Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज पूर्णिमा तिथि यानी 3 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

धनु राशिफल ( Sagittarius), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके रिश्तों और अपेक्षाओं को सामने लाता है. जो बातें अब तक मन में थीं, वे आज किसी न किसी रूप में बाहर आ सकती हैं. चंद्रमा मिथुन राशि में होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए ध्यान सामने वाले व्यक्ति, साझेदारी और बातचीत पर रहेगा. आप यह महसूस करेंगे कि दूसरों की प्रतिक्रिया आज आपको सामान्य से ज्यादा प्रभावित कर रही है.

आर्द्रा नक्षत्र भावनात्मक उतार चढ़ाव और मानसिक बेचैनी ला सकता है. सुबह के समय किसी व्यक्ति की बात, व्यवहार या चुप्पी आपको असमंजस में डाल सकती है. पूर्णिमा के कारण यह असमंजस गहराई ले सकता है. यहां समझदारी इसी में है कि आप तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय स्थिति को समझने का समय लें.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में किसी समझौते, वादे या रिश्ते से जुड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में खुलकर और संतुलित तरीके से बातचीत करना लाभकारी रहेगा.

Career: क्लाइंट, साझेदारी या टीम से जुड़े मामलों में दिन महत्वपूर्ण है. बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: साझा खर्च या किसी और के पैसों से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. स्पष्टता रखें.

Love: रिश्तों में सच्चाई और खुलापन जरूरी रहेगा. आधी बात नुकसान दे सकती है.

Health: मानसिक बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है.

उपाय: आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 3 जनवरी 2026

आज पूर्णिमा का प्रभाव आपकी दिनचर्या और जिम्मेदारियों को उजागर करता है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए काम, कर्तव्य और अधूरे कार्य पूरे दिन ध्यान मांगेंगे. आप यह महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

आर्द्रा नक्षत्र आज मानसिक दबाव और काम का बोझ बढ़ा सकता है. सुबह के समय किसी काम में देरी, गलती या आलोचना आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है. पूर्णिमा के कारण मन इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले सकता है. यहां जरूरी है कि आप खुद को दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान दें.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में बहस, आरोप या जल्दबाजी से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कठिन काम निपटाने या व्यवस्था सुधारने में सफलता मिल सकती है.

Career: काम में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन अंततः सराहा जाएगा.

Finance: रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नजर रखें.

Love: रिश्तों में समय की कमी महसूस हो सकती है. संवाद जरूरी है.

Health: थकान, पेट या नींद से जुड़ी परेशानी संभव है.

उपाय: आज अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 4

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा आपके रचनात्मक पक्ष और भावनात्मक अभिव्यक्ति को उभारती है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से पंचम भाव में है, इसलिए मन कुछ कहने, लिखने या व्यक्त करने के लिए बेचैन रहेगा. आप चाहेंगे कि आपकी भावनाओं को समझा जाए.

आर्द्रा नक्षत्र आज भावनाओं में तीव्रता ला सकता है. सुबह के समय किसी प्रतिक्रिया, आलोचना या तुलना से मन विचलित हो सकता है. पूर्णिमा के कारण यह भावना और गहरी हो सकती है. यहां यह समझना जरूरी है कि हर आलोचना आपकी योग्यता पर सवाल नहीं होती.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में भावनात्मक निर्णय या जोखिम लेने से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, पढ़ाई या बच्चों से जुड़े निर्णय लाभकारी रहेंगे.

Career: क्रिएटिव, शिक्षा, मीडिया या टेक से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है.

Finance: मनोरंजन या शौक से जुड़ा खर्च हो सकता है.

Love: रिश्तों में खुलापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है.

उपाय: आज अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा दें.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 7

मीन राशिफल ( Pisces), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके मन और घर के माहौल पर गहराई से पड़ रहा है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए भावनाएं भीतर की ओर मुड़ेंगी. आप बीते अनुभवों, पारिवारिक मुद्दों या पुराने भावनात्मक विषयों पर सोच सकते हैं.

आर्द्रा नक्षत्र आज भावनात्मक उथल पुथल ला सकता है. सुबह के समय किसी पुरानी बात या घरेलू स्थिति से मन भारी हो सकता है. पूर्णिमा इसे और गहरा बना सकती है. लेकिन यही दिन आपको भीतर से साफ होने का अवसर भी देता है.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में घरेलू बहस या तीखे शब्दों से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पारिवारिक बातचीत, समझौता या निर्णय लाभकारी रहेगा.

Career: घर से जुड़ा काम या बैकएंड जिम्मेदारियां प्राथमिकता में रहेंगी.

Finance: घर या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक समझ और सहारा जरूरी रहेगा.

Health: पेट, तनाव या नींद से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

Lucky Color. हल्का नीला

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.