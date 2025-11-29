यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए काफी भाग्यशाली रहेगा। यदि आप अवसरों को पहचान कर तुरंत कदम उठाते हैं तो इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते मेहनत के साथ किस्मत भी देगी साथ! पढ़ें राशिफल
Makar Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह किस्मत तुम्हारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन इसका फायदा वही उठा पाएगा जो मौके को पहचानकर तुरंत काम करे. पुराने अटके हुए काम किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आसानी से निकलेंगे.
तुम्हारे फैसलों और प्रदर्शन की चर्चा घर और बाहर दोनों जगह होगी लेकिन यह ध्यान रहे कि यह तारीफ तभी टिकेगी जब लगातार डिलीवर करते रहोगे.
मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार में माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. स्वजन के साथ समय अच्छा बीतेगा और आपसी तालमेल बना रहेगा. तुम्हें बीच-बीच में यह लग सकता है कि सब कुछ अपने आप ठीक चल रहा है लेकिन यही समय होता है जब लोग लापरवाह हो जाते हैं.
बातचीत और व्यवहार में निरंतरता बनाए रखो. पैतृक संपत्ति या घर-परिवार से जुड़े किसी मुद्दे में भी फायदा मिल सकता है.
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
लव लाइफ शानदार चलेगी. रिलेशन में गर्माहट और सहजता दोनों रहेंगी. जो अविवाहित हैं, उनके लिए शादी तय होने के मजबूत संकेत हैं. विवाहित लोग भी एक-दूसरे के प्रति सहायक और समझदार बने रहेंगे.
एक बात ध्यान रखो अगर कोई छोटी सी बात खटकती है तो उसे शांत मन से सुलझाओ, नहीं तो मूड खराब होगा और माहौल बिगड़ेगा.
मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल है. लाभ, विस्तार और नए अवसर—तीनों की संभावना साफ़ है. लंबे समय से जिसे शुरू करने का मन था, उसके लिए अब सही समय है. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े सौदे भी फायदे में रहेंगे. बस एक गलती मत करना अति-उत्साह में जल्दबाजी. फैसले सोच-समझकर लो, क्योंकि बड़ा फायदा तभी मिलेगा जब जमीन पर पैर टिके हों.
मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल
जॉब वाले लोगों के लिए हफ्ता मजबूत है. तुम्हारी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता की तारीफ होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. सीनियर तुम्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं. यह अवसर प्रोफेशनल ग्रोथ का है, इसे हल्के में मत लेना. तुम्हारा कामकाज खुद तुम्हें भी हैरान कर सकता है, बशर्ते कि तुम फोकस बनाए रखो.
मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता प्रगति का है. परीक्षाओं से जुड़े परिणाम अनुकूल रहेंगे. जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब गति बढ़ानी चाहिए, यह समय ढिलाई का नहीं है. कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सही दिशा भी दे सकता है, और वही आगे जाकर फायदा बन जाएगा.
मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति से जुड़े लाभ, नया वाहन या घर खरीदने का योग, और पैतृक हिस्से में फायदा सभी संभावनाएँ खुली हैं. आय में वृद्धि के मौके मिलेंगे, लेकिन खर्च का बैलेंस बिगड़ने न दो. यह सप्ताह फाइनेंशियल ग्रोथ का है, लेकिन अनुशासन ज़रूरी है.
मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी. छोटी-मोटी समस्याओं को अगर तुम इग्नोर कर दोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन यही मत सोच लेना कि सब परफेक्ट है, रूटीन बिगड़ा तो दिक्कतें वापस लौटेंगी. नींद और खानपान पर ध्यान देना जरूरी है.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें.
