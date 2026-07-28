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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 28 July 2026: कन्या राशि वाले चौथे चंद्रमा के कारण आज रहें सतर्क, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Kanya Rashifal 28 July 2026: कन्या राशि वाले चौथे चंद्रमा के कारण आज रहें सतर्क, बिजनेस और जॉब में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Virgo Horoscope 28 July 2026: कन्या राशि वाले आज दफ्तर और बिजनेस में बरतें सावधानी. रुक सकता है अटका धन! जानें आज का पंचांग, शुभ समय, भाग्यशाली अंक-रंग और संपूर्ण दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:31 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी और धैर्य बरतने का है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख, माता व संपत्ति के स्थान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आज पारिवारिक सुख, माता की सेहत और आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मार्केट में फंसा हुआ या रुका हुआ पेमेंट न मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो सकती है. ऐसे में बिजनेसमैन को अपने व्यापारिक फैसलों में बहुत ही संजीदगी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है. फिलहाल सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें और कोई बड़ा जोखिम न लें, वरना साख या प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को वर्कप्लेस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आज ऑफिस में काम का बोझ (Workload) ज्यादा रहने से आप शाम तक काफी थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. बदलते मौसम को देखते हुए तनाव से बचें और काम के बीच समय पर खान-पान का ध्यान रखें.

शिक्षा, कला और पारिवारिक जीवन

विद्यार्थियों, कलाकारों और साहित्य से जुड़े लोगों (Students & Artists) को आज कड़ी मेहनत के बावजूद मनमुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. चतुर्थ भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और समय पर डॉक्टरी सलाह लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे चतुर्थ चंद्रमा के दोष दूर होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. आज रुका हुआ पेमेंट न मिलने से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है; इसलिए कोई नया निवेश न करें और नकारात्मक सोच से बचें.

Q2. आज कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य और परिवार के मामले में क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से माता जी की सेहत खराब हो सकती है और वर्कलोड के कारण खुद भी थकान महसूस कर सकते हैं; खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:31 AM (IST)
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