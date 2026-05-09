Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा कुंभ में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे।

Kal ka Rashifal: 10 मई 2026, रविवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल दोपहर 03:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से ब्रह्म, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं मेष और सिंह राशि के जातकों को नई नौकरी के बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

कल चंद्रमा दोपहर 12:13 के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहाँ राहु के साथ होने से ग्रहण दोष का निर्माण होगा. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ का चौघड़िया). हालांकि, शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा.

Career: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सफलता के प्रबल योग हैं.

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सफलता के प्रबल योग हैं. Family: परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है. धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है.

परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है. धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है. Caution: किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

Career: बिजनेस में किसी बड़े नुकसान की आशंका है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

बिजनेस में किसी बड़े नुकसान की आशंका है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है. Family: पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है.

पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. Health: स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं.

स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन निजी समस्याओं और मानसिक तनाव वाला हो सकता है. व्यापार में गिरावट देखने को मिल सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है. Family: परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. किसी पुराने मित्र के आने से मन थोड़ा बहलेगा.

परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. किसी पुराने मित्र के आने से मन थोड़ा बहलेगा. Caution: वाणी पर संयम रखें और कोई भी दुखद समाचार सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

वाणी पर संयम रखें और कोई भी दुखद समाचार सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद खूबसूरत और सुखद रहेगा. आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से मन में हर्ष बना रहेगा.

Career: नया कार्य शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

नया कार्य शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. Love/Family: परिवार और प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यादगार रहेगी.

परिवार और प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यादगार रहेगी. Travel: किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं.

किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन काफी अनुकूल सिद्ध होगा. मित्रों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

Career: नौकरी की तलाश में लगे लोगों को सफलता मिलेगी और नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.

नौकरी की तलाश में लगे लोगों को सफलता मिलेगी और नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. Love/Family: पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अच्छा समय बिताएंगे. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात उन्नति के द्वार खोलेगी.

पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अच्छा समय बिताएंगे. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात उन्नति के द्वार खोलेगी. Caution: वाद-विवाद से दूर रहने का प्रयास करें.

वाद-विवाद से दूर रहने का प्रयास करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. न्यायिक कार्यों में सावधानी बरतें अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है.

Career: बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला कल न लें. हालांकि, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला कल न लें. हालांकि, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. Love/Family: परिवार में कलह हो सकती है, पत्नी के साथ रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें.

परिवार में कलह हो सकती है, पत्नी के साथ रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें. Health: सेहत अचानक बिगड़ सकती है, अपना विशेष ध्यान रखें.

सेहत अचानक बिगड़ सकती है, अपना विशेष ध्यान रखें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन लाभ और यात्राओं का रहेगा. निवेश के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा.

Career: नया व्यवसाय शुरू करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है.

नया व्यवसाय शुरू करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. Love/Family: वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा.

वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. Health: सेहत के प्रति थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

सेहत के प्रति थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन बड़े कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा है. दोस्तों और माता-पिता का भरपूर सहयोग आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा.

Career: किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत कर सकते हैं.

किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत कर सकते हैं. Love: अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिताएंगे, किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं.

अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिताएंगे, किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं. Caution: वाणी पर संयम बनाए रखें और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें.

वाणी पर संयम बनाए रखें और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने से मानसिक संतोष और प्रसन्नता मिलेगी.

Career: नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है.

नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है. Love/Family: पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है.

पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है. Special: किसी खास व्यक्ति के आगमन से दिन विशेष बन जाएगा.

किसी खास व्यक्ति के आगमन से दिन विशेष बन जाएगा. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन काफी भागदौड़ भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सहकर्मियों की मदद से काम आसान हो जाएगा.

Career: नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रगति में सहयोगियों का साथ मिलेगा.

नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रगति में सहयोगियों का साथ मिलेगा. Family: परिवार की ओर से आर्थिक सहायता मिल सकती है और किसी नए मेहमान का आगमन संभव है.

परिवार की ओर से आर्थिक सहायता मिल सकती है और किसी नए मेहमान का आगमन संभव है. Caution: किसी भी प्रकार के विवाद से खुद को बचाकर रखें.

किसी भी प्रकार के विवाद से खुद को बचाकर रखें. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है. सोचे हुए कार्य पूरे होंगे और व्यापार में बड़ी सफलता के योग हैं.

Career: रुका हुआ काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी.

रुका हुआ काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी. Family: परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है.

परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. Health: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का है. आपके सोचे हुए काम बिगड़ने की आशंका है.

Career: कार्यक्षेत्र में विरोधी परेशानी खड़ी कर सकते हैं. सहकर्मियों से सलाह लेकर काम करना लाभकारी होगा.

कार्यक्षेत्र में विरोधी परेशानी खड़ी कर सकते हैं. सहकर्मियों से सलाह लेकर काम करना लाभकारी होगा. Finance: कारोबार में मंदी या गिरावट महसूस हो सकती है.

कारोबार में मंदी या गिरावट महसूस हो सकती है. Family: परिवार के किसी सदस्य से मतभेद होने की संभावना है.

परिवार के किसी सदस्य से मतभेद होने की संभावना है. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.