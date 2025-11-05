हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले भूलकर भी न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले भूलकर भी न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Nov 2025 05:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए आज यानी 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए यात्रा, विस्तार और विश्वास का है. पूर्णिमा आपके नवम भाव में नई दृष्टि खोल रही है. आप किसी गुरु, पुस्तक या अनुभव से बड़ा सीखने वाले हैं. निर्णयों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं,वही आपको आगे बढ़ाएगा.
Career/Business: विदेश या दूरस्थ प्रोजेक्ट से लाभ.
Love Life: दूरियों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.
Education: उच्च शिक्षा, लॉ या रीसर्च में सफलता.
Health: जोड़ों या कमर का ध्यान रखें.
Finance: ट्रैवल या एजुकेशन पर खर्च हो सकता है, जो बाद में रिटर्न लाएगा.
सफलता का मंत्र:  'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्.' यानी आस्था से ही ज्ञान प्राप्त होता है.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाएं और 11 बार 'ॐ नमो नारायणाय' जपें.

मकर (Capricorn)

पूर्णिमा आपके अष्टम भाव में,रहस्यों, अनुभव और रूपांतरण का योग. जो भी अनिश्चित था, अब स्पष्ट हो रहा है. आपके निर्णय धीरे-धीरे नई सुरक्षा रेखा बनाएंगे.
Career/Business: इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या कंसल्टिंग से लाभ.
Love Life: भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत; सीमाएं तय करें.
Education: रिसर्च, सायकोलॉजी या मिस्ट्री स्टडी में रुचि.
Health: हार्मोनल बैलेंस या स्किन केयर पर ध्यान.
Finance: बचत सही दिशा में जाएगी; रहस्यमय गैन संभावित.
सफलता का मंत्र:  'नित्यं सत्त्वस्थितो धीरः सर्वत्रानविसंज्ञकः. यानीधैर्य ही अमृत है.
Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 8 

उपाय: शनि देव को सरसों तेल का दीप अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

आज पूर्णिमा आपके एकादश भाव में,दोस्त, नेटवर्क और इनकम के नए अवसर खुलेंगे. जो आप सोचेंगे, वही यथार्थ बन सकता है. किसी टेक या सामाजिक प्रोजेक्ट से ख्याति मिलेगी.
Career/Business: टीम कोऑर्डिनेशन से लक्ष्य पूरा होगा.
Love Life: ऑनलाइन कनेक्शन या दोस्ती से नया रिश्ता.
Education: टेक, AI, कम्युनिकेशन फील्ड के छात्रों को मौका.
Health: नर्वस थकान या स्लीप इश्यू से सावधान.
Finance: नेटवर्क से गैन, नया सोर्स ऑफ़ इनकम खुलेगा.
सफलता का मंत्र: 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः.' यानि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 11 

उपाय: रात 11 बजकर 11 मिनट पर 'ॐ सर्वहिताय नमः' 21 बार जपें.

मीन (Pisces)

पूर्णिमा आपके दशम भाव में,आपकी कल्पनाशक्ति अब सिद्धि में बदलेगी. जो आप सपनों में देख रहे थे, वो यथार्थ ले सकते हैं. कला, सेवा या आध्यात्मिक कार्य में सफलता संभावित.
Career/Business: आर्ट, राइटिंग या काउंसलिंग फील्ड वालों के लिए प्रगति.
Love Life: साथी आपकी इमोशनल गहराई से प्रभावित.
Education: साहित्य, फिलॉसफ़ी या धर्म स्टडी में अवसर.
Health: डिप्रेशन या नींद की समस्या पर काबू पाएं.
Finance: कर्मफल से अचानक लाभ.
सफलता का मंत्र:  'दानं यज्ञश्च तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्.' यानी दान और सेवा ही शुद्धि का मार्ग है.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 12 

उपाय: गंगाजल में कपूर मिलाकर दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

Published at : 05 Nov 2025 05:35 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए यह दिन यात्रा, विस्तार और विश्वास का रहेगा। आप किसी गुरु, पुस्तक या अनुभव से कुछ बड़ा सीखेंगे। अपने निर्णयों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं।

मकर राशि वालों के लिए 5 नवंबर 2025 को क्या योग बन रहा है?

मकर राशि वालों के लिए पूर्णिमा रहस्यों, अनुभव और रूपांतरण का योग बना रही है। जो भी अनिश्चित था, वह अब स्पष्ट हो रहा है। आपके निर्णय धीरे-धीरे नई सुरक्षा रेखा बनाएंगे।

कुंभ राशि वालों के लिए 5 नवंबर 2025 को किन क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे?

कुंभ राशि वालों के लिए दोस्त, नेटवर्क और आय के नए अवसर खुलेंगे। आप जो सोचेंगे, वही यथार्थ बन सकता है। किसी टेक या सामाजिक प्रोजेक्ट से ख्याति मिलेगी।

मीन राशि वालों के लिए 5 नवंबर 2025 का राशिफल क्या कहता है?

मीन राशि वालों की कल्पनाशक्ति अब सिद्धि में बदलेगी। आप जो सपनों में देख रहे थे, वह यथार्थ हो सकता है। कला, सेवा या आध्यात्मिक कार्य में सफलता संभव है।

