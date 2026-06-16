Aaj ka Dhanu Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी रणनीतियों को मजबूत करने और ग्राहकों का भरोसा जीतने का साबित होगा. दिन की शुरुआत भले ही व्यापार के लिए बहुत ज्यादा तेज न रहे, लेकिन शाम होते-होते बाजार की सिचुएशन पूरी तरह आपके फेवर में हो जाएगी और आपको अच्छा-खासा मुनाफा भी प्राप्त हो जाएगा. ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको अपने 'ऑनलाइन रिव्यूज' को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा. लग्जुरियस लाइफ के चक्कर में अपने व्यापारिक नियमों को बिल्कुल न बिगड़ने दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए मंगलवार का दिन मर्यादा में रहने और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का संकेत दे रहा है. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े एम्प्लॉयड लोगों को आज वैश्विक परिस्थितियों के कारण कार्यक्षेत्र पर कुछ अनचाही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कस्पेस पर मनमुताबिक कार्य समय पर पूरा न होने से निराश न हों, कड़ा प्रयास करें. एंप्लॉयड पर्सन को आज दफ्तर में फालतू की 'पॉलिटिक्स' से पूरी तरह दूर रहना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा। सातवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. वृद्धि योग के बनने से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने-अपने फील्ड में भाग्य और कर्म दोनों का पूरा-पूरा फल एक साथ मिलेगा, जिससे आपको शानदार सफलता आसानी से मिल जाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर के मुखिया के लिए बड़ी जिम्मेदारी और सहनशीलता दिखाने का संकेत दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य संबंधों में गजब की मजबूती आएगी. हालांकि, यदि आप अपने घर के मुखिया हैं, तो आज आपको घरेलू मोर्चे पर सहनशीलता का परिचय देना होगा; घर के पुराने चल रहे विवादित मामलों को बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और अच्छी बनी रहेगी. वृद्धि योग के कारण मन में काम करने का गजब का जोश और उत्साह रहेगा. शाम को व्यापार में मुनाफा होने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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