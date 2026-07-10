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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 10 July 2026: करियर में मिलेगी नई जिम्मेदारी, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Mesh Rashifal 10 July 2026: करियर में मिलेगी नई जिम्मेदारी, व्यापार में होगा बड़ा लाभ, बढ़ेगा मान-सम्मान

Aries Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या व्यापार में रिकॉर्डतोड़ सफलता और प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक देंगी? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन बना रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको फिट रखेगा. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी बेहतर योजना और दूरदर्शिता कारोबार में अच्छा लाभ दिलाएगी. सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का लाभ मिल सकता है, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए नए टैरिफ नियम लाभदायक साबित हो सकते हैं. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और व्यापार विस्तार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और नेतृत्व क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. किसी जटिल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जा सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ समाचार से सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से आय बढ़ेगी और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. रिसर्च, इनोवेशन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बड़ी सफलता मिल सकती है. किसी नई खोज, प्रोजेक्ट या पेटेंट से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू.
अशुभ अंक: 4.

उपाय:
आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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