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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 13 July 2026: व्यापार में मिलेगा बड़ा मुनाफा, नौकरी में आएगा शानदार अवसर, प्रेम जीवन होगा मजबूत

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 July 2026: व्यापार में मिलेगा बड़ा मुनाफा, नौकरी में आएगा शानदार अवसर, प्रेम जीवन होगा मजबूत

Sagittarius Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को व्यापार, नौकरी और प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या नया कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर और रिश्तों में मजबूती आपकी किस्मत बदल सकती है? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे. दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. बाजार के उतार-चढ़ाव का सही अनुमान लगाकर आप संभावित नुकसान से बच जाएंगे और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाए रखेंगे. बड़े व्यापारियों के साथ नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है, जो भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देंगे. यदि व्यापार में नई शुरुआत या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. नई रणनीति और नवाचार आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. सहकर्मी और जूनियर आपके कार्य की सराहना करेंगे तथा कार्यस्थल पर चल रही राजनीति का प्रभाव समाप्त होगा. जो लोग नौकरी बदलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें किसी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक वेतन के साथ नया प्रस्ताव मिल सकता है. आपकी मेहनत और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा. कई जातक अपने रिश्ते को विवाह में बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रतिभा के लिए सम्मान, पुरस्कार या मेडल मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5.
भाग्यशाली रंग: लाइट येलो.
अशुभ अंक: 7.

उपाय:
सुबह भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या हल्दी का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, नौकरी में सफलता, आर्थिक समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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