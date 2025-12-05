दिसंबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस में बेहतरीन शुरुआत लेकर आएगा, जिसमें 'एक खरीदें, एक फ्री' जैसे ऑफर्स से बिक्री बढ़ सकती है।
Gemini December 2025 Horoscope Hindi: मिथुन राशि का भाग्य दिसंबर 2025 में चमकेगा या बदलेगा? पूरी भविष्यवाणी पढ़ें
Mithun Masik Rashifal December 2025: मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मिथुन राशि का मासिक राशिफल.
Mithun Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस में नई रणनीति, करियर में संघर्ष और रिश्तों में बदलाव लेकर आने वाला महीना रहेगा. महीने की शुरुआत से 05 दिसम्बर तक बुध पंचम भाव में रहकर सप्तम भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, जिससे व्यापारियों के लिए साल का आखिरी महीना बेहतरीन शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा.
05 दिसम्बर के बाद वक्री गुरु आपकी राशि में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापारी “एक खरीदें, एक फ्री” या “दोस्त को साथ लाएं” जैसे ऑफर्स निकालकर ज़बरदस्त बिक्री कर सकते हैं. 07 दिसम्बर के बाद मंगल के प्रभाव से डिजिटल बिजनेस, वेबसाइट और SEO से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. 06 से 19 दिसम्बर तक बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग खाद्य और टेक्नोलॉजी शेयरों में उछाल दिला सकता है. 1,6,7,18,20,21,27,28 तारीख फूड, बेकरी और स्नैक्स कारोबारियों के लिए बेहद फायदेमंद रहेंगी.
नौकरी और करियर
05 दिसम्बर के बाद करियर में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. विदेश में नौकरी करने वालों को ग्लोबल अस्थिरता के कारण चिंता हो सकती है. हालांकि 07 दिसम्बर के बाद मंगल की दृष्टि से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. 15 दिसम्बर के बाद सूर्य-मंगल का पराक्रम योग बड़े पद और सफलता के योग बना सकता है. कुछ तारीखों पर ऑफिस में विवाद से बचने की सलाह है.
प्रेम और पारिवारिक जीवन
06 से 19 दिसम्बर प्रेमियों के लिए शानदार समय रहेगा. हालांकि 15 दिसम्बर के बाद शुक्र अस्त होने से वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है. अविवाहितों के लिए 14 दिसम्बर तक विवाह योग मजबूत रहेंगे.
स्टूडेंट्स, सेहत और यात्रा
विदेश पढ़ाई के योग बन रहे हैं. 20 दिसम्बर के बाद प्रतियोगी छात्रों का चयन संभव है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा. 15 दिसम्बर के बाद यात्रा के योग हैं.
उपाय
15 दिसम्बर से गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें.
19 दिसम्बर को पीपल में जल अर्पित कर छात्रों को पुस्तकें दान करें.
