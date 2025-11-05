Mithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि नए अवसर और बदलाव से जीवन में आएगी रौनक

पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि वाले को नवम्बर का महिना उत्तम रहेगा पारिवारिक जीवन में अचानक से बदलाव दिखाई देगा परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा पुरानी बात को लेकर थोड़ी विवाद बन सकती है लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी ,परिवार में आय का स्त्रोत ठीक रहेगा खर्च कोई ज्यादा नहीं रहेगा पैसा का बचत होगा भाई बहन का सहयोग मिलेगा आपको उन्हें भी आप मदद करे.