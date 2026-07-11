Aaj Ka Kumbh Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का प्रभाव रहेगा.

आज चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख व माता के स्थान में संचार कर रहे हैं, इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी सतर्कता बरतने और चुनौतियों से निपटने वाला रहेगा. शुभ कार्यों या किसी भी गंभीर चर्चा के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानियां लेकर आ सकता है. पुराने टैक्स रिकॉर्ड में कोई बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर आज गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. मार्केट में किसी बड़ी पार्टी या क्लाइंट के साथ ईगो क्लेश (अहंकार के टकराव) की वजह से आज आपका अच्छा-खासा चलता हुआ काम बंद होने की नौबत आ सकती है. इसके अलावा, आपके सीए या अकाउंटेंट द्वारा अकाउंट्स में की गई बड़ी लापरवाही आज आपकी नींद उड़ा सकती है, जिससे आपको महसूस होगा कि आपका विश्वास तोड़ा गया है. आर्थिक मामलों में पूरी पारदर्शिता रखें. चंद्रमा के 4थे भाव में होने से यदि आपका कोई भवन निर्माण या प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य चल रहा है, तो उसमें आज अचानक रुकावट आ सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र (Workspace) पर दिन काफी तनावपूर्ण रह सकता है. दफ्तर में तय समय पर टारगेट पूरा न होने की वजह से आज आपको सीनियर मैनेजमेंट के सामने कड़ी जवाबदेही देनी होगी. ऑफिस पॉलिटिक्स (दफ्तर की राजनीति) के कारण आज आपका कोई अच्छा-खासा प्रोजेक्ट किसी और सहकर्मी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है. आज काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें; आपकी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक या क्लेरिकल गलती भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है, जिससे नौकरी में सस्पेंशन (Suspension) का डर बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन परीक्षाओं वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने से असफलता का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके भीतर एकाग्रता (Concentration) की भारी कमी रहेगी और मन पढ़ाई से भटकेगा. निराश होने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें और दोबारा प्रयास करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज आपको बेहद संभलकर व्यवहार करना होगा. रिश्तेदारों के साथ किसी पुराने धन के लेनदेन या प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आज किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी तीखी कहासुनी हो सकती है, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है. लव लाइफ में भी आज पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शांत रहें और बहस से दूर रहें.

मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण आज आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है. अत्यधिक काम के दबाव और व्यापारिक दिक्कतों की वजह से सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या अनिद्रा (नींद न आना) जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खुद को शांत रखने के लिए प्राणायाम करें और विवादों से दूरी बनाएं.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

पिंक (Pink) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर लोहे की कोई वस्तु या काले तिल का दान करें. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'बजरंग बाण' का पाठ करें, इससे आपकी नौकरी और बिजनेस पर आया संकट टल जाएगा.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को टैक्स और अकाउंट्स में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आज टैक्स रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण भारी जुर्माना लग सकता है, इसलिए अपने सीए या अकाउंटेंट के काम और अकाउंट बुक्स की खुद जांच करें और लापरवाही से बचें.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किन बातों का ध्यान रखना होगा?

Ans. ऑफिस में आज आपकी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए हर काम को दो बार चेक करें और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें.

Q3. आज रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Ans. पैसों के लेनदेन को लेकर रिश्तेदारों से बहस करने से बचें, अन्यथा सार्वजनिक स्थान पर कहासुनी होने से आपकी मान-प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है.

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