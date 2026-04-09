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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 10 April 2026: कल मेष समेत इन 4 राशियों की जेब होगी मजबूत, बाकी रखें खर्च पर लगाम! पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 10 April 2026: कल मेष समेत इन 4 राशियों की जेब होगी मजबूत, बाकी रखें खर्च पर लगाम! पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार को मेष से मीन तक किन राशियों को मिलेगा धन लाभ, करियर में उन्नति और रिश्तों में खुशियां? कुछ राशियों को खर्च और निवेश में सतर्क रहने की सलाह? पढ़ें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 09 Apr 2026 01:54 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 10 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन राशियों का शुक्रवार का भविष्यफल?

मेष राशि (Aries Horoscope 10 April 2026)

कल का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. व्यापार में तेजी आएगी, जिससे आपकी साख बाजार में मजबूत होगी.

वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा. बच्चों के साथ समय बिताने या घूमने का प्लान बन सकता है. हालांकि स्वास्थ्य को हल्के में लेना गलती होगी, पेट या फेफड़ों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे.
आर्थिक स्थिति: निवेश से लाभ के संकेत हैं.
लव लाइफ: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
स्वास्थ्य: पेट और श्वसन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus Horoscope 10 April 2026)

कल आप जो ठान लेंगे, उसे हासिल कर सकते हैं लेकिन शर्त है कि मेहनत में कमी न करें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी. लव लाइफ में खुलकर बात करने का मौका मिलेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या प्रमोशन की चर्चा आगे बढ़ सकती है. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. शाम को घर में मेहमान आ सकते हैं.

करियर: अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हो सकती है.
आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि के संकेत हैं.
लव लाइफ: रिश्तों में खुलापन आएगा.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope 10 April 2026)

कल का दिन बिजनेस में बड़ा फैसला लेने के लिए ठीक है, खासकर निवेश के मामले में फायदा हो सकता है. कारोबार अच्छा चलेगा और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. वाहन चलाते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा.

करियर: तरक्की के अवसर मिलेंगे.
आर्थिक स्थिति: निवेश लाभदायक रहेगा.
लव लाइफ: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
स्वास्थ्य: चोट या दुर्घटना से सावधान रहें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

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कर्क राशि (Cancer Horoscope 10 April 2026)

कल आपकी वाणी ही आपका फायदा या नुकसान तय करेगी, इसलिए सोच-समझकर बोलें. निवेश और उधार देने से बचना बेहतर रहेगा, वरना पैसा फंस सकता है.

कारोबार में अगर समस्या आए तो परिवार, खासकर भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बढ़ने न दें.

करियर: स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: जोखिम से बचना जरूरी है.
लव लाइफ: तनाव से बचें, बातचीत जरूरी है.
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव रह सकता है.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope 10 April 2026)

कल का दिन धैर्य की परीक्षा लेगा, खासकर रिश्तों और करियर में. अविवाहित लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत दोगुनी करनी होगी.

नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और प्रमोशन की संभावना बन सकती है. व्यापार में जोखिम लेने से बचें.

करियर: प्रमोशन के योग हैं, लेकिन मेहनत जरूरी है.
आर्थिक स्थिति: सामान्य रहेगी.
लव लाइफ: रिश्तों में धैर्य रखें.
स्वास्थ्य: सावधानी रखें, खासकर यात्रा में.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo Horoscope 10 April 2026)

कल रुके हुए काम पूरे होने से राहत मिलेगी. कोर्ट-कचहरी या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. घर में धार्मिक आयोजन से माहौल सकारात्मक रहेगा.

विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा.

करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: रुका धन मिलने के संकेत हैं.
लव लाइफ: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा.
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra Horoscope 10 April 2026)

कल आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए अच्छा समय है.

कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. परिवार में खुशियां आएंगी और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.

करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: लाभ में वृद्धि होगी.
लव लाइफ: रिश्ते मजबूत होंगे.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope 10 April 2026)

कल आपको करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम जीवन में समय अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी. बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी मित्र या साझेदार का सहयोग मिल सकता है.

करियर: नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है.
आर्थिक स्थिति: धीरे-धीरे सुधार होगा.
लव लाइफ: संबंधों में मधुरता आएगी.
स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत पर ध्यान दें.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius Horoscope 10 April 2026)

कल आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोग आपकी सराहना करेंगे.

परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

करियर: सामान्य प्रगति रहेगी.
आर्थिक स्थिति: स्थिर बनी रहेगी.
लव लाइफ: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.
स्वास्थ्य: फिट और एक्टिव रहेंगे.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope 10 April 2026)

कल पैसों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

विद्यार्थी अपने काम समय पर पूरा करेंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे. दोस्तों से अपनी निजी बातें शेयर करना नुकसानदेह हो सकता है.

करियर: कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं.
आर्थिक स्थिति:धन को लेकर सतर्क रहें.
लव लाइफ: परिवार के साथ समय बिताएं.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope 10 April 2026)

कल पुराने मित्र से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है. बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है.

करियर: नए अवसर मिल सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: आय के साथ खर्च भी बढ़ेंगे.
लव लाइफ: रिश्तों में मजबूती आएगी.
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope 10 April 2026)

कल व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा और करियर में नए मौके मिल सकते हैं.

हालांकि ज्यादा काम का दबाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. परिवार में माहौल शांत रहेगा.

करियर: बड़े अवसर मिल सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: मुनाफा बढ़ेगा.
लव लाइफ: परिवार का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों को 10 अप्रैल 2026 को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?

कर्क राशि वालों की वाणी ही उनका फायदा या नुकसान तय करेगी, इसलिए सोच-समझकर बोलें. निवेश और उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.

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