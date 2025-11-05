हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलMithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि नए अवसर और बदलाव से जीवन में आएगी रौनक

Mithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि नए अवसर और बदलाव से जीवन में आएगी रौनक

Gemini Monthly Horoscope November 2025: मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मिथुन मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 12:59 PM (IST)
Gemini Monthly Horoscope November 2025: मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मिथुन मासिक राशिफल.

मिथुन मासिक राशिफल नवंबर 2025

1/6
पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि वाले को नवम्बर का महिना उत्तम रहेगा पारिवारिक जीवन में अचानक से बदलाव दिखाई देगा परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा पुरानी बात को लेकर थोड़ी विवाद बन सकती है लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी ,परिवार में आय का स्त्रोत ठीक रहेगा खर्च कोई ज्यादा नहीं रहेगा पैसा का बचत होगा भाई बहन का सहयोग मिलेगा आपको उन्हें भी आप मदद करे.
पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि वाले को नवम्बर का महिना उत्तम रहेगा पारिवारिक जीवन में अचानक से बदलाव दिखाई देगा परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा पुरानी बात को लेकर थोड़ी विवाद बन सकती है लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी ,परिवार में आय का स्त्रोत ठीक रहेगा खर्च कोई ज्यादा नहीं रहेगा पैसा का बचत होगा भाई बहन का सहयोग मिलेगा आपको उन्हें भी आप मदद करे.
2/6
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले को जितनी मेहनत उतनी लाभ होगी व्यापार में उन्नति के लिए अपनी दैनिक जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा.वयोपार के लेकर यात्रा बन सकता है ग्रोसरी की दुकान किए है अच्छा लाभ होगा.नोकरी करने वाले को थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन ध्यान नौकरी में केन्द्रित करे नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है.वेतन का वृद्दि हो सकता है.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले को जितनी मेहनत उतनी लाभ होगी व्यापार में उन्नति के लिए अपनी दैनिक जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा.वयोपार के लेकर यात्रा बन सकता है ग्रोसरी की दुकान किए है अच्छा लाभ होगा.नोकरी करने वाले को थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन ध्यान नौकरी में केन्द्रित करे नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है.वेतन का वृद्दि हो सकता है.
3/6
शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों को इस माह अपने अन्दर शिक्षा को लेकर एनर्जी बनाए रखे रिजल्ट आपका सकारात्मक मिलेगा ,कालेज में पढाई कर रहे है अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे टेक्निकल क्षेत्र की पढाई कर रहे है आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा .करियर में उन्नति करेगे भाग्य भी साथ देगा कार्य क्षेत्र में आपका आपका भागीदारी अच्छी रहेगी नए नौकरी की उम्मीद है ,धैर्य रखे.
शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों को इस माह अपने अन्दर शिक्षा को लेकर एनर्जी बनाए रखे रिजल्ट आपका सकारात्मक मिलेगा ,कालेज में पढाई कर रहे है अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे टेक्निकल क्षेत्र की पढाई कर रहे है आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा .करियर में उन्नति करेगे भाग्य भी साथ देगा कार्य क्षेत्र में आपका आपका भागीदारी अच्छी रहेगी नए नौकरी की उम्मीद है ,धैर्य रखे.
4/6
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा इस माह उत्साहित रहेगे जोश और जूनून दोनों देखने को मिलेगा ,पार्टनर के साथ अच्छा जुड़ाव रहेगा पुराने विवाद संवाद से दूर होंगे लिविंग रिलेशन में है आपके लिए अच्छे संयोग बन रहा है किसी उत्सव के दौरान मित्रता होगी .वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा पति पत्नी प्रसन्न रहेगे किसी पार्टी या उत्सव में जाने का प्लान बनेगा.
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा इस माह उत्साहित रहेगे जोश और जूनून दोनों देखने को मिलेगा ,पार्टनर के साथ अच्छा जुड़ाव रहेगा पुराने विवाद संवाद से दूर होंगे लिविंग रिलेशन में है आपके लिए अच्छे संयोग बन रहा है किसी उत्सव के दौरान मित्रता होगी .वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा पति पत्नी प्रसन्न रहेगे किसी पार्टी या उत्सव में जाने का प्लान बनेगा.
5/6
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहे सितारे इस माह सहयोग करेगे लेकिन बिच बिच में स्वास्थ्य मे नरमी दिखाई देगा 16 नवम्बर के बाद स्वस्थ्य और अच्छा रहेगा किसी तरह का कोई चिंतन करने की जरुरत नहीं है सुबह में टहले , व्यायाम करे सामान्य तौर पर आपका स्वस्थ्य अनुकूल रहेगा.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहे सितारे इस माह सहयोग करेगे लेकिन बिच बिच में स्वास्थ्य मे नरमी दिखाई देगा 16 नवम्बर के बाद स्वस्थ्य और अच्छा रहेगा किसी तरह का कोई चिंतन करने की जरुरत नहीं है सुबह में टहले , व्यायाम करे सामान्य तौर पर आपका स्वस्थ्य अनुकूल रहेगा.
6/6
उपाय: नित्य भगवान गणेश का पूजन करे . उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल लाल फूल लाल चंदन डालकर अर्घ्य दे.
उपाय: नित्य भगवान गणेश का पूजन करे . उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल लाल फूल लाल चंदन डालकर अर्घ्य दे.
Published at : 05 Nov 2025 12:59 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Masik Rashifal Mithun Rashifal Mithun Masik Rashifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget