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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रपर्स और लॉकर की ये आम गलतियां बना रही हैं आपको कंगाल, वास्तु में छिपा है इससे बचने का उपाय!

पर्स और लॉकर की ये आम गलतियां बना रही हैं आपको कंगाल, वास्तु में छिपा है इससे बचने का उपाय!

Vastu for Locker and Purse: वास्तु अनुसार पैसा रखने की जगह पर्स या लॉकर को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे पैसा का फ्लो बनाता है. जानिए पर्स और लॉकर की वास्तु गलतियां!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 09 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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Vastu for Locker and Purse: हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर या पर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में की गई छोटी-मोटी गलतियां आर्थिक नुकसान की बड़ी वजह भी बन सकती हैं.

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुताबिक धन से जुड़ी चीजों को सही तरीके से न रखने पर नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है. अगर आप भी बार-बार पैसों की कमी या अनचाहे खर्चों से परेशान हैं, तो जरूरी है कि, इन गलतियों को समय रहते सुधार लें. 

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पर्स में फटे-पुराने नोट या बेकार की चीजें रखना

कई लोग अपने पर्स में पुराने नोट या बेकार के बिल रखकर उन्हें भूल जाते हैं. यह आदत न केवल अव्यवस्था को जन्म देती है, बल्कि पैसों के फ्लो को भी रोकने का काम करती है. वास्तु के मुताबिक, पर्स हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए.

फटे हुए नोट या बेकार के कागज नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जिससे पैसा टिकता नहीं है. 

लॉकर में अनावश्यक चीजों को रखना

लॉकर का इस्तेमाल केवल कीमती सामान और पैसा रखने के लिए ही किया जाना चाहिए. लेकिन कई लोग अपने लॉकर को पुराने गहने, बेकार के डॉक्यूमेंट्स और बिना जरूरत के सामान से भर देते हैं.

इससे लॉकर की एनर्जी ब्लॉक होती है और पैसा बढ़ने की बजाय घटता है. लॉकर को हमेशा साफ, सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि उसमें रखी संपत्ति सुरक्षित और बढ़ती रहे. 

पर्स को गंदा और अस्त-व्यस्त रखना

अगर आपका पर्स गंदा, फटा या अस्त-व्यस्त रहता है, तो यह साफ तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, मां लक्ष्मी साफ-सफाई और व्यवस्थित स्थान में ही निवास करती है.

इसलिए पर्स को हमेशा साफ रखें और समय-समय पर उसे बदलते रहे. 

सिक्कों और नोटों को मिलाकर रखना

पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ रखने से पैसों की ऊर्जा असंतुलन होती है. कोशिश करें कि, सिक्कों के लिए अलग स्थान रखें और नोटों को ठीक से व्यवस्थित तरीके से रखें. इससे पैसे का सम्मान बना रहता है और खर्च पर काबू रहता है.

लॉकर की सही दिशा और स्थान

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, लॉकर को सही दिशा में रखना काफी अहम है. यदि लॉकर गलत दिशा में रखा हो, तो इससे धन हानि और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है. लॉकर को हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है. 

पर्स में देवी-देवताओं की फोटो रखना

काफी सारे लोग पर्स में भगवान की फोटो रखते हैं, लेकिन यह गलत माना जाता है. पर्स में पैसे और अन्य वस्तुएं रहती हैं, जिससे तस्वीर का अपमान होता है. बेहतर होगा कि, आप भगवान की तस्वीर को घर के मंदिर में ही रखें, 

इन बातों का रखें खास ध्यान

पैसों को कमाने से ज्यादा जरूरी है. छोटी-छोटी आदतें ही आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाती है. इसलिए पर्स और लॉकर से जुड़ी इन गलतियों को फौरान सुधारें. साफ-सफाई, व्यवस्था और सही दिशा को ध्यान में रखकर आप न केवल पैसों को सेफ रख सकते हैं, बल्कि फाईननेंशियल रूप से मजबूत भी बन सकते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 09 Apr 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Locker Purse Vastu Tips Vastu Shastra

Frequently Asked Questions

पर्स में फटे-पुराने नोट या बेकार की चीजें रखने से क्या होता है?

पर्स में फटे-पुराने नोट या बेकार की चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पैसा टिकता नहीं है। यह पैसों के प्रवाह को भी रोकता है।

लॉकर में अनावश्यक चीजें रखने से क्या नुकसान होता है?

लॉकर में अनावश्यक चीजें रखने से उसकी ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है और धन बढ़ने की बजाय घटता है। लॉकर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए।

पर्स को गंदा और अस्त-व्यस्त रखना आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है?

गंदा और अस्त-व्यस्त पर्स आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है क्योंकि मां लक्ष्मी साफ-सफाई और व्यवस्थित स्थान में ही निवास करती हैं।

लॉकर को किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, लॉकर को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। गलत दिशा में रखने से धन हानि हो सकती है।

क्या पर्स में देवी-देवताओं की फोटो रखना सही है?

पर्स में देवी-देवताओं की फोटो रखना गलत माना जाता है। इससे तस्वीर का अपमान होता है, इसलिए उन्हें मंदिर में रखना बेहतर है।

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