचेगा और आपसी समझ में और गहराई आएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर किसी ने आपका ध्यान खींचा है, तो तुरंत आगे बढ़ें. शर्माना या हिचकना छोड़ दें. अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें, क्योंकि आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा.
- प्रेम जीवन: यह आपकी शादी की योजनाओं को अंतिम रूप देने और अपने प्रिय से कोई खास वादा करने के लिए एक बेहतरीन सप्ताह है. यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से अधिक रोमांचक और रोमांटिक रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- शुभ दिन: शुक्रवार इस सप्ताह का आपके लिए सबसे शुभ दिन है. शुक्र ग्रह प्रेम और रोमांस का कारक होता है, इसलिए इस दिन प्यार के मामलों में कोई भी बड़ा निर्णय लेना या अपने पार्टनर को कोई तोहफा देना बेहद फायदेमंद रहेगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें. एक गिलास दूध में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. साथ ही, अपने बेडरूम या घर के मंदिर में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरने से प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और मिठास आती है.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आने वाला सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद सकारात्मक और अनुकूल रहने वाला है. खासकर सिंगल पेरेंट्स के लिए यह समय बहुत ही खास है, क्योंकि अब आपके घर में एक नई ऊर्जा और खुशहाली का माहौल बनेगा. आप अपने बच्चों की जरूरतों और उनकी खुशी को लेकर बहुत गंभीरता से सोचेंगे. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा.
- लव लाइफ: आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह बेहद रोमांटिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. कल्पना से परे, आप आखिरकार ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके साथ आपकी बहुत सी बातें मिलती-जुलती होंगी. यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ने का अनुभव होगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग सिंगल हैं, विशेषकर सिंगल पेरेंट्स, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने अतीत के डर को दूर भगाएं. गंभीर वादे करने से बिल्कुल न डरें. यह बहुत ही अनुकूल समय है, इसलिए अपने दिल की सुनें और नए रिश्ते को मौका दें. ईमानदारी और खुलेपन से बात करें, आपकी सच्चाई आपको सही साथी दिलाएगी.
- प्रेम जीवन: आपका प्रेम जीवन इस सप्ताह एक नए मुकाम पर पहुंचेगा. जहां पहले अनिश्चितता थी, वहां अब भरोसा और विश्वास कायम होगा. आपका साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और एक मजबूत भविष्य की नींव साथ मिलकर रखेगा. प्यार में गहराई आएगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नीला
- शुभ दिन: शुक्रवार
- प्रेम जीवन के उपाय: इस सप्ताह प्रेम जीवन को और मधुर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनें. अपने घर के दक्षिण-पूर्वी कोने (अग्नि कोण) में दो गुलाब के फूल रखें, इससे घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा. सिंगल पेरेंट्स को सुबह अपने बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उनका कल्याण सोचना चाहिए.
कर्क साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक माहौल मिला-जुला रहने की संभावना है. कुछ सदस्यों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे घर में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. आपको सलाह है कि छोटी-छोटी बातों पर अपनी नाराजगी न दिखाएं और बच्चों के मामलों में धीरज रखें.
- लव लाइफ: प्रेम और रोमांस के मामले में यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आप में से कुछ लोगों का समय बहुत अच्छा बीतेगा, जबकि कुछ लोगों को अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. आपसी विश्वास को मजबूत बनाए रखें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी अकेले हैं और उन्हें हाल ही में शादी या रिश्ते का कोई प्रस्ताव मिला है, उन्हें इसे तुरंत स्वीकार करने से पहले कुछ समय इंतजार करने की दृढ़ सलाह दी जाती है. परिवार के दबाव में आकर या उत्सुकतावश जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में भारी पछतावा दे सकता है. दूसरे पक्ष की परवरिश, सोच और जीवनशैली को अच्छे से समझें, अपनी संगतता की जांच करें और फिर कोई अंतिम फैसला लें.
- प्रेम जीवन: विवाहित जोड़ों को इस सप्ताह अपने रिश्ते पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. झगड़ों और बेवजह के विवादों से बचने के लिए आपको एक-दूसरे की भावनाओं को और अधिक गहराई से समझने की जरूरत होगी. ऑफिस की चिंताओं को घर के दरवाजे पर ही छोड़ दें. रोमांस को फिर से जिंदा करने के लिए किसी अच्छी जगह डिनर प्लान करें या पुरानी यादों को ताजा करें, इससे मनमुटाव दूर होगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- शुभ दिन: मंगलवार
- प्रेम जीवन के उपाय: रिश्तों में मधुरता और प्यार बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें चीनी मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. प्रतिदिन सुबह अपने पार्टनर का नाम लेकर एक मोती की माला में एक-एक मनका चढ़ाएं. इसके अलावा, शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र पहनने और घर में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करने से प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होती हैं.
सिंह साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका मन काफी प्रसन्न और हल्का महसूस करेगा, जिसका सकारात्मक असर सीधे आपके पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या लंबे समय बाद हुई बातचीत आपको भावनात्मक खुशी दे सकती है. यही खुशी घर के माहौल को भी खुशनुमा बनाएगी. आप परिवार के लोगों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे और घर में प्रेम, अपनापन व सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण मजबूत होगा. परिजनों के साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करना या साथ में समय बिताना रिश्तों को और मधुर बना सकता है.
- लव लाइफ: जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद खास रहने वाला है. हफ्ते के मध्य में आपको प्यार और रोमांस से जुड़े कई खूबसूरत पल मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और आप दोनों एक-दूसरे की बातों, भावनाओं और जरूरतों को पहले से बेहतर समझ पाएंगे. यह समय रिश्ते को नई गर्माहट और स्थिरता देने वाला साबित होगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: यदि आप सिंगल हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए दिलचस्प मोड़ ला सकता है. कोई पुराना दोस्त अचानक फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है और यह मुलाकात धीरे-धीरे रोमांटिक दिशा भी ले सकती है. हालांकि, इस स्थिति में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. भावनाओं में बहकर तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय सामने वाले को समझने और समय देने की कोशिश करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय बेहद सुखद है. आपको अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. पुरानी यादें ताजा होंगी और लंबे समय बाद वही पुराना कनेक्शन, आकर्षण और अपनापन फिर से महसूस होगा. इससे आपके रिश्ते की मजबूती और भी बढ़ेगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सुनहरा
- शुभ दिन: बुधवार
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार को भगवान को चावल और मिश्री अर्पित करें. साथ ही बेडरूम में गुलाब के ताजे फूल रखें, इससे प्रेम संबंधों में मधुरता और सकारात्मकता बनी रहेगी.
कन्या साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां बनी रहेंगी. आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार के साथ अपनी शादी की योजनाओं या भविष्य की किसी बड़ी व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए यह सप्ताह बिल्कुल अच्छा नहीं है. ऐसा करने से घर के वातावरण में अनावश्यक तनाव या विवाद पैदा हो सकता है.
- लव लाइफ: जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है, उनके लिए यह सप्ताह काफी रोमांचक और खुशनुमा रहने वाला है. इस दौरान आपका जीवनसाथी आपको किसी बेहद दिलचस्प और प्यारी चीज से आश्चर्यचकित (सरप्राइज) कर सकता है! यह अचानक आया सुखद आश्चर्य आपके बीच के प्यार को और भी गहरा करेगा.
- प्रेम जीवन: प्रतिबद्ध रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी तरह की आक्रामकता या जल्दबाजी से आपको बचना होगा. अपने प्रियजन की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस दें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोगों के लिए इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति रोमांटिक भावनाएं रखते हैं और उसे प्रपोज़ करने का मन बना रहे हैं, तो अपना यह फैसला टाल दें. इस सप्ताह प्रपोज़ करना एक अच्छा विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संभावना ज्यादा है कि वह व्यक्ति शायद आपको केवल एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखता हो.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- शुभ दिन: शनिवार
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. किसी भी मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें. साथ ही, प्यार में स्थिरता के लिए एक सफेद मोती का हार धारण करना भी बहुत लाभदायक रहेगा. इन उपायों से मन का भटकाव दूर होगा.
तुला साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस हफ्ते आपके पारिवारिक जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं. पिछले समय से चल रही गलतफहमियां और घरेलू तनाव अब धीरे-धीरे दूर होंगे. घर का माहौल पहले की तरह सुखद और शांतिपूर्ण हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवनसाथी की खोज और चयन के मामले में आपको अपने माता-पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा.
- लव लाइफ: जो लोग अपने रिश्ते में पहले से मौजूद हैं, उनके लिए यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का है. पिछले दिनों में हुई नाराजगियां और विवाद अब सुलझ जाएंगे. आप और आपके पार्टनर के बीच प्रेम, विश्वास और समझदारी का दौर फिर से शुरू होगा. हालांकि, इस दौरान अपने फैसलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए यह हफ्ता रोमांस के लिए बेहद अच्छा है. आपकी पर्सनैलिटी और आपके काम के तरीके से लोग प्रभावित होंगे. आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और आपके चाहने वालों की कतार लग सकती है. लेकिन सलाह यह है कि इस चकाचौंध में बहककर अपने फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें.
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन का वातावरण काफी मधुर रहने की उम्मीद है. चाहे आप कमिटेड हों या सिंगल, आपके अंदर प्यार को लेकर एक अलग ही उत्साह रहेगा. भावनात्मक रूप से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे. जहां तक प्रेम जीवन का सवाल है, धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- शुभ दिन: गुरुवार
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में और अधिक मधुरता लाने तथा शादी की बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनें. एक गिलास दूध में थोड़ा सा शहद और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने प्रेमी/प्रेमिका या जीवनसाथी को गुलाब का फूल भेंट करें.
वृश्चिक साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह शादीशुदा जोड़े काफी यात्रा में व्यस्त रहेंगे. यह यात्रा आपके पारिवारिक बंधनों को मजबूती प्रदान करने वाली साबित होगी. लंबे समय से चली आ रही घरेलू अनबनें इस दौरान दूर होंगी.
- लव लाइफ: जो लोग अपनी लव लाइफ में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वे इस हफ्ते के आखिर तक बड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं. बीते समय से चली आ रही गलतफहमियां और मतभेद दूर होंगे. चीजें स्वचालित रूप से आपके पक्ष में जाने लगेंगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अविवाहित युवाओं के लिए यह सप्ताह खास रहेगा. सिंगल लोगों को शादी के कई प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कुछ भी स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. फिर भी, बहुत ज्यादा नखरे न करें, क्योंकि इससे आपके चाहने वाले आपसे दूर हो सकते हैं. संतुलन बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: कुल मिलाकर, इस पूरे हफ्ते आपका प्रेम जीवन काफी रोमांचक और जोश से भरा रहेगा. पुराने रिश्तों में नई जान आएगी और पार्टनर आपको किसी सरप्राइज से खुश कर सकता है. दोनों के बीच रोमांस और आकर्षण में वृद्धि होगी. छोटी बातों का ध्यान रखकर रिश्ते की मिठास बरकरार रखें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: सफेग
- शुभ दिन: मंगलवार
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता और मिठास लाने के लिए शुक्रवार को व्रत रखकर देवी लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करें. उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें. साथ ही, अपने पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मिठाई खिलाएं, इससे प्यार बढ़ेगा.
धनु साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह मिश्रित रहने वाला है. संवाद की कमी और गलत शब्दों के प्रयोग के कारण घर के बड़े सदस्यों से मतभेद हो सकते हैं. अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन किसी भी तर्क या वाद-विवाद से पूरी तरह बचें. भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक तनाव से बचाएगा.
- लव लाइफ: जो लोग किसी नए रिश्ते में हैं, उन्हें अपनी लव लाइफ में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. शुरुआती दौर में ही गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने के बजाय चीजों को सामान्य होने दें और धैर्य बनाए रखें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोगों को इस हफ्ते भावनात्मक रूप से संयमित रहने की जरूरत है. किसी भी नए व्यक्ति से मिलने या उनके वादों पर भरोसा करने में सावधानी बरतें. पुरानी यादों में खोकर अपना वर्तमान न खराब करें. इस समय अपना ध्यान खुद पर और अपनी सेहत पर केंद्रित करें.
- प्रेम जीवन: जो जोड़े लंबे समय से साथ हैं, उनके प्रेम जीवन में थोड़ी नीरसता और दूरियां आ सकती हैं. आपसी तालमेल बिगड़ सकता है. इस स्थिति से निपटने के लिए अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सोमवार
- शुभ दिन: रविवार
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार को घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने पार्टनर की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें. 'ॐ शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. साथ ही, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने और बातचीत की कमी दूर करने के लिए महिलाएं लाल रंग का कपड़ा धारण कर सकती हैं.
मकर साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: विवाह के इन मजबूत योगों का सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा. घर का वातावरण अत्यंत खुशनुमा और उत्साहपूर्ण रहेगा. परिवार के बड़े और छोटे सभी सदस्य आपके फैसले का पूर्ण सहयोग करेंगे. किसी भी पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत से निस्तारण होगा और सभी लोग मिलकर आने वाले अच्छे समय और शुभ कार्यों की तैयारी में जुट जाएंगे.
- लव लाइफ एवं प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए अत्यंत शुभ और रोमांटिक समय है. यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे और योग्य जीवनसाथी की तलाश में थे, तो इस हफ्ते आप राहत की साँस ले सकते हैं कि आपकी तलाश आखिरकार पूरी हो गई है. आपकी किस्मत सचमुच चमक सकती है. प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने और जीवन भर के लिए एक-दूसरे का साथ निभाने के संकल्प का है. आपके रिश्ते में गहराई आएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: यदि आप सिंगल हैं या आपकी सगाई हो चुकी है, तो इस हफ्ते पूरी तरह से सावधान और सजग रहें! शादी होने की प्रबल संभावनाएँ हैं, इसलिए किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय या अपने पार्टनर से बात करते समय समझदारी दिखाएं. भावनाओं में बहकर जल्दबाजी न करें, बल्कि अपना चुनाव बहुत सोच-समझकर करें और अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दें, क्योंकि भविष्य में आपकी शादी के सफल होने की पूरी संभावना है.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और लव लाइफ को मधुर बनाने के लिए इस हफ्ते शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और शुक्र देव को सफेद फूल अर्पित करें. अपने बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में गुलाब के ताजे फूल रखें, इससे रिश्तों में प्यार बढ़ता है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- शुभ दिन: शुक्रवार
कुंभ साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले अनुभव लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में घर का माहौल थोड़ा भारी या तनावपूर्ण महसूस हो सकता है. मन में चल रही असुरक्षा, भ्रम और भावनात्मक उलझनें आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, जिसका असर परिवार के लोगों के साथ संबंधों पर भी दिखाई देगा. आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, इसलिए आप खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो कुछ बातों को लेकर निराशा या असंतोष महसूस हो सकता है. मन में असुरक्षा और भ्रम बढ़ने से आपको लगेगा कि रिश्ते की दिशा स्पष्ट नहीं है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं.
- सिंगल्स के लिए सलाह: यदि आप सिंगल हैं, तो सप्ताह की शुरुआत में किसी भी नए रिश्ते या प्रस्ताव को लेकर जल्दबाजी से बचें. मन की उलझन और असमंजस के कारण आप सही निर्णय लेने में असहज महसूस कर सकते हैं. फिलहाल अपने मन को शांत रखें और खुद पर भरोसा बनाए रखें. अच्छी बात यह है कि सप्ताह के अंतिम दिनों में भाग्य आपका साथ देगा और किसी खास व्यक्ति से जुड़ने की संभावना मजबूत हो सकती है.
- प्रेम जीवन: जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपका प्रेम जीवन एक खूबसूरत मोड़ ले सकता है. आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो आपके प्रति बेहद उदार, स्नेही और ईमानदार होगा. यह जुड़ाव आपको खास महसूस कराएगा और दिल को सुकून देगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: मंगलवार को लाल गुलाब की पंखुड़ियां बहते पानी में प्रवाहित करें. शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- शुभ दिन: बुधवार
मीन साप्ताहिक
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह घर का वातावरण काफी सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच पहले से चल रहे किसी भी मतभेद, गलतफहमी या विवाद का अंत होगा. आपसी समझ और तालमेल में भारी वृद्धि होगी. सभी लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर कोई धार्मिक या शुभ कार्य करने का विचार बना सकते हैं.
- लव लाइफ: यह सप्ताह आपके रिश्ते को एक बिल्कुल ही नए और ऊँचे मुकाम पर पहुँचाएगा. आपका प्रेम संबंध अब एक गहरा और अधिक सार्थक रूप ले लेगा. विशेषकर, जिन विवाहित लोगों को लंबे समय से अपने वैवाहिक जीवन में अनबन या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए यह समय राहत देने वाला साबित होगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप अभी सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी खास शख्स से मुलाकात का समय है. संभावना है कि आपको अपने कार्यस्थल (वर्कप्लेस) पर ही कोई बेहद दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है. आप उस व्यक्ति के साथ कॉफी या डिनर पर बाहर घूमने भी जा सकते हैं.
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में रोमांस और अटैचमेंट की बहार आएगी. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे की छुपी हुई भावनाओं को गहराई से समझेंगे. आपके बीच का शारीरिक और मानसिक आकर्षण और भी मजबूत होगा. प्यार को और अधिक मीठा बनाने के लिए आप अपने पार्टनर को उनकी पसंद का कोई खास तोहफा भी दे सकते हैं.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सुनहरा
- शुभ दिन: शनिवार
- प्रेम जीवन के उपाय: अपने प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए इस सप्ताह शुक्रवार के दिन व्रत रखें और देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें. प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर को उनकी पसंद के मौसमी फूल भेंट करें. सोने से पहले दोनों मिलकर 'ॐ शुक्राय नमः' का मंत्र 11 बार जाप करें, इससे रिश्तों में आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर होंगी.
Weekly Rashifal 28 June -4 July 2026: कुंभ, मेष सहित 5 राशियों को इस सप्ताह मिलेगी बड़ी कामयाबी, देखें साप्ताहिक राशिफल
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