Aaj ka Dhanu Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन फूँक-फूँक कर कदम रखने और योजनाओं को गुप्त रखने का है. चौथ चंद्रमा के प्रभाव से आज विरोधी पक्ष आपके व्यावसायिक कार्यों में अचानक बड़ी रुकावटें और अड़चनें उत्पन्न करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, जिससे तनाव रहेगा. बिजनेसमैन को सलाह है कि आज व्यापार से जुड़े किसी भी मुख्य डिसीजन (फैसले) पर बहुत सोच-समझकर ही कोई अंतिम कदम उठाएं, जल्दबाजी की वजह से आज बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. बिजनेस की किसी भी बड़ी परेशानी में आज किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़ों की सही सलाह लेना ही आपकी समस्याओं को चुटकियों में हल करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए मंगलवार का दिन मिले-जुले परिणाम और अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आज कार्यस्थल पर चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहने के कारण, जॉब सेवा में कार्यरत लोगों के लिए हालात बहुत ज्यादा सामान्य और अनुकूल नहीं रहेंगे; आपके लिए बेहतर होगा कि आज पूरे दिन को पूरी शांति, संयम और मर्यादा के साथ बिताएं, अधिकारियों से बहस न करें.

ऑफिस में सहकर्मियों या दूसरों पर फालतू निर्भर रहने की अपेक्षा, आज स्वयं ही अपनी प्रामाणिक मेहनत से दफ्तर के सभी पेंडिंग कामों को निपटाने की कोशिश करें, वफादारी रंग लाएगी. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज बाजार में पार्टियों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिसके प्रभाव से रिटेल डिस्प्ले में केवल आपके ही ब्रांड के प्रॉडक्ट्स चमकेंगे, जो आपकी सेल्स बढ़ाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कुछ नया और व्यावहारिक सीखने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को थोड़ा चंचल रखेगा, लेकिन भद्र योग का प्रभाव मदद करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने गुरुजनों के सानिध्य में कुछ बहुत ही नया, अद्भुत और रचनात्मक सीखने का प्रयास मिलेगा; गुरु की दी गई यह अनमोल शिक्षा आज आपको एक अद्भुत और दिव्य अहसास कराएगी जो आपके करियर को संवारने में मददगार सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर पारिवारिक सुख-सुविधाओं में मामूली कमी या घर के सदस्यों के बीच अचानक वैचारिक तालमेल गड़बड़ाने की आशंका बनी हुई है; ऐसी स्थिति में गुस्से पर काबू रखें और शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का विष दोष सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. काम की रुकावटें और दफ्तर का अशांत माहौल मानसिक तनाव और भारी सिरदर्द दे सकता है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को परिवार के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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