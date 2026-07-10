Aaj ka Mithun Rashifal 10 July 2026: कम्युनिकेशन स्किल दिलाएगी नई पहचान, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेंगे बड़े अवसर
Gemini Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों की कम्युनिकेशन स्किल करियर में बड़ी सफलता दिलाएगी, क्या व्यापार, प्रेम और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Mithun Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन काम की अधिकता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपको फिट बनाए रखेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहेगा. कठिन परिस्थितियों में भी आप कारोबार और बाजार के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. नए टैक्स लाभों का फायदा उठाकर अपने उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी रख सकेंगे, जिससे बाजार में आपकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है. पुराने स्टॉक की बिक्री होने से आर्थिक राहत मिलेगी और नकदी प्रवाह बेहतर होगा. आपकी प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल बड़े कॉरपोरेट समूहों और नए व्यापारिक साझेदारों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. नए अनुबंध और विस्तार की संभावनाएं भी मजबूत रहेंगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी संवाद क्षमता और सकारात्मक कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल शानदार रहेगा, जिससे टीमवर्क और बेहतर होगा. ऑफिस में आउटिंग या किसी विशेष कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है. भविष्य में प्रमोशन और करियर ग्रोथ के रास्ते खुलते नजर आएंगे.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांस बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. किसी डिनर, छोटी यात्रा या लग्जरी वेकेशन की योजना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बना रहेगा. रिश्तों में विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. पुराने निवेश सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करने का विचार है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. बचत और निवेश दोनों में संतुलन बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. कला, संगीत, लेखन या डिजाइन से जुड़े लोगों को बड़ी स्पॉन्सरशिप, ग्रांट या नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. अपनी प्रतिभा को निखारने का यह उचित समय है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: गोल्डन.
अशुभ अंक: 2.
उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीली मिठाई या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे व्यापार, करियर और आर्थिक मामलों में सफलता के योग मजबूत होंगे.
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