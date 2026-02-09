Dhanu Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति और लाभ के मार्ग प्रशस्त करने वाला है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आपकी आय (Income) के स्रोतों में वृद्धि होगी. आज का दिन भविष्य की बड़ी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. सामाजिक मेलजोल के लिए भी आज का समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ तो महसूस करेंगे, लेकिन थकान के कारण शरीर में हल्का दर्द बना रह सकता है. काम के बीच-बीच में विश्राम करना और स्ट्रेचिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है. बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कोई बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप भविष्य के लिए कुछ कठोर और कड़े निर्णय आसानी से ले पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको सहकर्मियों (Coworkers) का भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लेंगे. आपकी कार्यकुशलता और समयबद्धता ऑफिस में आपकी साख बढ़ाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन में आज भाई की सलाह को नजरअंदाज न करें, उनकी राय आपके लिए किसी बड़े संकट का समाधान बन सकती है. जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है; वे अपने रिश्ते को विवाह या किसी स्थायी मोड़ तक ले जाने का विचार कर सकते हैं. शाम को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है. समय की मांग है कि आप अपनी तकनीक और आदतों में बदलाव लाएं. यदि आपने समय रहते खुद को अपडेट नहीं किया, तो आप जीवन की इस प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में पीछे छूट सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

क्रीम भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें. केसर का तिलक माथे पर लगाना आपके भाग्य को जागृत करेगा.

(FAQs)

1. आय बढ़ाने के लिए आज कौन सा कदम उठाना चाहिए?

आज चंद्रमा लाभ स्थान पर हैं, इसलिए निवेश के नए विकल्पों की तलाश करें और पुराने अटके हुए पैसों की वसूली के लिए प्रयास करें.

2. भाई की सलाह क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज आपके परिवार का कोई वरिष्ठ या भाई आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जो आपके करियर या निवेश में मील का पत्थर साबित होगी.

3. रिश्तों को अंतिम रूप देते समय क्या ध्यान रखें?

यदि आप शादी या सगाई का फैसला ले रहे हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. आज का दिन भावनात्मक स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.