Aaj ka Dhanu Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम चन्द्रमा की यह स्थिति कार्यों में अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त चिंताओं का संकेत देती है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में जाएंगे, जहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "संयम और सावधानी" का है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से लेबर प्रॉब्लम या अचानक किसी हड़ताल (Strike) जैसी स्थिति बन सकती है, जो आपके प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी दिन थोड़ा कठिन है; विदेशी पोर्ट्स पर आपका माल क्लीयरेंस के इंतजार में फंसा रह सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और होल्डिंग खर्च बढ़ने की संभावना है. आज किसी भी बड़े निवेश या नए व्यावसायिक समझौते से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "चुनौतीपूर्ण" रह सकता है. आपके बॉस का व्यवहार आज काफी सख्त रहेगा, जिससे आप खुद को असुरक्षित (Insecure) महसूस कर सकते हैं. ऑफिस का माहौल आज सुस्त रहेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डील अंतिम समय पर आकर बिगड़ सकती है. अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें और अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें. आज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दोबारा चेक करना ही श्रेयस्कर होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. ग्रुप स्टडी के चक्कर में आज आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए अकेले बैठकर पढ़ाई करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा. खिलाड़ियों और कलाकारों को आज अपने क्षेत्र में कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपने निस्वार्थ सेवा पथ से न डगमगाएं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है. काम की अत्यधिक व्यस्तता या अड़चनों के कारण आज आप परिवार को दिया हुआ कोई पुराना वादा (Promise) पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे जीवनसाथी या बच्चों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. रात्रि 08:05 के बाद ग्रहण दोष के प्रभाव से घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, धैर्य से काम लें.

सेहत के मोर्चे पर आज आपको त्वचा संबंधी समस्याओं (Allergy/Itching) का सामना करना पड़ सकता है. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और धूल-मिट्टी वाली जगहों से बचें. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण वाहन सावधानी से चलाएं और गति पर नियंत्रण रखें. अचानक लगने वाली चोट या शारीरिक दर्द से बचने के लिए सतर्क रहें. पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक तनाव को हावी न होने दें.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (शांति और शुद्धता का प्रतीक)

व्हाइट (शांति और शुद्धता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल अर्पित करें या काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. आज व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए क्या करें?

आज लेबर या स्टाफ के साथ मधुर व्यवहार रखें और विवादों को सुलझाने के लिए दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के समय का उपयोग करें.

2. यात्रा के लिए आज क्या सावधानी बरतें?

आज अपने वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें. पंचांग के अनुसार पूर्व दिशा की यात्रा शुभ है, लेकिन राहुकाल (09:00-10:30) में शुरुआत न करें.

3. पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करें?

ग्रुप स्टडी से बचें. एकांत में बैठकर पढ़ाई करना आज आपके लिए अधिक प्रभावी साबित होगा.

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