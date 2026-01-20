हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलHoroscope 20 January 2026: सिंह से वृश्चिक राशि वाले 'ईगो' छोड़ 'एक्शन' पर दें ध्यान, श्रवण नक्षत्र बदलेगा किस्मत की चाल!

Horoscope 20 January 2026: सिंह से वृश्चिक राशि वाले 'ईगो' छोड़ 'एक्शन' पर दें ध्यान, श्रवण नक्षत्र बदलेगा किस्मत की चाल!

Aaj Ka Rashifal: 20 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Jan 2026 06:11 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 20 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में रहेगा और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव दोपहर 01:06 PM तक रहेगा. इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. यह स्थिति आपके लिए यह संकेत देती है कि आज नेतृत्व दिखाने से अधिक अनुशासन और प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है. शुक्ल द्वितीया तिथि सहयोग की मांग करती है, लेकिन अहं के टकराव से बचने की चेतावनी भी देती है.

कार्यस्थल पर आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में वरिष्ठों की बातें ध्यान से सुनना और निर्देशों को ठीक से समझना आपके पक्ष में रहेगा. धनिष्ठा नक्षत्र आने के बाद प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य केंद्रित सोच बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है. अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से 12:53 PM के बीच मीटिंग, योजना तय करने या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. राहु काल 03:11 PM से 04:31 PM के बीच बहस और टकराव से बचें.

Career: नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन विनम्रता और धैर्य जरूरी है.
Finance: कार्य या प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.
Love: अपेक्षाएं बढ़ेंगी. शब्दों में संतुलन रखें.
Health: पीठ और आंखों में थकान.
उपाय: निर्णय से पहले सलाह अवश्य लें.
Lucky Color: सुनहरा.
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपकी सोच अत्यंत व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रहेगी. श्रवण नक्षत्र आपको सीखने, सुनने और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता देता है. शुक्ल द्वितीया तिथि यह संकेत देती है कि आज की छोटी मेहनत आने वाले समय में बड़ा आधार बनेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग दस्तावेज, रिपोर्ट, ऑडिट और प्रक्रिया सुधार के लिए अनुकूल है. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने से काम की गति बढ़ेगी, लेकिन मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी निर्णय या कार्ययोजना तय करना लाभकारी रहेगा. राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की आलोचना, बहस या जल्द निर्णय से बचें.

Career: तैयारी मजबूत होगी. परिणाम धीरे लेकिन स्थायी आएंगे.
Finance: आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचें.
Love: भरोसे और स्थिरता की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.
Health: पाचन और तनाव से जुड़ी परेशानी.
उपाय: तथ्यों पर ध्यान दें, कल्पनाओं पर नहीं.
Lucky Color: हल्का हरा.
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपका ध्यान घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता पर अधिक रहेगा. श्रवण नक्षत्र आपको दूसरों की बात समझने और संतुलन बनाने में मदद करता है, लेकिन शुक्ल द्वितीया तिथि यह भी बताती है कि हर स्थिति में समझौता जरूरी नहीं होता.

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपसे अपेक्षा होगी कि आप संतुलित निर्णय लें. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने से आर्थिक और व्यावहारिक सोच तेज होगी. अभिजीत मुहूर्त में वित्तीय योजना, बजट या महत्वपूर्ण बातचीत करना अनुकूल रहेगा. राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया या खर्च से बचें.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी. आपकी विश्वसनीयता परख में रहेगी.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. संतुलन आवश्यक है.
Love: रिश्तों में स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी है.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें.
Lucky Color: सफेद.
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपकी सोच गहरी, रणनीतिक और नियंत्रित रहेगी. श्रवण नक्षत्र के कारण आज सूचना, बातचीत और सही सलाह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. शुक्ल द्वितीया तिथि नए विचारों को आकार देने का संकेत देती है, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले ठोस योजना जरूरी है.

दोपहर 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने से आत्मविश्वास और लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. यह समय रणनीति तय करने के लिए अच्छा है, लेकिन राहु काल में किसी भी प्रकार का टकराव या गोपनीय बात उजागर करना नुकसानदेह हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लाभ दे सकते हैं.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.
Finance: धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.
Love: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन नियंत्रण जरूरी है.
Health: तनाव और नींद की कमी.
उपाय: मौन और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.
Lucky Color: गहरा लाल.
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 20 Jan 2026 06:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की बात, सामने आया वीडियो
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
ट्रेंडिंग
Video: आधा भैंस आधा बकरी, भूटान में मिलने वाले इस अजीब जानवर को देख हैरान है इंटरनेट- वीडियो वायरल
आधा भैंस आधा बकरी, भूटान में मिलने वाले इस अजीब जानवर को देख हैरान है इंटरनेट- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget