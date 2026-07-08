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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 8 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, बिजनेस में विवाद और नौकरी में चुनौतियों के बीच धैर्य से बनेगी बात

Aaj ka Mesh Rashifal 8 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, बिजनेस में विवाद और नौकरी में चुनौतियों के बीच धैर्य से बनेगी बात

Aries Horoscope: क्या 8 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों के बढ़ते खर्च, ऑफिस की चुनौतियां और बिजनेस विवाद बढ़ा सकते हैं आपकी परेशानी? जानें करियर, धन, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि आप पार्टनरशिप या को-फाउंडर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं. बिजनेस की दिशा और रणनीति को लेकर विचारों का टकराव तनाव बढ़ा सकता है. ऐसे समय में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. यदि किसी कानूनी या सरकारी प्रक्रिया से जुड़ा मामला चल रहा है तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें और हर निर्णय लिखित रूप में रखें. नए निवेश या बड़े विस्तार की योजना फिलहाल टालना अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर कड़ी नजर रख सकते हैं. छोटी-सी गलती भी चर्चा का विषय बन सकती है, इसलिए हर जिम्मेदारी समय पर और पूरी ईमानदारी से निभाएं. ऑफिस की राजनीति या किसी विवाद में पड़ने से बचें. जल्द सफलता पाने के लिए किसी गलत या अनुचित रास्ते का चयन न करें. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा. मेहनत जारी रखने से आने वाले समय में बेहतर अवसर मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज बातचीत का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. विवाहित लोगों को परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शांत स्वभाव अपनाएं और क्रोध से दूरी रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. किसी भी बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले दो बार सोचें. यदि किसी से उधार लेने या देने की योजना बना रहे हैं तो सभी शर्तों को स्पष्ट रखें. पुराने आर्थिक मामलों को सुलझाने का प्रयास करें. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और आत्मविश्वास का है. पढ़ाई के दौरान मन भटक सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. कलाकारों और खिलाड़ियों को भी नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए. नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्थिति पर दिखाई दे सकता है. सिरदर्द, थकान या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम लें और पानी का सेवन बढ़ाएं. योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज मानसिक शांति देने में मदद करेगी. अनियमित खानपान से बचें और दिनभर सकारात्मक वातावरण में रहने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
उपाय:
आज जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता अनुसार दान करें. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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