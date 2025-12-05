Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Hardik Pandya and Shubman Gill Nakshatra: भारत में क्रिकेट के चाहने वाले तो बहुत है. जिसमें से दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी राशि और नक्षत्र एक ही है. यह दोनों खिलाड़ी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं, जो भारत के सफल और लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक है. शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को हुआ था.

वहीं हार्दिक पांड्या 11 अक्टूबर 1933 को जन्में थे. जिस वजह से इन दोनों खिलाड़ियों की राशि कर्क है और दोनों का नक्षत्र भी अश्लेषा है. इस राशि और नक्षत्र के लोग जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं. यह लोग जो चीज करने को ठान लें वे कर के ही दिखाते हैं. भारत के यह दोनों खिलाड़ी इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं.

किस स्वभाव के होते हैं कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र के लोग!

इस नक्षत्र और राशि के लोग बहुत ही तेज और विचार-विमर्श वाले होते हैं. इनका मन और शरीर दोनों ही मजबूत होता है. इन्हें कोई भी कार्य सोच-समझ कर करने की आदत होती है, जिस वजह से यह हमेशा सफल होते हैं. ऐसे लोगों को अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव पसंद नहीं होता.

इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी जरूर होता है, मगर दिल के अच्छे होते हैं. यह जो सोच लें वे कर के ही मानते हैं और बात-चीत में भी काफी अच्छे होते हैं. मगर इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी इनका गुस्सा होता है. खेल या बिजनेस फिल्ड में यह खूब नाम कमाते हैं.

क्या है इनकी खूबियां ?

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग दोस्ती निभाने में बेहद सच्चे और भरोसेमंद माने जाते हैं. इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करने की आदत होती है. इनकी एक खासियत यह भी है कि ये मुश्किलों को पहले ही भाप लेते हैं और समय रहते सतर्क हो जाते हैं. अपनी प्रकृति के कारण ये किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, इसलिए धोखा खाने की नौबत भी कम ही आती है.

इनकी बोलने की कला इतनी असरदार होती है कि ये आसानी से लोगों को अपनी बात समझा और मनवा लेते हैं. जो भी लक्ष्य ठान लें, उसे पूरा करने के लिए पूरी दृढ़ता और मेहनत से जुट जाते हैं. यही वजह है कि ये हर क्षेत्र में कदम-कदम पर सफलता हासिल करते चलते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.