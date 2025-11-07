हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल7 नवंबर 2025 का दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए विशेष, जानें आज का राशिफल

7 नवंबर 2025 का दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए विशेष, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. आज शुक्रवार है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Nov 2025 05:39 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 7 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? आज शुक्रवार जो लक्ष्मी जी का दिन है. आज किसे जीवन में शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी षष्ठ भाव में है. कार्य-प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित. आपकी विश्लेषण-शक्ति बढ़ेगी, पर जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.
Career/Business: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, पर आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है.
Love Life: रिश्तों में गलतफहमी मिटाने के लिए पहल करें.
Education: मेडिकल, लॉ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता.
Health: पाचन-संस्थान और पेट-दर्द से सतर्क रहें.
Finance: खर्च बढ़ेंगे, पर कर्ज़ से राहत मिलेगी.
आज का सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति. यानी कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता.
Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: गाय को गुड़-चना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी पंचम भाव में है. सृजन, संतान और रोमांस का योग प्रबल. रचनात्मकता बढ़ेगी और आत्म-विश्वास उच्च रहेगा.
Career/Business: नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल दिन.
Love Life: प्रेमी से रोमांटिक संवाद, प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना.
Education: परीक्षा-परिणाम अनुकूल, कला या अभिनय-से जुड़ी प्रगति.
Health: पेट-से संबंधित हल्की परेशानी.
Finance: शेयर-या इन्वेस्टमेंट से अचानक लाभ.
आज का सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.
Lucky Color: Coffee Brown. Lucky Number: 10 

उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी चतुर्थ भाव में है. घर-परिवार और भावनाओं का दिन. पुराने रिश्तों में मधुरता लौटेगी, पर मन कुछ अस्थिर रहेगा.
Career/Business: घर से कार्य करने वालों को लाभ. प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित योजनाएं आगे बढ़ेंगी.
Love Life: पार्टनर के साथ घरेलू सुकून, समय साथ बिताएं.
Education: स्टूडेंट्स के लिए फोकस बढ़ेगा.
Health: ब्लड-प्रेशर और सीने में जलन से सावधान.
Finance: गृह-सज्जा या वाहन पर खर्च संभव.
आज का सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही परम लाभ है.
Lucky Color: Aqua Blue. Lucky Number: 11 

उपाय: माता लक्ष्मी को दूध-से बना प्रसाद अर्पित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी तृतीय भाव में है. साहस, संचार और प्रयास का दिन. नए प्रोजेक्ट शुरू करने या संवाद से संबंध सुधारने के लिए आदर्श समय.
Career/Business: मीडिया, सेल्स और डिजिटल क्षेत्रों में कामयाबी.
Love Life: साथी के साथ खुला संवाद विश्वास बढ़ाएगा.
Education: कम्युनिकेशन और क्रिएटिव क्षेत्रों के छात्रों को लाभ.
Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से सावधान.
Finance: छोटी बचत या कमाई के नए स्रोत बनेंगे.
आज का सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति.यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.
Lucky Color: Peach. Lucky Number: 12 

उपाय: गायत्री मंत्र का जप करें और किसी छोटे को पुस्तक भेंट करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Nov 2025 05:39 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

Embed widget