Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 20 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में रहेगा और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव दोपहर 01:06 PM तक रहेगा. इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. यह स्थिति आपके लिए यह संकेत देती है कि आज नेतृत्व दिखाने से अधिक अनुशासन और प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है. शुक्ल द्वितीया तिथि सहयोग की मांग करती है, लेकिन अहं के टकराव से बचने की चेतावनी भी देती है.

कार्यस्थल पर आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में वरिष्ठों की बातें ध्यान से सुनना और निर्देशों को ठीक से समझना आपके पक्ष में रहेगा. धनिष्ठा नक्षत्र आने के बाद प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य केंद्रित सोच बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है. अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से 12:53 PM के बीच मीटिंग, योजना तय करने या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. राहु काल 03:11 PM से 04:31 PM के बीच बहस और टकराव से बचें.

Career: नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन विनम्रता और धैर्य जरूरी है.

Finance: कार्य या प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

Love: अपेक्षाएं बढ़ेंगी. शब्दों में संतुलन रखें.

Health: पीठ और आंखों में थकान.

उपाय: निर्णय से पहले सलाह अवश्य लें.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपकी सोच अत्यंत व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रहेगी. श्रवण नक्षत्र आपको सीखने, सुनने और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता देता है. शुक्ल द्वितीया तिथि यह संकेत देती है कि आज की छोटी मेहनत आने वाले समय में बड़ा आधार बनेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग दस्तावेज, रिपोर्ट, ऑडिट और प्रक्रिया सुधार के लिए अनुकूल है. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने से काम की गति बढ़ेगी, लेकिन मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी निर्णय या कार्ययोजना तय करना लाभकारी रहेगा. राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की आलोचना, बहस या जल्द निर्णय से बचें.

Career: तैयारी मजबूत होगी. परिणाम धीरे लेकिन स्थायी आएंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचें.

Love: भरोसे और स्थिरता की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.

Health: पाचन और तनाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: तथ्यों पर ध्यान दें, कल्पनाओं पर नहीं.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपका ध्यान घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता पर अधिक रहेगा. श्रवण नक्षत्र आपको दूसरों की बात समझने और संतुलन बनाने में मदद करता है, लेकिन शुक्ल द्वितीया तिथि यह भी बताती है कि हर स्थिति में समझौता जरूरी नहीं होता.

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपसे अपेक्षा होगी कि आप संतुलित निर्णय लें. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने से आर्थिक और व्यावहारिक सोच तेज होगी. अभिजीत मुहूर्त में वित्तीय योजना, बजट या महत्वपूर्ण बातचीत करना अनुकूल रहेगा. राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया या खर्च से बचें.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी. आपकी विश्वसनीयता परख में रहेगी.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. संतुलन आवश्यक है.

Love: रिश्तों में स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपकी सोच गहरी, रणनीतिक और नियंत्रित रहेगी. श्रवण नक्षत्र के कारण आज सूचना, बातचीत और सही सलाह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. शुक्ल द्वितीया तिथि नए विचारों को आकार देने का संकेत देती है, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले ठोस योजना जरूरी है.

दोपहर 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने से आत्मविश्वास और लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. यह समय रणनीति तय करने के लिए अच्छा है, लेकिन राहु काल में किसी भी प्रकार का टकराव या गोपनीय बात उजागर करना नुकसानदेह हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लाभ दे सकते हैं.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.

Finance: धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन नियंत्रण जरूरी है.

Health: तनाव और नींद की कमी.

उपाय: मौन और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.

Lucky Color: गहरा लाल.

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.