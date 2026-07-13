Aaj ka Dhanu Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे. दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. बाजार के उतार-चढ़ाव का सही अनुमान लगाकर आप संभावित नुकसान से बच जाएंगे और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाए रखेंगे. बड़े व्यापारियों के साथ नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है, जो भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देंगे. यदि व्यापार में नई शुरुआत या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. नई रणनीति और नवाचार आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. सहकर्मी और जूनियर आपके कार्य की सराहना करेंगे तथा कार्यस्थल पर चल रही राजनीति का प्रभाव समाप्त होगा. जो लोग नौकरी बदलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें किसी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक वेतन के साथ नया प्रस्ताव मिल सकता है. आपकी मेहनत और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा. कई जातक अपने रिश्ते को विवाह में बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रतिभा के लिए सम्मान, पुरस्कार या मेडल मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5.

भाग्यशाली रंग: लाइट येलो.

अशुभ अंक: 7.

उपाय:

सुबह भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या हल्दी का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, नौकरी में सफलता, आर्थिक समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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