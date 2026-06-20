Aaj ka Dhanu Rashifal 20 June 2026: जून का यह शनिवार धनु राशि के जातकों के लिए करियर में आ रही बाधाओं को पार करने और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 9वें भाव (Ninth House) यानी भाग्य, धर्म और उच्च विचार के घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से शांत रखेगा.

वहीं, कर्म और संघर्ष के कारक मंगल आपकी राशि से छठे भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं, जो शत्रुओं पर विजय और मेहनत का फल दिलाएंगे.

करियर और वर्कप्लेस: व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ें, शब्दों के चयन में बरतें सावधानी

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है.

छठे मंगल का प्रभाव (विरोधी पस्त होंगे): छठे भाव में बैठे मंगल आपको चुनौतियों से लड़ने का साहस देंगे. हालांकि, ऑफिस में व्यर्थ की चिंताओं (Overthinking) के कारण अपने मुख्य काम से ध्यान न भटकने दें. अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, तो विरोधी आपकी इस लापरवाही का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. समय की कीमत समझें और करियर ग्रोथ के लिए लगातार प्रयास करें.

बातचीत में मर्यादा रखें: आज सहकर्मियों, विशेषकर विपरीत लिंग (Opposite Gender) के को-वर्कर्स के साथ बातचीत करते समय बहुत सोच-समझकर बोलें. धोखे से भी निकले हल्के या अनौपचारिक शब्द ऑफिस में बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं. पेशेवर मर्यादा बनाए रखना ही समझदारी होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: बड़े प्रोजेक्ट्स की होगी एंट्री, प्रॉपर्टी डील्स में मिलेगी सफलता

व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी.

मिलेंगे बड़े क्लाइंट्स: 9वें घर के भाग्यशाली चंद्रमा और वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपके हाथ कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट या वीआईपी क्लाइंट लग सकता है. अब समय केवल रूटीन काम करने का नहीं, बल्कि अपने बिजनेस स्केल (Growth) को बढ़ाने का है.

लोन अप्रूवल और फंसा हुआ काम: यदि आप अपने काम या बिजनेस विस्तार के लिए लोन अप्लाई कर चुके थे, तो आज लोन अप्रूवल मिलने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

जमीन-जायदाद से लाभ: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज सफलता के योग हैं. अगर आप काफी समय से कोई जमीन या संपत्ति बेचने का प्रयास कर रहे थे, तो आज कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है.

रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स और माइंडफुलनेस: रिश्तों में सुधार और आध्यात्मिक शांति

मैरिड लाइफ में बढ़ेगा तालमेल: यदि जीवनसाथी के साथ पिछले कुछ समय से मनमुटाव या मतभेद चल रहे थे, तो आज बातचीत के जरिए स्थितियां सुधरेंगी. आपसी समझ बढ़ने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा.

स्टूडेंट्स के लिए गुरु मंत्र: छात्रों को आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से बचना होगा. अपनी कंसिस्टेंसी (नियमितता) बनाए रखें और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें.

मानसिक शांति का उपाय: 9वें घर का चंद्रमा आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ाएगा. गर्मी और तनाव के बीच आज कुछ मिनट ध्यान (Meditation) या मंत्र जाप के लिए निकालें, यह आपके आत्मबल को दोगुना करेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ब्लैक (काला - जो आज आपको गंभीर और सुरक्षित रखेगा)

ब्लैक (काला - जो आज आपको गंभीर और सुरक्षित रखेगा) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 3

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