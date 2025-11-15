मिथुन साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते भाग्य देगा साथ, रुके काम बनते चले जाएंगे!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Mithun Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि पर भाग्य का अच्छा असर रहेगा. जिन कामों में आप लंबे समय से उलझे हुए थे, उनमें अब अड़चनें हटती दिखाई देंगी. सप्ताह की शुरुआत मजबूत है, लेकिन पूरा सप्ताह ऐसे ही नहीं चलेगा.

कुछ जगहों पर आपको खुद निर्णय लेने होंगे, और कुछ स्थितियाँ आपको मजबूती से खड़े रहना सिखाएँगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह पॉज़िटिव है, लेकिन बेफिक्री की गलती मत करो.

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह का पूर्वार्ध नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा. शुभचिंतक और वरिष्ठ लोग सही समय पर सही सलाह देंगे, जिसे लागू करने पर आपका काम सुव्यवस्थित होगा. करियर से जुड़े अटके फैसले आगे बढ़ेंगे.

मध्य सप्ताह में किसी यात्रा या धार्मिक स्थल जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. कुल मिलाकर करियर में स्थिरता और सुधार दोनों दिखेंगे.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज्यादा शुभ है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सिर्फ़ वहीं निवेश करो जहाँ आप पूरी तरह समझ रखते हो अन्यथा फ़ालतू जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं. समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और कुछ पुराने काम भी अचानक गति पकड़ेंगे.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर का माहौल पूरे सप्ताह धार्मिक और शांत रहेगा. महिलाएँ पूजा-पाठ में अधिक समय देंगी. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति की कृपा भी मिल सकती है. सप्ताह के अंत तक स्वजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में आपसी रिश्ते सुधरेंगे और पुराने मतभेद हल होंगे.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस सप्ताह काफी मजबूत रहेगी. रिश्ते में गर्मजोशी और समझदारी दोनों बनी रहेंगी. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और विवाहित लोगों के लिए समय सहज और सुखमय रहेगा. यह सप्ताह रिश्ते को और गहरा करने का मौका देता है. शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आप संवाद साफ़ रखें.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन रूटीन गड़बड़ किया तो थकान और सुस्ती बढ़ सकती है. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें.

उपाय

गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. इससे अड़चनें कम होंगी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.