हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का राशिफल: पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जीवन में आने वाला है बड़ा मोड़, जानें ज्योतिषीय चेतावनी

आज का राशिफल: पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जीवन में आने वाला है बड़ा मोड़, जानें ज्योतिषीय चेतावनी

Aaj Ka Rashifal: 3 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Jan 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज पूर्णिमा तिथि यानी 3 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

धनु राशिफल (Sagittarius), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके रिश्तों और अपेक्षाओं को सामने लाता है. जो बातें अब तक मन में थीं, वे आज किसी न किसी रूप में बाहर आ सकती हैं. चंद्रमा मिथुन राशि में होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए ध्यान सामने वाले व्यक्ति, साझेदारी और बातचीत पर रहेगा. आप यह महसूस करेंगे कि दूसरों की प्रतिक्रिया आज आपको सामान्य से ज्यादा प्रभावित कर रही है.

आर्द्रा नक्षत्र भावनात्मक उतार चढ़ाव और मानसिक बेचैनी ला सकता है. सुबह के समय किसी व्यक्ति की बात, व्यवहार या चुप्पी आपको असमंजस में डाल सकती है. पूर्णिमा के कारण यह असमंजस गहराई ले सकता है. यहां समझदारी इसी में है कि आप तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय स्थिति को समझने का समय लें.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में किसी समझौते, वादे या रिश्ते से जुड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में खुलकर और संतुलित तरीके से बातचीत करना लाभकारी रहेगा.

Career: क्लाइंट, साझेदारी या टीम से जुड़े मामलों में दिन महत्वपूर्ण है. बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: साझा खर्च या किसी और के पैसों से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. स्पष्टता रखें.

Love: रिश्तों में सच्चाई और खुलापन जरूरी रहेगा. आधी बात नुकसान दे सकती है.

Health: मानसिक बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है.

उपाय: आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर राशिफल (Capricorn), 3 जनवरी 2026

आज पूर्णिमा का प्रभाव आपकी दिनचर्या और जिम्मेदारियों को उजागर करता है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए काम, कर्तव्य और अधूरे कार्य पूरे दिन ध्यान मांगेंगे. आप यह महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

आर्द्रा नक्षत्र आज मानसिक दबाव और काम का बोझ बढ़ा सकता है. सुबह के समय किसी काम में देरी, गलती या आलोचना आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है. पूर्णिमा के कारण मन इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले सकता है. यहां जरूरी है कि आप खुद को दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान दें.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में बहस, आरोप या जल्दबाजी से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कठिन काम निपटाने या व्यवस्था सुधारने में सफलता मिल सकती है.

Career: काम में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन अंततः सराहा जाएगा.

Finance: रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नजर रखें.

Love: रिश्तों में समय की कमी महसूस हो सकती है. संवाद जरूरी है.

Health: थकान, पेट या नींद से जुड़ी परेशानी संभव है.

उपाय: आज अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 4

कुंभ राशिफल (Aquarius), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा आपके रचनात्मक पक्ष और भावनात्मक अभिव्यक्ति को उभारती है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से पंचम भाव में है, इसलिए मन कुछ कहने, लिखने या व्यक्त करने के लिए बेचैन रहेगा. आप चाहेंगे कि आपकी भावनाओं को समझा जाए.

आर्द्रा नक्षत्र आज भावनाओं में तीव्रता ला सकता है. सुबह के समय किसी प्रतिक्रिया, आलोचना या तुलना से मन विचलित हो सकता है. पूर्णिमा के कारण यह भावना और गहरी हो सकती है. यहां यह समझना जरूरी है कि हर आलोचना आपकी योग्यता पर सवाल नहीं होती.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में भावनात्मक निर्णय या जोखिम लेने से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, पढ़ाई या बच्चों से जुड़े निर्णय लाभकारी रहेंगे.

Career: क्रिएटिव, शिक्षा, मीडिया या टेक से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है.

Finance: मनोरंजन या शौक से जुड़ा खर्च हो सकता है.

Love: रिश्तों में खुलापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है.

उपाय: आज अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा दें.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 7

मीन राशिफल (Pisces), 3 जनवरी 2026

आज शुक्ल पूर्णिमा का प्रभाव आपके मन और घर के माहौल पर गहराई से पड़ रहा है. चंद्रमा मिथुन में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए भावनाएं भीतर की ओर मुड़ेंगी. आप बीते अनुभवों, पारिवारिक मुद्दों या पुराने भावनात्मक विषयों पर सोच सकते हैं.

आर्द्रा नक्षत्र आज भावनात्मक उथल पुथल ला सकता है. सुबह के समय किसी पुरानी बात या घरेलू स्थिति से मन भारी हो सकता है. पूर्णिमा इसे और गहरा बना सकती है. लेकिन यही दिन आपको भीतर से साफ होने का अवसर भी देता है.

09:52 से 11:11 बजे तक राहु काल में घरेलू बहस या तीखे शब्दों से बचें. 12:10 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पारिवारिक बातचीत, समझौता या निर्णय लाभकारी रहेगा.

Career: घर से जुड़ा काम या बैकएंड जिम्मेदारियां प्राथमिकता में रहेंगी.

Finance: घर या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक समझ और सहारा जरूरी रहेगा.

Health: पेट, तनाव या नींद से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

Lucky Color. हल्का नीला

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Jan 2026 06:29 AM (IST)
