Horoscope Today: 3 जनवरी की पूर्णिमा किन 4 राशियों की बदलने वाली है किस्मत? जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 3 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Jan 2026 05:57 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए पूर्णिमा तिथि यानी आज 3 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

सिंह राशिफल (Leo), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव दिन की शुरुआत से ही महसूस होगा. भावनाएं, अपेक्षाएं और प्रतिक्रिया तीनों अपने उच्च स्तर पर रहेंगी. चंद्रमा मिथुन राशि में है, इसलिए मन लगातार सोचता रहेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है और आपकी छवि दूसरों की नजर में कैसी बन रही है. यह दिन आपको भीड़ के बीच खुद को साबित करने की इच्छा दे सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि हर जगह प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता.

आर्द्रा नक्षत्र आज भावनात्मक बेचैनी और मानसिक हलचल ला सकता है. सुबह के समय किसी मित्र, सहकर्मी या सोशल सर्कल से जुड़ी बात आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है. पूर्णिमा के कारण यह असर सामान्य से ज्यादा होगा. कोई टिप्पणी या नजरअंदाजी आपको भीतर तक छू सकती है. यहां समझदारी इसी में है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझें.

09:52 बजे से 11:11 बजे तक राहु काल में सोशल मीडिया पोस्ट, ग्रुप चैट या सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचना जरूरी है. इस समय कही गई बात बाद में गलत अर्थ ले सकती है. 12:10 बजे से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में टीम मीटिंग, योजना या भविष्य से जुड़ी चर्चा आपके पक्ष में रहेगी. यहां आप अपनी बात संतुलित तरीके से रख पाएंगे.

Career: काम में नेटवर्क और सहयोग अहम भूमिका निभाएंगे. आज आप किसी समूह में नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं. लेकिन यह नेतृत्व आदेश देने का नहीं, बल्कि तालमेल बैठाने का होगा. दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा संतुलित रहेगा.

Finance: आय से जुड़े अवसर या चर्चा हो सकती है. साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है, खासकर दोस्तों या सामाजिक गतिविधियों पर. संतुलन जरूरी है.

Love: रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको समझे. अहंकार को बीच में आने से रोकना जरूरी होगा.

Health: मानसिक थकान, सिर भारी लगना या बेचैनी महसूस हो सकती है. थोड़ा एकांत लाभ देगा.

उपाय: आज किसी प्रतिक्रिया से पहले खुद को शांत करें.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या राशिफल (Virgo), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर सीधा असर डाल रहा है. मन में यह भावना रहेगी कि आपसे बहुत कुछ अपेक्षित है और आपको हर हाल में सही साबित होना है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से दशम भाव में है, इसलिए काम, पद और सामाजिक छवि पूरे दिन केंद्र में रहेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र आज दबाव और अस्थिरता ला सकता है. सुबह के समय कोई अचानक निर्देश, बदलाव या अतिरिक्त जिम्मेदारी सामने आ सकती है. पूर्णिमा के कारण मन इसे सामान्य से ज्यादा गंभीरता से ले सकता है. यहां यह समझना जरूरी है कि हर दबाव असफलता का संकेत नहीं होता, कई बार यह आगे बढ़ने की तैयारी भी होता है.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में वरिष्ठों से बहस, ईमेल या जल्दबाजी में जवाब देने से बचें. यह समय शब्दों को गलत दिशा में ले जा सकता है. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में रिपोर्ट, योजना, प्रेजेंटेशन या मीटिंग सकारात्मक दिशा ले सकती है. यहां आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है.

Career: काम में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी बारीकी और समझदारी आपको अलग पहचान देगी. आज जिम्मेदारी निभाना ही सबसे बड़ी सफलता है.

Finance: काम से जुड़ा खर्च, ट्रेनिंग या संसाधनों पर खर्च संभव है. बजट बनाए रखें.

Love: रिश्तों में समय की कमी या दूरी महसूस हो सकती है. बात को टालने के बजाय साफ शब्दों में रखें.

Health: थकान, आंखों में जलन या तनाव महसूस हो सकता है. ब्रेक लेना जरूरी है.

उपाय: आज अपने काम को चरणों में बांटें और खुद पर अतिरिक्त दबाव न डालें.
Lucky Color. हल्का हरा
Lucky Number. 5

तुला राशिफल (Libra), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा के कारण आपके विचार और भावनाएं दोनों गहराई से सक्रिय रहेंगी. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए मन जीवन की दिशा, भविष्य की योजना और अपने विश्वासों पर जाएगा. आप यह सोच सकते हैं कि जो रास्ता अब तक चुना, क्या वही सही है.

आर्द्रा नक्षत्र आज मानसिक बेचैनी ला सकता है. सुबह के समय ऐसा लग सकता है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं और आप हर बदलाव को समझ नहीं पा रहे. पूर्णिमा इस बेचैनी को और बढ़ा सकती है. लेकिन यही बेचैनी आगे चलकर स्पष्टता भी देगी, अगर आप भागने के बजाय ठहरकर सोचें.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में यात्रा, आवेदन या बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पढ़ाई, योजना, मार्गदर्शन या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत लाभकारी रहेगी.

Career: नई दिशा, नए कौशल या नई सोच सामने आ सकती है. आज सोच का विस्तार होगा.

Finance: खर्च सीमित रहेगा, लेकिन पढ़ाई या यात्रा से जुड़ा खर्च संभव है.

Love: रिश्तों में समझ और धैर्य बढ़ेगा. आप चीजों को व्यापक नजरिए से देखेंगे.

Health: मानसिक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. ध्यान या शांत संगीत लाभ देगा.

उपाय: आज किसी सकारात्मक विचार या पुस्तक से जुड़ें.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके भीतर की भावनाओं को पूरी तरह सतह पर ले आता है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में है, इसलिए मन गहरे सवालों, डर और छिपी भावनाओं की ओर जाएगा. यह दिन भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने का है.

आर्द्रा नक्षत्र भावनात्मक उथल पुथल बढ़ा सकता है. सुबह के समय कोई पुरानी बात, अनुभव या असुरक्षा अचानक उभर सकती है. पूर्णिमा इसे और तीव्र बना सकती है. लेकिन यही प्रक्रिया आपको भीतर से हल्का भी करेगी, अगर आप इससे भागें नहीं.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में जोखिम, उधार या भावनात्मक निर्णय से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जटिल विषय पर समाधान या मानसिक स्पष्टता मिल सकती है.

Career: रिसर्च, गहन विश्लेषण और बैकएंड काम के लिए दिन अनुकूल है. आज दिखावे से दूर रहें.

Finance: साझा धन, टैक्स या पुराने भुगतान से जुड़ा विषय सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक सच्चाई सामने आएगी. ईमानदारी सबसे जरूरी है.

Health: तनाव, नींद या पेट से जुड़ी परेशानी संभव है. शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें.

उपाय: आज खुद को समय दें और मन की बात समझने की कोशिश करें.
Lucky Color. गहरा लाल
Lucky Number. 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Jan 2026 05:57 AM (IST)
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
