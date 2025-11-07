7 नवंबर 2025 का दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए विशेष, जानें आज का राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 7 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? आज शुक्रवार जो लक्ष्मी जी का दिन है. आज किसे जीवन में शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी षष्ठ भाव में है. कार्य-प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित. आपकी विश्लेषण-शक्ति बढ़ेगी, पर जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Career/Business: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, पर आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है.

Love Life: रिश्तों में गलतफहमी मिटाने के लिए पहल करें.

Education: मेडिकल, लॉ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता.

Health: पाचन-संस्थान और पेट-दर्द से सतर्क रहें.

Finance: खर्च बढ़ेंगे, पर कर्ज़ से राहत मिलेगी.

आज का सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति. यानी कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता.

Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: गाय को गुड़-चना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी पंचम भाव में है. सृजन, संतान और रोमांस का योग प्रबल. रचनात्मकता बढ़ेगी और आत्म-विश्वास उच्च रहेगा.

Career/Business: नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल दिन.

Love Life: प्रेमी से रोमांटिक संवाद, प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना.

Education: परीक्षा-परिणाम अनुकूल, कला या अभिनय-से जुड़ी प्रगति.

Health: पेट-से संबंधित हल्की परेशानी.

Finance: शेयर-या इन्वेस्टमेंट से अचानक लाभ.

आज का सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.

Lucky Color: Coffee Brown. Lucky Number: 10

उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी चतुर्थ भाव में है. घर-परिवार और भावनाओं का दिन. पुराने रिश्तों में मधुरता लौटेगी, पर मन कुछ अस्थिर रहेगा.

Career/Business: घर से कार्य करने वालों को लाभ. प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

Love Life: पार्टनर के साथ घरेलू सुकून, समय साथ बिताएं.

Education: स्टूडेंट्स के लिए फोकस बढ़ेगा.

Health: ब्लड-प्रेशर और सीने में जलन से सावधान.

Finance: गृह-सज्जा या वाहन पर खर्च संभव.

आज का सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही परम लाभ है.

Lucky Color: Aqua Blue. Lucky Number: 11

उपाय: माता लक्ष्मी को दूध-से बना प्रसाद अर्पित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी तृतीय भाव में है. साहस, संचार और प्रयास का दिन. नए प्रोजेक्ट शुरू करने या संवाद से संबंध सुधारने के लिए आदर्श समय.

Career/Business: मीडिया, सेल्स और डिजिटल क्षेत्रों में कामयाबी.

Love Life: साथी के साथ खुला संवाद विश्वास बढ़ाएगा.

Education: कम्युनिकेशन और क्रिएटिव क्षेत्रों के छात्रों को लाभ.

Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से सावधान.

Finance: छोटी बचत या कमाई के नए स्रोत बनेंगे.

आज का सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति.यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.

Lucky Color: Peach. Lucky Number: 12

उपाय: गायत्री मंत्र का जप करें और किसी छोटे को पुस्तक भेंट करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.