Gold Price Prediction 2026: भाग्य और शुभता के प्रदाता गुरु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है. गुरु बृहस्पति को धन, वैभव, समृद्धि और सोने का कारक ग्रह माना गया है. इसलिए गुरु की चाल में बदलाव होने का असर केवल राशियों पर ही नहीं बाजार, मुद्रा और सोने की कीमतों पर भी पड़ता है.

खासकर जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. 2 जून 2026 को गुरु 12 साल बाद अपनी स्वराशि कर्क में आ चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं. गुरु का संबंध पीली वस्तुओं से होता है. सोने का संबंध मुख्य रूप से गुरु को माना जाता है. लेकिन कुछ मान्यताओं और सिद्धांतों में इसे सूर्य से भी भी जोड़ा जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या गुरु के कर्क राशि में आने के बाद अब सोने के भाव में और तेजी देखने को मिलेगी?

सोने से गुरु ग्रह का संबंध

वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह का संबंध पीले रंग जैसे स्वर्ण (सोना), धन-संपत्ति, ज्ञान और समृद्धि से जोड़ा जाता है. जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं तो आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी और धन संचय की संभावनाएं बढ़ती हैं. इसलिए सोने के बाजार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव माना जाता है. गुरु के उच्च होने पर पीले रंग की धातुओं खासकर सोने कीमतों में (Gold Price) स्थिरता या तेजी आ सकती है.

कर्क राशि में गुरु का होना खास

कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है. यहां गुरु अपनी श्रेष्ठ शक्ति में होते हैं. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, गुरु जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो इस दौरान निवेश, बचत और कीमती धातुओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ सकता है. इससे सोने की मांग में इजाफा होने के संकेत मिलते हैं.

ये भी पढ़ें: Guru Gochar 2026: 12 साल बाद गुरु का महा गोचर, अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ

क्या सोना होगा महंगा

बाजार की स्थिति और ज्योतिषीय दृष्टि से सोने के लिए यह समय अनुकूल संकेत दे सकता है. हालांकि वास्तविक बाजार में कीमतें ग्रहों के गोचर के साथ ही कई अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर इंडेक्स, महंगाई, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी शामिल हैं. इसलिए इस समय सोने में निवेश करने से पहले बाजार की मौजूदा स्थिति और वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है

ये भी पढ़ें: Laxmi Narayan Yog 2026: जून में कर्क राशि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, बुध-शुक्र कराएंगे इन राशियों को लाभ

