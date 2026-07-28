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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 28 July 2026: पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार तुला राशि वाले दफ्तर में लालच व विवाद से बचें, जानें आज का राशिफल

Tula Rashifal 28 July 2026: पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार तुला राशि वाले दफ्तर में लालच व विवाद से बचें, जानें आज का राशिफल

Libra Horoscope 28 July 2026: तुला राशि वालों को तीसरे चंद्रमा से मिलेगा भाई का साथ, लेकिन बिजनेस में बरतनी होगी सावधानी. पंडित सुरेश श्रीमाली से जानें आज का सटीक पंचांग, अंक-रंग व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव) यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन व संपर्क स्थान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

तीसरे भाव में चंद्रमा के रहने से जहां आपको भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, वहीं कार्यक्षेत्र और बातचीत में विशेष संयम रखने की आवश्यकता है.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता और नए अवसरों का है. नए व्यापारियों को कुछ समय के लिए काफी अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जल्दबाजी या अति-उत्साह में 'जोश में होश खोने' की स्थिति बन सकती है. हालांकि, बिजनेसमैन को मार्केट में लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिन्हें भुनाने में देर न करें. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोग ध्यान रखें कि परिवार का कोई भी सदस्य अकेले बड़ा फैसला न ले; मिल-बैठकर लिया गया निर्णय ही व्यापार को गति देगा.

नौकरीपेशा जातकों को पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार आज ऑफिस में बॉस के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ अनावश्यक बहस से दूर रहें. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ दोस्ताना संबंध रखें और ज्यादा रोक-टोक न करें. ऑफिस के काम समय पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के अनैतिक काम या प्रलोभन (लालच) से पूरी तरह दूर रहें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और पारिवारिक जीवन

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को व्यर्थ की बातों और गपशप से दूरी बनाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत है. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती लाएगा. हालांकि, आज किसी प्रियजन की चिंता या पुरानी यादें मन को थोड़ा भावुक कर सकती हैं. किसी भी फालतू विवाद में पड़ने से बचें, वरना किसी अपने का दिल दुख सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा बजरंग बाण का पाठ करें; इससे ऑफिस के विवाद दूर होंगे और राह सुगम होगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को पंडित सुरेश श्रीमाली की क्या सलाह है?
Ans. नए व्यापारियों को अति-उत्साह से बचने और संभलकर चलने की सलाह है, वहीं पैतृक कारोबार में कोई भी फैसला अकेले न लेकर पूरे परिवार की सहमति से लें.

Q2. आज तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र (Workplace) पर किस बात से बचना चाहिए?
Ans. बॉस और सहकर्मियों के साथ वाद-विवाद से बचें, किसी के भी गलत लालच में न आएं और अपने स्टाफ पर ज्यादा रोक-टोक न लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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