Kanya Rashifal 28 July 2026: कन्या राशि वाले चौथे चंद्रमा के कारण आज रहें सतर्क, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां
Virgo Horoscope 28 July 2026: कन्या राशि वाले आज दफ्तर और बिजनेस में बरतें सावधानी. रुक सकता है अटका धन! जानें आज का पंचांग, शुभ समय, भाग्यशाली अंक-रंग और संपूर्ण दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी और धैर्य बरतने का है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख, माता व संपत्ति के स्थान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं.
चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आज पारिवारिक सुख, माता की सेहत और आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है.
बिजनेस और करियर राशिफल
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मार्केट में फंसा हुआ या रुका हुआ पेमेंट न मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो सकती है. ऐसे में बिजनेसमैन को अपने व्यापारिक फैसलों में बहुत ही संजीदगी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है. फिलहाल सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें और कोई बड़ा जोखिम न लें, वरना साख या प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है.
नौकरीपेशा जातकों को वर्कप्लेस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आज ऑफिस में काम का बोझ (Workload) ज्यादा रहने से आप शाम तक काफी थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. बदलते मौसम को देखते हुए तनाव से बचें और काम के बीच समय पर खान-पान का ध्यान रखें.
शिक्षा, कला और पारिवारिक जीवन
विद्यार्थियों, कलाकारों और साहित्य से जुड़े लोगों (Students & Artists) को आज कड़ी मेहनत के बावजूद मनमुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. चतुर्थ भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और समय पर डॉक्टरी सलाह लें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
- भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अशुभ अंक: 7
- आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे चतुर्थ चंद्रमा के दोष दूर होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.
FAQs
Q1. 28 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. आज रुका हुआ पेमेंट न मिलने से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है; इसलिए कोई नया निवेश न करें और नकारात्मक सोच से बचें.
Q2. आज कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य और परिवार के मामले में क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से माता जी की सेहत खराब हो सकती है और वर्कलोड के कारण खुद भी थकान महसूस कर सकते हैं; खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
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