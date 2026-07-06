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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 6 July 2026: कार्यस्थल और आर्थिक मामलों में सतर्कता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 July 2026: कार्यस्थल और आर्थिक मामलों में सतर्कता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी

Saggitarius Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को नौकरी, बिजनेस और निवेश में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, शिक्षा, धन और भाग्य से जुड़ा पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंताएं आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं. काम का दबाव भी मन पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को अनावश्यक तनाव से दूर रखें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित योग या ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों को आज हर निर्णय बहुत सोच-समझकर लेना होगा. विरोधी आपकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी भी सौदे या साझेदारी में जल्दबाजी न करें. ग्राहक की बात पूरी शांति से सुनें और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें. शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट या किसी भी प्रकार के जोखिम वाले निवेश से आज दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. नकदी और लेनदेन के मामलों में भी पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्क रहने की जरूरत है. ईमेल, मैसेज या किसी भी आधिकारिक बातचीत में शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी एक छोटी-सी गलती वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है और चल रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है. कार्यों को दोबारा जांचने की आदत आज आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. धैर्य और अनुशासन के साथ काम करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज किसी छोटी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. माता या जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की संभावना है. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपनी ओर से पहल करनी होगी और शांत रहकर बातचीत करनी होगी. प्रेम संबंधों में भी अहंकार से बचें. धैर्य और समझदारी से लिया गया व्यवहार रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. कोई भी बड़ा निवेश, विशेष रूप से शेयर बाजार या कमोडिटी से जुड़ा फैसला टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और उधार देने या लेने से बचें. यदि किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हों तो सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. सुरक्षित वित्तीय योजना ही भविष्य में लाभ दिलाएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा. जल्दबाजी में की गई छोटी-सी गलती मेहनत पर पानी फेर सकती है. किसी भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या परीक्षा से पहले अपने काम को अच्छी तरह जांच लें. नियमित अभ्यास और एकाग्रता से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. शिक्षकों और वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 2
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
उपाय:
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्य या गुरु की सलाह अवश्य लें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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