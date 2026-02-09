हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Dhanu Rashifal 9 February 2026: धनु राशि इनकम बढ़ाने की प्लानिंग होगी सफल, लव लाइफ को शादी में बदलने का मिल सकता है मौका

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 February 2026: धनु राशि इनकम बढ़ाने की प्लानिंग होगी सफल, लव लाइफ को शादी में बदलने का मिल सकता है मौका

Sagittarius Horoscope 9 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति और लाभ के मार्ग प्रशस्त करने वाला है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आपकी आय (Income) के स्रोतों में वृद्धि होगी. आज का दिन भविष्य की बड़ी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. सामाजिक मेलजोल के लिए भी आज का समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ तो महसूस करेंगे, लेकिन थकान के कारण शरीर में हल्का दर्द बना रह सकता है. काम के बीच-बीच में विश्राम करना और स्ट्रेचिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है. बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कोई बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप भविष्य के लिए कुछ कठोर और कड़े निर्णय आसानी से ले पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको सहकर्मियों (Coworkers) का भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लेंगे. आपकी कार्यकुशलता और समयबद्धता ऑफिस में आपकी साख बढ़ाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन में आज भाई की सलाह को नजरअंदाज न करें, उनकी राय आपके लिए किसी बड़े संकट का समाधान बन सकती है. जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है; वे अपने रिश्ते को विवाह या किसी स्थायी मोड़ तक ले जाने का विचार कर सकते हैं. शाम को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है. समय की मांग है कि आप अपनी तकनीक और आदतों में बदलाव लाएं. यदि आपने समय रहते खुद को अपडेट नहीं किया, तो आप जीवन की इस प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में पीछे छूट सकते हैं.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें. केसर का तिलक माथे पर लगाना आपके भाग्य को जागृत करेगा.

(FAQs)

1. आय बढ़ाने के लिए आज कौन सा कदम उठाना चाहिए?
    आज चंद्रमा लाभ स्थान पर हैं, इसलिए निवेश के नए विकल्पों की तलाश करें और पुराने अटके हुए पैसों की वसूली के लिए प्रयास करें.

2. भाई की सलाह क्यों महत्वपूर्ण है?
    ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज आपके परिवार का कोई वरिष्ठ या भाई आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जो आपके करियर या निवेश में मील का पत्थर साबित होगी.

3. रिश्तों को अंतिम रूप देते समय क्या ध्यान रखें?
    यदि आप शादी या सगाई का फैसला ले रहे हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. आज का दिन भावनात्मक स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
