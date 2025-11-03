हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि खर्च बढ़ेगा पर मेहनत से संतुलन बना रहेगा

Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि खर्च बढ़ेगा पर मेहनत से संतुलन बना रहेगा

Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से धनु मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना चुनौतियों के साथ अवसर भी लेकर आ रहा है. यह महीना शुरुआत में आर्थिक दबाव और काम के तनाव से भरा रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, चीजें धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से विवाद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है. हालांकि, माह के दूसरे भाग में स्थिति सुधरेगी और आपके कार्यों की सराहना होगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को नवंबर के मध्य में लाभ होने की संभावना है. किसी पुराने अटके हुए कार्य या डील से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है क्योंकि अचानक आए खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं. निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
छात्रों के लिए नवंबर का मध्य और अंतिम भाग शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिलेंगे. जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक समाचार संभव है.

परिवार और रिश्ते:
परिवार में शुरुआत में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, विशेषकर छोटे भाई-बहन या किसी परिजन से. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें. माह के उत्तरार्ध में रिश्तों में मधुरता लौटेगी और पारिवारिक वातावरण फिर से सुखद बनेगा.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. तनाव और अनियमित दिनचर्या से नींद और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. योग और ध्यान आपके लिए उपयोगी रहेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले वस्त्र धारण करें.

FAQs:
प्रश्न 1: क्या नवंबर में धनु राशि वालों के लिए नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
उत्तर: फिलहाल बदलाव टालना बेहतर है. माह के अंत या दिसंबर से बेहतर अवसर मिलेंगे.

प्रश्न 2: क्या इस महीने कोई बड़ा निवेश करना ठीक रहेगा?
उत्तर: नहीं, नवंबर के पहले दो हफ्ते निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं. तीसरे सप्ताह के बाद ही निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में धनु राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत में कार्यस्थल पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन माह के दूसरे भाग में स्थिति सुधरेगी और कार्यों की सराहना होगी.

क्या नवंबर 2025 में धनु राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ की संभावना है?

हाँ, व्यवसाय से जुड़े लोगों को नवंबर के मध्य में लाभ होने की संभावना है. किसी पुराने अटके हुए कार्य या डील से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

नवंबर 2025 में छात्रों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी?

छात्रों के लिए नवंबर का मध्य और अंतिम भाग शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिलेंगे और विदेश में पढ़ाई के लिए भी सकारात्मक समाचार संभव है.

नवंबर 2025 में धनु राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह है?

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. तनाव और अनियमित दिनचर्या से नींद और पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. योग और ध्यान उपयोगी रहेंगे.

Embed widget