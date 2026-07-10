Aaj ka Mesh Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन बना रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको फिट रखेगा. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी बेहतर योजना और दूरदर्शिता कारोबार में अच्छा लाभ दिलाएगी. सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का लाभ मिल सकता है, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए नए टैरिफ नियम लाभदायक साबित हो सकते हैं. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और व्यापार विस्तार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और नेतृत्व क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. किसी जटिल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जा सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ समाचार से सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से आय बढ़ेगी और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत भी बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. रिसर्च, इनोवेशन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बड़ी सफलता मिल सकती है. किसी नई खोज, प्रोजेक्ट या पेटेंट से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू.

अशुभ अंक: 4.

उपाय:

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

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