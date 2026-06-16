हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 16 June 2026: धनु राशि वृद्धि योग से मिलेगा भाग्य और कर्म का पूरा साथ, छात्रों को क्षेत्र में मिलेगी बंपर सफलता

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 June 2026: धनु राशि वृद्धि योग से मिलेगा भाग्य और कर्म का पूरा साथ, छात्रों को क्षेत्र में मिलेगी बंपर सफलता

Sagittarius Horoscope 16 June 2026: वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य और कर्म का पूरा साथ, क्या मंगलवार को सूझबूझ से सुलझेंगे घर के विवादित मामले? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी रणनीतियों को मजबूत करने और ग्राहकों का भरोसा जीतने का साबित होगा. दिन की शुरुआत भले ही व्यापार के लिए बहुत ज्यादा तेज न रहे, लेकिन शाम होते-होते बाजार की सिचुएशन पूरी तरह आपके फेवर में हो जाएगी और आपको अच्छा-खासा मुनाफा भी प्राप्त हो जाएगा. ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको अपने 'ऑनलाइन रिव्यूज' को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा. लग्जुरियस लाइफ के चक्कर में अपने व्यापारिक नियमों को बिल्कुल न बिगड़ने दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए मंगलवार का दिन मर्यादा में रहने और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का संकेत दे रहा है. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े एम्प्लॉयड लोगों को आज वैश्विक परिस्थितियों के कारण कार्यक्षेत्र पर कुछ अनचाही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कस्पेस पर मनमुताबिक कार्य समय पर पूरा न होने से निराश न हों, कड़ा प्रयास करें. एंप्लॉयड पर्सन को आज दफ्तर में फालतू की 'पॉलिटिक्स' से पूरी तरह दूर रहना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा। सातवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. वृद्धि योग के बनने से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने-अपने फील्ड में भाग्य और कर्म दोनों का पूरा-पूरा फल एक साथ मिलेगा, जिससे आपको शानदार सफलता आसानी से मिल जाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर के मुखिया के लिए बड़ी जिम्मेदारी और सहनशीलता दिखाने का संकेत दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य संबंधों में गजब की मजबूती आएगी. हालांकि, यदि आप अपने घर के मुखिया हैं, तो आज आपको घरेलू मोर्चे पर सहनशीलता का परिचय देना होगा; घर के पुराने चल रहे विवादित मामलों को बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और अच्छी बनी रहेगी. वृद्धि योग के कारण मन में काम करने का गजब का जोश और उत्साह रहेगा. शाम को व्यापार में मुनाफा होने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Mahabharat: वन में हुई एक घटना से हुआ चमत्कारी योद्धा का जन्म!

यह भी पढ़े- Astrology: मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये काम, खुल सकते हैं सफलता के द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 16 June 2026: धनु राशि वृद्धि योग से मिलेगा भाग्य और कर्म का पूरा साथ, छात्रों को क्षेत्र में मिलेगी बंपर सफलता
धनु राशिफल 16 जून 2026 वृद्धि योग से मिलेगा भाग्य और कर्म का पूरा साथ, छात्रों को क्षेत्र में मिलेगी बंपर सफलता
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 June 2026: वृश्चिक राशि आठवें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी संग हो सकता है विवाद, बहसबाजी में खुद को रखें शांत
वृश्चिक राशिफल 16 जून 2026 आठवें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी संग हो सकता है विवाद, बहसबाजी में खुद को रखें शांत
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 16 June 2026: तुला राशि नौवें चंद्रमा से दूर होंगे पारिवारिक मनमुटाव, घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान
तुला राशिफल 16 जून 2026 नौवें चंद्रमा से दूर होंगे पारिवारिक मनमुटाव, घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 16 June 2026: कन्या राशि वृद्धि योग से क्रिएटिव बिजनेस में होगी ऑर्डर्स की बौछार, विदेशों से होगा बड़ा मुनाफा
कन्या राशिफल 16 जून 2026 वृद्धि योग से क्रिएटिव बिजनेस में होगी ऑर्डर्स की बौछार, विदेशों से होगा बड़ा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
US Iran Peace Deal | Bharat Ki Baat: होर्मुज खुलेगा तो पेट्रोल-डीजल सस्ता? | Iran US War | Trump
Iran US War | Inflation | Trump | Peace Deal | Sandeep Chaudhary: समझौते से महंगाई पर लगेगी लगाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
आसमान को चीरकर PAK में भारत मचाएगा तबाही! लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
महाराष्ट्र
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
क्रिकेट
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा पर सकीना ने लुटाया प्यार, देखिए फोटोज
विश्व
Explained: नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! अमेरिका ने नाता तोड़ा तो कैसे बिखर जाएगा इजरायल?
नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! क्यों US के बिना नहीं टिक पाएगा इजरायल?
Blog
Opinion: सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget