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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 9 June 2026: धनु राशि विष दोष के कारण दफ्तर में हालात नहीं रहेंगे सामान्य, शांति और संयम से बिताएं मंगलवार

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 June 2026: धनु राशि विष दोष के कारण दफ्तर में हालात नहीं रहेंगे सामान्य, शांति और संयम से बिताएं मंगलवार

Saggitarius Horoscope 9 June2026:विष दोष से कार्यक्षेत्र पर सामान्य नहीं रहेंगे हालात,क्या बुधवार को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद की मेहनत से निपटाने होंगे दफ्तर के काम?जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन फूँक-फूँक कर कदम रखने और योजनाओं को गुप्त रखने का है. चौथ चंद्रमा के प्रभाव से आज विरोधी पक्ष आपके व्यावसायिक कार्यों में अचानक बड़ी रुकावटें और अड़चनें उत्पन्न करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, जिससे तनाव रहेगा. बिजनेसमैन को सलाह है कि आज व्यापार से जुड़े किसी भी मुख्य डिसीजन (फैसले) पर बहुत सोच-समझकर ही कोई अंतिम कदम उठाएं, जल्दबाजी की वजह से आज बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. बिजनेस की किसी भी बड़ी परेशानी में आज किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़ों की सही सलाह लेना ही आपकी समस्याओं को चुटकियों में हल करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए मंगलवार का दिन मिले-जुले परिणाम और अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आज कार्यस्थल पर चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहने के कारण, जॉब सेवा में कार्यरत लोगों के लिए हालात बहुत ज्यादा सामान्य और अनुकूल नहीं रहेंगे; आपके लिए बेहतर होगा कि आज पूरे दिन को पूरी शांति, संयम और मर्यादा के साथ बिताएं, अधिकारियों से बहस न करें. 

ऑफिस में सहकर्मियों या दूसरों पर फालतू निर्भर रहने की अपेक्षा, आज स्वयं ही अपनी प्रामाणिक मेहनत से दफ्तर के सभी पेंडिंग कामों को निपटाने की कोशिश करें, वफादारी रंग लाएगी. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज बाजार में पार्टियों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिसके प्रभाव से रिटेल डिस्प्ले में केवल आपके ही ब्रांड के प्रॉडक्ट्स चमकेंगे, जो आपकी सेल्स बढ़ाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कुछ नया और व्यावहारिक सीखने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को थोड़ा चंचल रखेगा, लेकिन भद्र योग का प्रभाव मदद करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने गुरुजनों के सानिध्य में कुछ बहुत ही नया, अद्भुत और रचनात्मक सीखने का प्रयास मिलेगा; गुरु की दी गई यह अनमोल शिक्षा आज आपको एक अद्भुत और दिव्य अहसास कराएगी जो आपके करियर को संवारने में मददगार सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर पारिवारिक सुख-सुविधाओं में मामूली कमी या घर के सदस्यों के बीच अचानक वैचारिक तालमेल गड़बड़ाने की आशंका बनी हुई है; ऐसी स्थिति में गुस्से पर काबू रखें और शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का विष दोष सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. काम की रुकावटें और दफ्तर का अशांत माहौल मानसिक तनाव और भारी सिरदर्द दे सकता है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को परिवार के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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