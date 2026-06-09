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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGold Price Prediction 2026: सोना खरीदारों के लिए संकेत! कर्क राशि में उच्च के गुरु क्या गोल्ड कीमतों को देंगे तेजी?

Gold Price Prediction 2026: सोना खरीदारों के लिए संकेत! कर्क राशि में उच्च के गुरु क्या गोल्ड कीमतों को देंगे तेजी?

Gold Price Prediction 2026: 12 साल बाद गुरु अपनी स्वराशि कर्क में आए हैं. ज्योतिष में गुरु का संबंध सोने और बाजार से होता है. क्या कर्क राशि में उच्च गुरु सोने की कीमतों को बढ़ाएंगे या स्थिरता रहेगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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Gold Price Prediction 2026: भाग्य और शुभता के प्रदाता गुरु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है. गुरु बृहस्पति को धन, वैभव, समृद्धि और सोने का कारक ग्रह माना गया है. इसलिए गुरु की चाल में बदलाव होने का असर केवल राशियों पर ही नहीं बाजार, मुद्रा और सोने की कीमतों पर भी पड़ता है.

खासकर जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. 2 जून 2026 को गुरु 12 साल बाद अपनी स्वराशि कर्क में आ चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं. गुरु का संबंध पीली वस्तुओं से होता है. सोने का संबंध मुख्य रूप से गुरु को माना जाता है. लेकिन कुछ मान्यताओं और सिद्धांतों में इसे सूर्य से भी भी जोड़ा जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या गुरु के कर्क राशि में आने के बाद अब सोने के भाव में और तेजी देखने को मिलेगी?

सोने से गुरु ग्रह का संबंध

वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह का संबंध पीले रंग जैसे स्वर्ण (सोना), धन-संपत्ति, ज्ञान और समृद्धि से जोड़ा जाता है. जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं तो आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी और धन संचय की संभावनाएं बढ़ती हैं. इसलिए सोने के बाजार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव माना जाता है. गुरु के उच्च होने पर पीले रंग की धातुओं खासकर सोने कीमतों में (Gold Price) स्थिरता या तेजी आ सकती है.

कर्क राशि में गुरु का होना खास

कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है. यहां गुरु अपनी श्रेष्ठ शक्ति में होते हैं. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, गुरु जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो इस दौरान निवेश, बचत और कीमती धातुओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ सकता है. इससे सोने की मांग में इजाफा होने के संकेत मिलते हैं.

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क्या सोना होगा महंगा

बाजार की स्थिति और ज्योतिषीय दृष्टि से सोने के लिए यह समय अनुकूल संकेत दे सकता है. हालांकि वास्तविक बाजार में कीमतें ग्रहों के गोचर के साथ ही कई अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर इंडेक्स, महंगाई, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी शामिल हैं. इसलिए इस समय सोने में निवेश करने से पहले बाजार की मौजूदा स्थिति और वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 09 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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Gold Gold Price Astrology Prediction Guru Gochar Predictions 2026 Gold Price Prediction 2026
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