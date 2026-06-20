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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 20 June 2026: धनु राशि बिजनेस को मिलेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स, लोन अप्रूवल से दूर होगी रुकावट; ऑफिस गॉसिप से दूरी है जरूरी

Aaj ka Dhanu Rashifal 20 June 2026: धनु राशि बिजनेस को मिलेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स, लोन अप्रूवल से दूर होगी रुकावट; ऑफिस गॉसिप से दूरी है जरूरी

Sagitarius Horoscope 20 June 2026: धनु राशि वालों को आज मिलेंगे बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स. लोन अप्रूवल से काम बनेंगे. ऑफिस में गॉसिप और हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. मैरिड लाइफ के मतभेद सुलझेंगे.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 04:24 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 20 June 2026: जून का यह शनिवार धनु राशि के जातकों के लिए करियर में आ रही बाधाओं को पार करने और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 9वें भाव (Ninth House) यानी भाग्य, धर्म और उच्च विचार के घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से शांत रखेगा.

वहीं, कर्म और संघर्ष के कारक मंगल आपकी राशि से छठे भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं, जो शत्रुओं पर विजय और मेहनत का फल दिलाएंगे.

करियर और वर्कप्लेस: व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ें, शब्दों के चयन में बरतें सावधानी

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है.

छठे मंगल का प्रभाव (विरोधी पस्त होंगे): छठे भाव में बैठे मंगल आपको चुनौतियों से लड़ने का साहस देंगे. हालांकि, ऑफिस में व्यर्थ की चिंताओं (Overthinking) के कारण अपने मुख्य काम से ध्यान न भटकने दें. अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, तो विरोधी आपकी इस लापरवाही का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. समय की कीमत समझें और करियर ग्रोथ के लिए लगातार प्रयास करें.

बातचीत में मर्यादा रखें: आज सहकर्मियों, विशेषकर विपरीत लिंग (Opposite Gender) के को-वर्कर्स के साथ बातचीत करते समय बहुत सोच-समझकर बोलें. धोखे से भी निकले हल्के या अनौपचारिक शब्द ऑफिस में बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं. पेशेवर मर्यादा बनाए रखना ही समझदारी होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: बड़े प्रोजेक्ट्स की होगी एंट्री, प्रॉपर्टी डील्स में मिलेगी सफलता

व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर आज सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी.

मिलेंगे बड़े क्लाइंट्स: 9वें घर के भाग्यशाली चंद्रमा और वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपके हाथ कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट या वीआईपी क्लाइंट लग सकता है. अब समय केवल रूटीन काम करने का नहीं, बल्कि अपने बिजनेस स्केल (Growth) को बढ़ाने का है.

लोन अप्रूवल और फंसा हुआ काम: यदि आप अपने काम या बिजनेस विस्तार के लिए लोन अप्लाई कर चुके थे, तो आज लोन अप्रूवल मिलने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

जमीन-जायदाद से लाभ: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज सफलता के योग हैं. अगर आप काफी समय से कोई जमीन या संपत्ति बेचने का प्रयास कर रहे थे, तो आज कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है.

रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स और माइंडफुलनेस: रिश्तों में सुधार और आध्यात्मिक शांति

मैरिड लाइफ में बढ़ेगा तालमेल: यदि जीवनसाथी के साथ पिछले कुछ समय से मनमुटाव या मतभेद चल रहे थे, तो आज बातचीत के जरिए स्थितियां सुधरेंगी. आपसी समझ बढ़ने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा.

स्टूडेंट्स के लिए गुरु मंत्र: छात्रों को आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से बचना होगा. अपनी कंसिस्टेंसी (नियमितता) बनाए रखें और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें.

मानसिक शांति का उपाय: 9वें घर का चंद्रमा आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ाएगा. गर्मी और तनाव के बीच आज कुछ मिनट ध्यान (Meditation) या मंत्र जाप के लिए निकालें, यह आपके आत्मबल को दोगुना करेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ब्लैक (काला - जो आज आपको गंभीर और सुरक्षित रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:24 AM (IST)
Tags :
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