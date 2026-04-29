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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 29 April 2026: नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, विरोधियों से रहें सतर्क

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 April 2026: नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, विरोधियों से रहें सतर्क

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 28 अप्रैल 2026 आज बिजनेस में आज स्थिरता की उम्मीद मत रखो उतार-चढ़ाव रहेगा. वर्कप्लेस सीनियर्स के साथ मीटिंग के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. जानिए बुधवार के सितारे.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 06:42 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो आपके लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आएंगे.

चन्द्रमा 10वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे करियर पर खास फोकस रहेगा, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज स्थिरता की उम्मीद मत रखो उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में चीजें सामान्य रहेंगी, लेकिन ग्रोथ तभी आएगी जब आप खुद को अपडेट रखेंगे और कस्टमर की डिमांड समझेंगे. यह समय आक्रामक फैसले लेने का नहीं है, बल्कि शांत रहकर स्थिति संभालने का है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर आज का दिन मजबूत है आपकी वजह से सीनियर्स के साथ मीटिंग के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, जो आपकी ग्रोथ का संकेत है. लेकिन एक चेतावनी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकता है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना गलत होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर इंतजार में रहेंगे. लेकिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा अगले स्टेप की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
आज आपका फोकस परिवार और लाइफ पार्टनर पर रहेगा. रिश्तों में समय देना जरूरी है और यही आज आपको मानसिक शांति देगा. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा कोई बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं. फिटनेस को बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपने कार्यों में सतर्कता बनाए रखें. साथ ही किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करने से बचें.

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FAQs

  1. क्या आज करियर में ग्रोथ मिलेगी?
    हाँ, नई जिम्मेदारियां और अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.
  2. बिजनेस में क्या सावधानी रखें?
    जल्दबाजी में निर्णय न लें और कस्टमर की जरूरतों के अनुसार खुद को अपडेट करें.
  3. क्या विवाह के योग बन रहे हैं?
    हाँ, विवाह योग्य लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 04:04 AM (IST)
Tags :
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