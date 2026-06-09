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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 10 June 2026: बुधवार को आयुष्मान और सौभाग्य योग से इन 3 राशियों को लाभ, मेष, तुला और कुंभ रहें सतर्क!

Kal Ka Rashifal 10 June 2026: बुधवार को आयुष्मान और सौभाग्य योग से इन 3 राशियों को लाभ, मेष, तुला और कुंभ रहें सतर्क!

Kal Ka Rashifal: 10 जून का राशिफल, बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और आशुष्मान योग चमकाएगा इन 4 राशियों का भाग्य. जानें मेष से मीन का राशिफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल समय, पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 09 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 10 June 2026:  बुधवार का दिन ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद विशेष और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होने जा रहा है. कल ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात 12: 58 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. कल का दिन ग्रहों के गोचर से कई दुर्लभ और महाकल्याणकारी राजयोगों का अनूठा संयोग लेकर आया है. बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

इसके अलावा, यदि आपकी मेष, कर्क, तुला या मकर राशि है, तो आपको सौभाग्य योग का डबल लाभ मिलेगा. वहीं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को शोभन योग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल बुधवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

मेष राशि (Aries)

करियर: कल आप किसी से कोई वादा बहुत ही समझदारी दिखाते हुए करें. कार्यक्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलता दिख रहा है.

आर्थिक: आपको इनकम के बढ़ने के सोर्स पर पूरा ध्यान देंगे. आप अपनी शौक-मौज की चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।

पारिवारिक: जीवनसाथी की सेहत के प्रति आप थोड़ा सचेत रहें. आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी.

सलाह: आप कही घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं, तो वहां आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें.

शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 4,  अशुभ अंक: 7

 वृषभ राशि (Taurus)

नौकरी: कल का दिन आपके लिए खुशियों से सराबोर रहने वाला है. आपको किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा. आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि आपके लिए गए निर्णय के लिए बाद में आपको पछतावा हो सकता है.

सलाह: आपका किसी बात को लेकर यदि मन परेशान चल रहा था, तो आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं. किसी नए घर की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू,  शुभ अंक: 3, अशुभ अंक: 9

मिथुन राशि (Gemini)

राशिफल: कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपको अपने कामों को लेकर धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है.

बिजनेस: आप अपने बिजनेस की योजनाओं को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं. आपको अपने आस-पड़ोस में किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा.

यात्रा: आपकी कही घूमने-फिरने की इच्छा पूरी हो सकती है.

सावधानी: आपको अपने मित्रों से बातचीत थोड़ा सोच समझकर करनी होगी. आपके खिलाफ कोई शत्रु षड्यंत्र रच सकता है.

शुभ रंग: गोल्डन,  शुभ अंक: 7 , अशुभ अंक: 2

कर्क राशि (Cancer)

सावधानी: कल का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा. आप कोई इंवेस्टमेंट बहुत ही सोच समझकर करें.

सलाह: आप अपनी नौकरी के कामों में लापरवाही करने से बचें. आपको आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा. आपके मन में यदि किसी काम को लेकर संशय बना हुआ है, तो आप उस काम को बिल्कुल ना करें.

रिलेशनशिप: आपको अपने किसी काम को कल के भरोसा नहीं छोड़ता है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है.

शुभ रंग: व्हाइट,  शुभ अंक: 1 , अशुभ अंक: 6

सिंह राशि (Leo)

आर्थिक: कल का दिन आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा. आपको अपने किसी पुराने वाद-विवाद से छुटकारा मिलेगा. यदि आपके किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, तो वह भी आपको मिल सकता है.

परिवार: आप अपने भाई बहनों से काम को लेकर यदि कोई मदद मांगेंगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी.

छात्र: विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्थ होंगे. आपका कोई लेनदेन से संबंधित मामला सुलझेगा. आपका मन इधर-उधर के कामों में खूब लगेगा.

शुभ रंग: पर्प,  शुभ अंक: 2,  अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

नौकरी: कल का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए सावधान रहने के लिए रहेगा. आपको अपनी जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हटाना है, जो लोग नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं, उन्हें किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.

सलाह: आप अपने किसी विरोधी की बातों में ना आएं. आपको अपने रिश्तों को बेहतर रखना होगा.

सावधानी: माताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है. आपको कोई मित्र निवेश संबंधी योजना का जिक्र कर सकता है, जिसमें आप धन सोच विचार कर लगाएं.

शुभ रंग: ऑरेंज,  शुभ अंक: 7,  अशुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

सेहत: कल का दिन आपके लिए सेहत में उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. आपकी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है.

यात्रा; आप कहीं बाहर घूमने जाएं, तो अपने माता-पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं. आपको किसी पानी वाली जगह जाने पर थोड़ा सावधान रहकर जाने की आवश्यकता है.

सलाह: आपके रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा, लेकिन आप किसी से धन उधार लेने से बचें, क्योंकि आपको बाद में समस्या हो सकती है. राजनीति में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं.

शुभ रंग: पिंक,  शुभ अंक: 5 , अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

सलाह: कल आप अपने लेनदेन से संबंधित मामलों में अपनी आंख और कान खुले रखें, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है.

परिवार: आपको अपने किसी काम को पूरा करने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी. आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

बिजनेस: व्यवसाय में आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आपके कुछ विरोधी आपके बॉस से चुगली लगा सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता है.

शुभ रंग: क्रीम,  शुभ अंक: 4 , अशुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

बिजनेस: कल का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बढ़िया रहने वाला है. आप अपने बिजनेस को आगे तक ले जाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे.

संतान: संतान को आप किसी नई एक्टिविटी को ज्वाइन करा सकते हैं. आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा.

सलाह: आपका कोई काम आपको समस्या दे सकता है. आपको किसी काम को पूरा होने में यदि समस्या आ रही थी, तो उसके लिए आप अपने पिताजी से सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी.

शुभ रंग: ब्राउन, शुभ अंक: 8, अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

सलाह: कल का दिन आपके लिए वाणी पर संयम रखने के लिए रहेगा. आपको यदि कोई वाद-विवाद की स्थिति हो, तो आप उसमें धैर्य बनाए रखें.

परिवार: आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है.

सावधानी: आप अपने घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आपका कोई नुकसान होते-होते बच सकता है, इसलिए आप अपनी आंख और कान खुले रखकर काम करें और किसी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल ना करें.

शुभ रंग: सिल्वर,  शुभ अंक: 6 , अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

लकी डे: कल का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है. आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी.

परिवार: आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी और यदि किसी से कोई अनबन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी.

सावधानी: आपको अपने कामों को लेकर लापरवाही बरतने से बचना होगा, नहीं तो बाद उन्हें पूरा करने में समस्या आ सकती है.

सलाह: माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

शुभ रंग: ब्लैक,  शुभ अंक: 5 , अशुभ अंक: 3

मीन राशि (Pisces)

राशिफल: कल आपके मन में काम को लेकर कश्मकश बनी रहेगी. आप किसी से कोई भी बात बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बोलें.

सावधानी: कार्यक्षेत्र में आपके मित्र ही विरोधी हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा.

सलाह: आपका कोई सहयोगी आपको यदि काम को लेकर कोई सलाह दे, तो आप उस पर अमल बहुत ही सोच विचारकर करें.

लव लाइफ: प्रेम जीवन जी रहे लोगों का कोई पुराना साथी उनकी जिंदगी में वापस आ सकता है. आप सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.

शुभ रंग: ऑरेंज,  शुभ अंक: 1 , अशुभ अंक: 4

ये भी पढ़ें: Gold Price Prediction 2026: सोना खरीदारों के लिए संकेत! कर्क राशि में उच्च के गुरु क्या गोल्ड कीमतों को देंगे तेजी?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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