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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 28 June 2026: नए संपर्कों से हानि की आशंका, अपरिचित लोगों से सामान्य दूरी बनाकर रखना होगा जरूरी

Dhanu Rashifal 28 June 2026: नए संपर्कों से हानि की आशंका, अपरिचित लोगों से सामान्य दूरी बनाकर रखना होगा जरूरी

Saggitarius Horoscope: क्या आज दफ्तर में धोखाधड़ी पकड़ने से मिलेगी बड़ी सराहना और ऑनलाइन बिजनेस में डेटा रखना होगा सिक्योर?जानिए 28 जून2026 को आपकी नौकरी, सेहत और प्रेम जीवन में क्या होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 08:08 PM (IST)
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Dhanu Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर विपरीत परिस्थिति में सही और गलत की पहचान करने की अद्भुत बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. यदि आप प्रॉपर्टी (जमीन-जायदाद) की खरीद-फरोख्त संबंधी कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, तो उस संदर्भ में जल्दबाजी करने के बजाय अभी और अधिक सोच-विचार करने की सख्त जरूरत है. विशेषकर जो जातक ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल व्यापार से जुड़े हैं, वे इस समय अपने पूरे डेटा को सिक्योर (सुरक्षित) करते चलें, अन्यथा डेटा क्रैश होने से आपका पूरा मैटर खराब हो सकता है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में आज आपको किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास न करने की सलाह दी जाती है. अनजान लोगों के बहकावे में आकर निवेश करने या पैसों का लेन-देन करने से बचें. इस समय दूसरों के साथ एक सामान्य दूरी बनाकर रखना ही आपके धन और साख दोनों के लिए सुरक्षित रहेगा. काम के सिलसिले में आपको मिले-जुले वित्तीय नतीजे हासिल होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी गहरी कार्यकुशलता दिखाने का है. वर्कप्लेस पर आज आपके द्वारा किसी बड़ी धोखाधड़ी या गड़बड़ी को पकड़ने से दफ्तर में आपकी जमकर सराहना होगी; बॉस और सीनियर्स आपके गहराई से कार्य करने के इस हुनर को बेहद महत्व देंगे. हालांकि, आपको ऑफिस में हो रही अंदरूनी राजनीति और गपशप से पूरी तरह दूर रहना होगा. एंप्लॉयड पर्सन आज मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, जिसके चलते आज आपका ऑफिस जाने या काम करने का मन नहीं करेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहेगा. विशेषकर कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स आज किसी भी तरह के भटकाव से दूर रहकर अपनी स्टडी और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे, जो उनके भविष्य के लिए बेहद फलदायी साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से नए संपर्कों या बाहरी लोगों की वजह से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें. आज आप संयुक्त परिवार (Joint Family) वाला सुख और आनंद नहीं उठा सकेंगे, घर में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी आज का दिनमान काफी कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शांत रहें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपको शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव और पीड़ा का अनुभव हो सकता है. भीतरी शांति बनाए रखने के लिए आज काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें. योग, प्राणायाम और सकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. जल में थोड़ा सा लाल चंदन जरूर मिलाएं. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को गेहूं या तांबे की वस्तुओं का दान करें. घर से निकलते समय बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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