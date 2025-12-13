हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): मिथुन राशि वालों के लिए लव, फैमिली और हेल्थ का इस हफ्ते क्या है हाल?

Gemini weekly tarot horoscope: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Gemini Weekly Horoscope, December 14 to 20 December 2025: मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. टैरो कार्ड्स की बात करें तो इस हफ्ते आपके ज़्यादातर काम आसानी से पूरे होंगे. जो काम पहले रुके हुए थे, उनमें अब गति आएगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

जो लोग अभी नए प्रोजेक्ट या नए रिश्तों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही फायदेमंद है. पुराने संपर्क या जुड़े हुए लोग भी आपके भविष्य के लिए लाभ लेकर आएंगे.

बिज़नेस और करियर

अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए फायदेमंद रहेगा. टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी मेहनत और योजनाएं सही दिशा में चल रही हैं. नए प्रोजेक्ट या बिज़नेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा है.

पुराने क्लाइंट्स से पैसा या लाभ वापस मिल सकता है. नेटवर्किंग यानी लोगों से संपर्क बनाने का यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

फ्रीलांस, मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लेकिन जल्दीबाजी में बड़ा रिस्क न लें. सोच-समझकर काम करें, तभी फायदा लंबे समय तक रहेगा.

नौकरी

नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता खास लाभ देने वाला रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत का सही सम्मान मिलेगा. सीनियर्स और बॉस आपके काम से खुश होंगे. इससे प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी मिलने के अच्छे योग बनेंगे.

जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा. इंटरव्यू और मीटिंग्स सफल रहेंगी. ऑफिस का माहौल भी आपके पक्ष में रहेगा.

लव और फैमिली

लव लाइफ के मामले में यह हफ्ता मस्त और सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. हालांकि टैरो कार्ड्स सलाह दे रहे हैं कि साथी की सेहत पर ध्यान दें. उन्हें आपकी मदद या सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है.

अगर आप सिंगल हैं, तो किसी पुराने दोस्त या जान-पहचान वाले के प्रति दिल में भावनाएं उभर सकती हैं. रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले खुलकर बात करना जरूरी है. पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा. घर में आपसी समझ बढ़ेगी और पुराने झगड़े खत्म हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे.

युवा और विद्यार्थी

युवाओं के लिए यह हफ्ता उत्साह और एनर्जी से भरा रहेगा. करियर और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का समय है. नए संपर्क और दोस्ती आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है. पढ़ाई पर ध्यान दें, आलस्य या ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी हफ्ता सकारात्मक रहेगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता ठीक-ठाक रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहें. काम का दबाव और थकान महसूस हो सकती है.

अच्छी नींद लें, हल्का व्यायाम करें और सही समय पर खाना खाएं. इस हफ्ते अपने जीवनसाथी या परिवार वालों की सेहत का भी ध्यान रखें. उन्हें आपकी मदद या देखभाल की जरूरत पड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3 और 6
  • भाग्यशाली रंग: हरा और हल्का पीला
  • साप्ताहिक उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र 108 बार पढ़ें. इससे दिमाग तेज होगा, बोलचाल और काम में आसानी होगी और बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1: क्या इस हफ्ते नौकरी में तरक्की के मौके हैं?
A1: हां, मेहनत और सही काम से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

Q2: बिज़नेस के लिए यह हफ्ता सही है?
A2: हां, नए प्रोजेक्ट और नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय है. लेकिन जल्दीबाजी में बड़ा निवेश न करें.

Q3: लव लाइफ में कोई परेशानी हो सकती है?
A3: बड़ी परेशानी नहीं है, बस साथी की सेहत पर ध्यान दें और समझदारी से काम लें.

Q4: विद्यार्थियों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा?
A4: पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी के लिए समय अच्छा है. ध्यान बनाए रखें.

Q5: स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें?
A5: मानसिक तनाव और थकान से बचें, नींद पूरी करें और संतुलित आहार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 13 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
