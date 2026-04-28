Aaj ka Dhanu Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का साथ मिलेगा. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए धनवर्षा के द्वार खोलने वाली सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपकी बुद्धिमानी और चतुराई के प्रदर्शन का है. यदि आप मार्केट में चल रहे टैरिफ या कीमतों के उतार-चढ़ाव से परेशान थे, तो आज आपकी सटीक रणनीति आपको घाटे से उबारकर मुनाफ़ा कमाने का मौका देगी. बिजनेसमैन के लिए बैंक से जुड़े वित्तीय लेनदेन आज बिना किसी अड़चन के सुचारू रूप से पूरे होंगे. नई संपत्ति या फ्लैट बुक करने के लिए आज का दिन 'राजयोग' के समान फलदायी है; निवेश के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

जॉब करने वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर के ग्राफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से आपका पूरा ध्यान अपने काम और पद पर रहेगा. आपका पेशेवर रवैया (Professional Attitude) वरिष्ठों को प्रभावित करेगा. वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने की आपकी कला आज आपको ऑफिस और घर, दोनों जगह प्रशंसा का पात्र बनाएगी. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, बड़ी सफलता हाथ लगेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों, विशेषकर जो हॉस्टल में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आज सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या मार्गदर्शन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखा सकता है. आपकी मेहनत आज सार्थक परिणाम देने की दिशा में बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का भाव रहेगा. आप अपने पेशेवर व्यस्तताओं के बावजूद परिवार के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगा. उत्तर दिशा की यात्रा या उस ओर से कोई शुभ समाचार परिवार में खुशियां ला सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सकारात्मक है. स्वास्थ्य में सुधार होने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आपके दिन भर के कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे. शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. उत्तर दिशा की यात्रा करने से पहले केसर का तिलक लगाएं.

FAQs

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना या बुक करना सही है?

हाँ, आज संपत्ति निवेश के लिए राजयोग जैसा शुभ समय बना हुआ है, विशेषकर उत्तर दिशा की ओर रुख करना लाभकारी रहेगा.

2. व्यापार में मार्केट के उतार-चढ़ाव से कैसे निपटें?

आज अपनी चतुराई और अनुभवी रणनीति पर भरोसा रखें, मार्केट की अस्थिरता के बीच भी आप लाभ कमाने में सफल रहेंगे.

3. करियर में उन्नति के लिए आज का दिन कैसा है?

आज आपका पेशेवर रवैया आपके करियर के ग्राफ को ऊपर ले जाएगा, ऑफिस में आपकी अलग पहचान बनेगी.

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