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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 25 April 2026: धनु राशिफल लेबर प्रॉब्लम और वाहन चलाते समय बरतें सावधानी, अकेले पढ़ाई करना होगा बेहतर

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 April 2026: धनु राशिफल लेबर प्रॉब्लम और वाहन चलाते समय बरतें सावधानी, अकेले पढ़ाई करना होगा बेहतर

Saggitarius Horoscope: धनु राशि आज वाहन चलाते समय सतर्क रहना होगा. लेबर समस्या या हड़ताल से बिजनेस प्रभावित हो सकता है. ऑफिस में बॉस की सख्ती परेशान करेगी. त्वचा में एलर्जी की समस्या हो सकती है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 02:51 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम चन्द्रमा की यह स्थिति कार्यों में अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त चिंताओं का संकेत देती है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में जाएंगे, जहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "संयम और सावधानी" का है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से लेबर प्रॉब्लम या अचानक किसी हड़ताल (Strike) जैसी स्थिति बन सकती है, जो आपके प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी दिन थोड़ा कठिन है; विदेशी पोर्ट्स पर आपका माल क्लीयरेंस के इंतजार में फंसा रह सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और होल्डिंग खर्च बढ़ने की संभावना है. आज किसी भी बड़े निवेश या नए व्यावसायिक समझौते से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "चुनौतीपूर्ण" रह सकता है. आपके बॉस का व्यवहार आज काफी सख्त रहेगा, जिससे आप खुद को असुरक्षित (Insecure) महसूस कर सकते हैं. ऑफिस का माहौल आज सुस्त रहेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डील अंतिम समय पर आकर बिगड़ सकती है. अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें और अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें. आज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दोबारा चेक करना ही श्रेयस्कर होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. ग्रुप स्टडी के चक्कर में आज आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए अकेले बैठकर पढ़ाई करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा. खिलाड़ियों और कलाकारों को आज अपने क्षेत्र में कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपने निस्वार्थ सेवा पथ से न डगमगाएं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है. काम की अत्यधिक व्यस्तता या अड़चनों के कारण आज आप परिवार को दिया हुआ कोई पुराना वादा (Promise) पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे जीवनसाथी या बच्चों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. रात्रि 08:05 के बाद ग्रहण दोष के प्रभाव से घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको त्वचा संबंधी समस्याओं (Allergy/Itching) का सामना करना पड़ सकता है. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और धूल-मिट्टी वाली जगहों से बचें. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण वाहन सावधानी से चलाएं और गति पर नियंत्रण रखें. अचानक लगने वाली चोट या शारीरिक दर्द से बचने के लिए सतर्क रहें. पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक तनाव को हावी न होने दें.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (शांति और शुद्धता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शाम के समय हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल अर्पित करें या काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. आज व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए क्या करें?
    आज लेबर या स्टाफ के साथ मधुर व्यवहार रखें और विवादों को सुलझाने के लिए दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के समय का उपयोग करें.

2. यात्रा के लिए आज क्या सावधानी बरतें?
    आज अपने वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें. पंचांग के अनुसार पूर्व दिशा की यात्रा शुभ है, लेकिन राहुकाल (09:00-10:30) में शुरुआत न करें.

3. पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करें?
    ग्रुप स्टडी से बचें. एकांत में बैठकर पढ़ाई करना आज आपके लिए अधिक प्रभावी साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 02:51 AM (IST)
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