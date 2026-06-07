Aaj ka Dhanu Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और खर्चों को नियंत्रित करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में लक्ष्मीनारायण योग का महाशुभ निर्माण होने से, बिजनेसमैन के गोदाम में पड़े हुए किसी बहुत 'पुराने स्टॉक' की अचानक बाजार से बड़ी भारी डिमांड आ सकती है; जिससे आपका फंसा हुआ सारा पुराना स्टॉक माल तो चुटकियों में निकल ही जाएगा, साथ ही वह आपको बहुत अच्छी-खासी मोटी रकम और मुनाफा भी देकर जाएगा.

बिजनेसमैन को आज अपने फालतू के एक्सपेंडिचर (फिजूलखर्ची) पर कड़ा कंट्रोल करना होगा, ताकि उस प्राप्त प्रॉफिट को आप बिजनेस के विस्तार में कहीं और निवेश कर सकें. बाजार में पुरानी व नई सभी पार्टियों और ग्राहकों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक पेश आएं, उनके माध्यम से आपकी बहुत सी व्यापारिक समस्याओं का समाधान बेहद आसानी से निकल सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करने और ऑफिस में छा जाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज अपने साथी को-वर्कर्स और सीनयर्स के साथ मिलकर कार्य करते हुए आपका पूरा दिन बेहद खुशनुमा और शानदार गुजरेगा, नए मुख्य प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े अपडेट्स प्राप्त हो सकते हैं.

आज आप कार्यस्थल पर पूरी वफादारी से अपना टारगेट अचीव (लक्ष्य पूरा) करके दफ्तर में दोबारा 'एम्प्लाइ आफ द मंथ' (Employee of the month) का प्रतिष्ठित प्राइज फिर से जीतने की दौड़ में सबसे टॉप (शीर्ष) पर रहेंगे, सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर केवल अपने वर्क को समय पर पूरा करने में ध्यान लगाएं, न कि को-वर्कर के काम में फालतू दखल दें और न ही ऑफिस में दूसरों की उपलब्धियों को देखकर मन में कोई ईर्ष्या या जलन की भावना लाएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कमियों को पहचान कर कड़ी मेहनत करने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा पराक्रम तो मजबूत करेगा, लेकिन ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर अपनी आशा और उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम हासिल हो सकते हैं, जिससे थोड़ा मन उदास रह सकता है; घबराएं नहीं, कमियों को पहचानें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष संबल दिलाने वाला साबित होगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से आज अपने पिता के साथ अपने संबंध बेहद मधुर और गहरे रखें; क्योंकि हमेशा याद रखें—पिता का आशीर्वाद और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी प्रगति का पथ बेहद आसान और सुगम करता चला जाएगा. छोटे भाई की संगति और उनकी कंपनी पर थोड़ी नजर रखना आपके लिए हितकर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, पराक्रमी और मजबूत बनाए रखेगा. पुराना स्टॉक बिकने और लक्ष्य पूरे होने की खुशी से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और पिता के आशीर्वाद को और मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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